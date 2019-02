Cenza : banlieue est, côte ouest

L’histoire de CenZa s’écrit à l’Est de Paris depuis plus de trente ans, au bout de la ligne 9. Il est un enfant de Montreuil et regarde aujourd’hui grandir les « petits du maire » avec tendresse. Quand ils l’écoute, le rappeur est fier, lui qui écrit inlassablement sur les rues de sa ville, ce qu’elles ont de beau et ce qu’elles ont de laid. Durant des années, CenZa a mis son univers en musique sur un son East Coast, un boom bap des plus traditionnels, renvoyant aux années 1990. C’était là une des marques de fabrique de son groupe L’uZine, et ça l’est toujours d’ailleurs. Les premières escapades (plus ou moins) solitaires de CenZa Ça vient des bas-fonds et Les Prophéties d’une plume s’inscrivaient dans le même registre, et autant dire que son nouvel album s’en distingue clairement. Tout droit sorti de Montreuil est la concrétisation d’une envie profonde qu’avait CenZa depuis longtemps. Bien sûr, il y a toujours dans sa musique des points de repères auxquels s’accrocher, CenZa de L’uZine demeure lui-même, un indépendant à l’esprit old school, aux choix artistiques radicaux, et un pur produit de sa commune. Interview straight outta la banlieue est.

Abcdr : L’uZine est un groupe actif depuis le milieu des années 2000, vous avez commencé la musique ensemble ?

CenZa : On a commencé ensemble. Lors des débuts de L’uZine on venait tous du même quartier, et si chacun de nous rappait dans son coin à la base, on s’est vite rassemblés autour de ça. On s’est connus dans les années 2000 au collège et on a rapidement fait des freestyles ensemble. L’uZine réunissait plusieurs groupe au départ : Souffrance et moi étions en solo mais nous faisions du rap ensemble de temps en temps, Tonytoxik avait son groupe Cortège avec Sensar, Tonio Le Vakeso faisait partie du groupe Ghetto Capuché avant de nous rejoindre plus tard, B.Kash appartenait lui à La Famille sous pression…

A : Tu comptes désormais trois albums solo à ton actif, Ça vient des bas-fonds, Les prophéties d’une plume et Tout droit sorti de Montreuil. Lorsqu’on parle de « solo », est-ce vraiment juste ? Ne demeure-t-il pas une large partie de travail collectif ?

C : Ce n’est pas vraiment de la musique en solo, non. J’ai toujours aimé ce délire de groupe, de crew, j’aime faire les trucs à plusieurs et c’est d’ailleurs pour ça que j’ai parfois mis du temps à avancer sur mes projets, parce que je préférais tourner en groupe. On a cette habitude de travailler ensemble, de s’épauler entre nous : untel te fait une prod, tu enregistres un autre, ce genre de choses. Puis de toute façon, quand l’un de nous enregistre quelque chose il y a toujours les gars du Z à côté [les membres de L’uZine et leur entourage proche, NDLR], on se donne des conseils, on s’influence entre nous. Quoi qu’il arrive, il y a toujours une vision du groupe sur un projet solo même si chacun fait ce qu’il aime à la fin. Ce sera toujours comme ça et c’est ce qui fait notre force.

A : Le son de ton groupe et de tes deux premiers albums est indéniablement connoté New York. Tout droit sorti de Montreuil laisse entendre un CenZa nouveau, frontalement West Coast. Quand est-ce que tu as décidé de prendre ce virage ?

C : Ça fait très longtemps. Depuis mon premier album [sorti en 2010 mais prévu pour 2007, NDLR], je voulais commencer à bosser des sons dans cet univers. J’ai toujours aimé ça, c’est une musique qui m’a toujours influencé malgré mon attirance particulière pour le rap new-yorkais des années 1990. On me connaît par le style de rap new-yorkais mais dans mon quartier on m’a toujours donné des surnoms liés à la West Coast, « le chicano » ou des trucs comme ça, parce que je m’habillais en Dickies et tout, comme un mec de L.A. Ceux qui me connaissent savent que je baigne là-dedans depuis super longtemps, et ce projet ça fait un moment que je devais le faire. À la base c’était prévu comme une mixtape, et je bossais dessus en parallèle des divers projets de L’uZine, donc ça a dormi un peu. Mais je continuais de faire des prods West Coast et au fur et à mesure ça s’est amélioré. Ensuite, la rencontre avec Beubtwo a donné une tournure nouvelle au projet.

A : La mixtape initialement prévue, c’était De l’est à l’ouest, c’est ça ? L’idée c’était de mélanger les deux univers sonores ?

C : Il y avait ça, et puis c’était par rapport à la banlieue est aussi. Mais oui je voulais faire une partie rap boom-bap à l’image de ma musique habituelle et une autre partie West Coast. Au final j’allais proposer un mélange entre ce que je savais déjà faire et ce que je voulais apporter de nouveau, alors je me suis dit autant faire un vrai album et montrer ce que je vaux sur ce registre.

A : Lorsque vous travailliez sur les projets de L’uZine, tu as essayé d’amener ces sonorités au groupe ou c’était hors de question ?

C : Ce n’était pas une évidence, or on essaie de faire les choses naturellement, de ne pas se prendre la tête et de faire ce que l’on aime. Dans L’uZine c’est vrai que je suis l’homme qui écoute de la West Coast, même si ça peut arriver à Tony et à Vakeso, mais disons qu’ils n’iront pas en faire d’eux-mêmes. Puisque ce n’est pas une évidence, ça veut dire que c’est une vraie démarche à avoir, alors que pour mon cas, j’ai baigné dedans et c’est naturel de le faire. Ils kiffent que je les amène sur ce terrain [ils sont invités sur l’album, NDLR], mais apporter ces sonorités dans L’uZine, c’est autre chose, et jusque-là on n’en a pas senti l’utilité. Ça ne correspond pas non plus à l’image du groupe, et moi-même j’aime bien différencier les styles : quand je fais un truc West Coast je veux le faire à fond, pousser le délire au maximum.

A : Avant Tout droit sorti de Montreuil, tu as sorti Menace, un maxi cinq titres composé en grande partie de morceaux de l’album. Quelle était la démarche ?

C : Je voulais sortir quelques sons, et comme je partais dans un style totalement différent auquel les gens n’étaient pas habitués, je me suis dit que j’allais procéder à l’ancienne, avec une espèce de petit single cartonné. J’ai d’ailleurs mis un instru pour aller jusqu’au bout du truc, et j’ai aussi ajouté un inédit. C’était une façon d’annoncer la couleur.

A : Et quels ont été les retours ?

C : J’ai eu beaucoup de bons retours, et finalement les gens n’étaient pas si surpris que ça. J’en avais beaucoup parlé autour de moi donc le bruit avait peut-être circulé, des personnes avaient pu entendre des sons en studio ou autre. J’avais fait écouter des trucs, il suffit que les gens en parlent pour que ça se sache, et puis il y a aussi les réseaux. Donc les gens n’ont pas été si surpris qu’on pourrait le penser. Après, ça va que ça reste du rap à l’ancienne, du CenZa. Même si j’ai pris des flows nouveaux, tu arrives à reconnaître mon style, je n’ai pas « vraiment » changé.

A : Effectivement il y a une continuité dans le fait que ce soit old school, mais ce sont des techniques d’écriture différentes, des flows différents, des sons différents… Cela t’a-t-il demandé un travail spécifique, un effort ?

C : Non, vraiment pas, ça se fait naturellement. C’est une musique que j’écoute, et je ressens ce que disent les rappeurs même si je ne comprends pas tout, je sais à peu près de quoi ils parlent et ça me suffit pour me faire mon imaginaire. Je voulais juste reprendre les ingrédients de cette musique, je les connaissais déjà et j’avais fait mes premiers couplets dans ce style depuis longtemps. Je savais comment ça marchait, ça a été naturel de l’appliquer. En vrai, je n’attendais que ça, de travailler de cette manière-là ! Je voulais le faire, écrire des morceaux un peu plus racontés, de façon plus simple et plus directe. J’avais ça en tête depuis longtemps, je pense que ma première prod West j’ai dû la faire entre 2008 et 2010, et je l’ai kickée.