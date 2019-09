Le Défi de la première partie

Nombreux sont les artistes qui se voient déjà en haut de l’affiche. Pourtant, avant que leur nom ne s’étale en dix fois plus gros que n’importe qui, ils doivent d’abord trouver un moyen de se faire entendre. C’est ce que tentent quotidiennement les premières parties de concert en performant devant un public qui n’est pas le leur. Emilien LB , aujourd'hui Partager Facebook Google+



“Ils me connaissent pas, je les connais pas, alors nique sa mère : je vais les retourner !”. Programmé en introduction d’Alkpote et de Freeze Corleone à la Machine du Moulin Rouge, le rappeur Chanje préfère s’amuser de la situation. “C’est un défi quand tu sais que les gens ne sont pas là pour toi. Mais une fois sur scène, je rigole dessus. Et pareil quand ils réclament un dernier morceau, je sais très bien pour qui ils sont venus : eh, c’est pas pour moi que t’as payé 15 balles !“. S’il reconnaît ne pas encore avoir assez de notoriété pour remplir lui-même une salle de plus de cent personnes, son statut lui a également permis de jouer au printemps dernier à l’Étage à Rennes et au Transbordeur à Lyon en tant que première partie de Youssoupha. Alors qu’il prépare actuellement son deuxième EP, Chanje cherche avant tout à développer sa notoriété en multipliant les connexions. À la suite à un passage en radio, il a rencontré le rappeur Viez où le bon feeling établi a conduit à l’enregistrement du morceau « Grey » . “Quand j’ai fini à la Machine, j’ai croisé Freeze Corleone pour la passation et on s’est checkés, tout simplement. C’est tout bénéf d’être associé à d’autres artistes, surtout quand tu apprécies ce qu’ils font. Par exemple, si Kery James me propose de faire la première partie de son concert, je fonce ! Par honneur, par fierté, par respect.” Affaire à suivre, puisque l’ancien membre de la Mafia K’1 Fry s’apprête à présenter son nouvel album J’rap encore lors d’une tournée de 12 dates. D’après un rapport du Centre national de la chanson des Variétés et du jazz paru en septembre 2018, plus de 2900 représentations rap, hip-hop, reggae et affiliés ont eu lieu en France au cours de l’année 2017 : une aubaine pour toute première partie qui souhaite performer en guise d’introduction. Pourtant, le choix de la première partie est une décision complexe selon Rémy Corduant, directeur général de Yuma Productions : “Je reçois beaucoup de mails d’artistes qui souhaitent monter sur scène de cette façon, mais je donne rarement mon avis sur ce sujet. L’objectif peut être d’accentuer la billetterie, la maison de disques peut vouloir pousser un artiste, mais la tête d’affiche peut aussi vouloir pousser quelqu’un avec qui il a fait un featuring, avec qui il a envie de collaborer…”. Par exemple, Damso a convié 404 Billy sur les principales dates de son Lithopédion Tour après leur collaboration sur le morceau « RVRE » , tandis que 13 Block a invité à La Bellevilloise Maes, leur voisin du quartier des Beaudottes à Sevran, à la suite de la sortie de prison de ce dernier. Basée à Villeurbanne, la société de production de spectacles Yuma a organisé plus de 2000 concerts depuis 2013 pour des artistes comme 13 Block, Ninho, Jul, Hamza, Damso, Rohff, Maes ou encore Black M. En outre, son offre propose également la mise en place de tournées nationales qui nécessite la coordination de plusieurs métiers. Rémy Corduant précise : “Il existe deux façons de produire un spectacle. Dans le cadre d’une production comme à Bercy ou pour un Zénith, on monte tout de A a Z : de l’artistique à la billetterie en passant par la sécurité, la lumière, la scénographie… et c’est souvent l’artiste qui choisit sa première partie. Dans le cadre d’une cession, il est encore plus rare qu’on intervienne à ce sujet puisque c’est la salle qui gère toutes les interventions autres que la performance. Lors de la vente d’un artiste, certaines structures qui font de l’accompagnement proposent des premières parties locales. Ça les arrange parce que c’est des personnes avec qui elles travaillent toute l’année.”

À ce titre, les Salles de musiques actuelles (SMAC) appartiennent à un réseau de 85 salles de concert établies en province, chacunes pouvant accueillir entre 500 et 1000 personnes. Le Transbordeur à Lyon, l’Affranchi à Marseille, l’Aéronef à Lille, le Tetris au Havre, le Fil à Saint-Étienne… subventionnées par l’État et réparties sur tout le territoire, les SMAC ont pour mission d’accompagner des artistes locaux émergents, comme le confirme Fabien Lherisson, directeur et programmateur du Plan à Ris-Orangis : “Nous faisons une veille locale au quotidien pour détecter les musiciens amateurs. Alors, quand nous recevons une tête d’affiche, nous profitons de sa venue pour programmer en première partie un artiste local qui présente un potentiel.” Par exemple, à l’occasion de la venue de RK dans le cadre de sa tournée produite par Yuma, il confie que le choix de la première partie s’est décidé d’un commun accord : “Suite à une discussion entre l’artiste et notre équipe, la décision d’inviter S2R Gang a été plutôt naturelle. RK a une bonne vision des scènes locales, et il connaissait déjà ce groupe originaire de Ris-Orangis.” À ce titre, RK a notamment invité Eden Dillinger, Terence et Welcome Jules lors de ses concerts à Nantes, Beauvais et Mulhouse. Membre du quatuor S2R Gang, John confirme la connexion : “RK avait déjà partagé certains de nos sons sur les réseaux sociaux. Quand il a vu qu’il avait un concert à Ris-Orangis, il nous a écrit sur Insta pour nous proposer de faire sa première partie. On s’est parlés pour la première fois en vrai dans les loges, c’est un bon gars !”. Au final, la salle a été remplie d’une part par un public rissois proche de S2R Gang, d’autre part par des fans du rappeur de Meaux venu présenter son premier album Insolent. Une mixité que John juge bénéfique : “Des gens qui ne sont pas venus pour nous nous ont connus après. Pareil pour RK, ça a été donnant-donnant et au final ça s’est très bien passé, c’était chaud !”

