Rhythm-al-ism, la rage de la fête

DJ Quik a toujours occupé une place à part dans le paysage du rap, un pied dans la lumière et l’autre dans l’ombre. Pionnier du G-funk, ses quatre premiers albums sont disques d’or, mais il n’a jamais véritablement accédé au statut de superstar dont jouissaient à la même époque les rappeurs du label Death Row. En parallèle à sa carrière solo, c’est derrière les machines qu’il a connu le plus de succès. Il a produit, mixé et arrangé pour tout le monde. Il affirme qu’il n’a vendu « que » trois millions et demi de disques en tant que DJ Quik, mais qu’en comptant ceux qu’il a produits pour les autres, il atteint les cent millions.

Au milieu des années 1990, il se lasse de travailler en tant qu’homme de l’ombre chez Death Row. Il y a, entre autres, mixé une bonne partie de All Eyez On Me de 2Pac, sur lequel il a également produit « Heartz of Men ». DJ Quik a alors déjà trois albums solos sous la ceinture : Quik Is the Name en 1991, Way 2 Fonky en 1992 et Safe + Sound en 1995. À chaque disque, sa palette s’enrichit. Quik maîtrise davantage d’instruments et de techniques d’enregistrement. D’un gangsta rap brut sur des boucles simples (et funky), il étoffe son répertoire et diversifie ses influences à mesure qu’il prend de la bouteille et s’entoure de musiciens chevronnés qui lui font profiter de leur expérience. Sa musique devient plus chaude, plus organique, plus personnelle.

Cette maturation se concrétise en novembre 1998 avec Rhythm-al-ism, un album dédié à la fête, à la sexualité, au succès et surtout à la musique elle-même, dans un mélange débridé de funk, de R&B, de jazz et de rap. Chemise en satin bleu électrique déboutonnée jusqu’au torse, regard lascif, permanente impeccable, la pochette annonce la couleur : on s’affranchit des codes et on donne ça à l’ancienne. Tout le cercle rapproché de Quik est là, aussi bien la clique des premières heures (AMG, 2nd II None, Hi-C, Rob Bacon) que ses amitiés plus récentes (El Debarge, Suga Free, Mausberg). Rhythm-al-ism, c’est un grand bazar chaleureux, familial, expérimental, où se croisent les rimes d’une bassesse crasse d’un pimp, des réflexions sur la vie et un solo de guitare électrique d’anthologie. Stan Sheppard, ancien manager de DJ Quik, et Rob « Fonksta » Bacon, guitariste, nous ont raconté leurs souvenirs de cette époque.

L’alchimie

Rob « Fonksta » Bacon est né et a grandi à Detroit. Il a été élevé à la soul de la Motown, à la funk de Parliament et Funkadelic, au rock classique. Il compte également parmi ses inspirations les Isley Brothers, Zapp, Prince, Cameo. Dès qu’il termine le lycée, il s’envole pour Los Angeles où il débute sa carrière en tant que musicien de studio.

« Vers 1990-1991, on a commencé à beaucoup m’appeler pour des sessions de guitare. Le rap West Coast était alors en pleine ébullition. Je travaillais pas mal avec une équipe, Total Trak Productions. Ils m’ont appelé un soir pour venir à leur studio et jouer de la guitare et de la basse sur plusieurs morceaux d’un jeune rappeur-producteur avec qui ils bossaient. C’était DJ Quik. J’ai senti immédiatement que le gamin était super talentueux et avait une excellente oreille pour la musique. Cette nuit-là, on a enregistré « 8 Ball » pour son premier album, Quik Is The Name. À compter de cet instant, on a développé un lien créatif très fort qui nous a réunis en studio presque tous les jours pendant trois ou quatre ans d’affilée ! »

Rob « Fonksta » Bacon Rob Bacon, surnommé Fonksta, est un guitariste et bassiste de renom. En dehors de ses collaborations avec DJ Quik et d’autres rappeurs West Coast, il a notamment travaillé avec Raphael Saadiq et John Legend. En 2018, il participait à la tournée de Chaka Khan.

Ces deux-là s’entendent si bien et travaillent si étroitement ensemble que Bacon coproduit entièrement le second album de Quik, Way 2 Fonky. Leur complicité ne se dément pas au fur et à mesure des années et Bacon est toujours de l’aventure, participant notamment aux fameux « Quik’s Groove », de subtiles parenthèses instrumentales présentes sur chaque disque. Dans les remerciements de Rhythm-al-ism, Quik dit même de Bacon qu’il lui a appris « à pleurer à travers la musique ».

« Nous étions tous les deux jeunes à nos débuts, et nous devenions des hommes et déversions nos expériences de vie dans la musique, parce que c’est là que nous passions le plus clair de notre temps. Notre lien était spécial, parce que nous comprenions le langage musical de l’autre. »

Au moment de l’enregistrement de Rhythm-al-ism, le processus de création entre eux est bien rodé : « Ça démarrait la plupart du temps avec un beat ou une boucle que Quik avait programmé. Puis je commençais par créer une ligne de basse et je saupoudrais de guitare pour aider le morceau à « danser », ce que Roger Troutman en personne m’a appris durant les moments que Quik et moi avons eu la chance de passer avec lui. À l’occasion, j’ajoutais des synthés (des freakboardz, comme on les surnommait). Quik jouait aussi du clavier sur pas mal de productions. Il est extrêmement doué. »