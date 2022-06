La légend(r)e de la Zizi Caca Mixtape

Bercés par le rap, YouTube et le beatmaking en ligne, Pandrezz, Kronomuzik et Ronare signent avec la Zizi Caca Mixtape un ovni musical de 41 titres. Rencontre avec les auteurs d’une blague plus sérieuse qu’elle en a l’air.

C’est l’histoire d’une blague qui n’en est pas vraiment une : trois potes rencontrés dans un bar à Toulouse et sur les réseaux sociaux, autant passionnés de musique que des bizarreries que le web peut pondre, qui finissent par sortir une mixtape de 41 morceaux en compagnie de tout l’Internet français, de la scène beatmaking en ligne et de nombreux noms du rap francophone. Pandrezz, Kronomuzik et Ronare ont effectivement décidé de nommer leur projet Zizi Caca Mixtape. Aussi handicapant soit-il (en apparence en tout cas) ce nom reflète assez bien la philosophie de leurs auteurs : pourquoi ne pas faire de la musique avec sérieux et en rire ? Entre premier et second degrés, les auteurs de la ZZCCMXTP sont en réalité un pur produit de ce qu’Internet a pu permettre en France ces dix dernières années : démocratiser la production musicale au plus grand nombre et casser les barrières entre des sphères – le rap, l’humour, et le monde des créateurs de contenus – qui jusque là semblaient être très éloignées les unes des autres.

Révélés au milieu des années 2010 sur YouTube avec leurs vidéos décryptant les rouages de la production musicale avec une pointe d’humour, Kronomuzik et Pandrezz ont contribué à la formation d’une vague de beatmakers bercés par internet dans le rap en France. Ronare, lui, a toujours gardé la musique dans un coin de sa tête mais s’est d’abord fait connaître pour ses qualités de monteur vidéo, à travers les YouTube Poop, ces détournement vidéos humoristiques basés sur le montage vidéo. Avant de faire le grand pas dans la production musicale, dans le rap mais aussi dans l’électro, puisqu’il dévoilait récemment son premier morceau de house.

Alors pourquoi discuter avec la bande, qui plus est sur l’Abcdr du Son ? Sans doute parce que derrière l’ironie et le second degré que le trio manie habilement – notamment sur Twitter – se cache un amour sincère de la musique, sous toutes ses formes. Une impression qui se confirmera durant notre entretien de près de trois heures, où Despo Rutti, Daft Punk, la Mafia K’1 Fry, l’hyperpop et le son Maybach Music seront successivement évoqués. Loin des chapelles musicales et des qu’en dira-t-on, Kronomuzik, Ronare et Pandrezz arrivent finalement à prouver avec la Zizi Caca Mixtape que l’on peut aujourd’hui en France produire une musique exigeante dans sa réalisation, mais aussi souriante dans son exécution. Parce que parfois, ça fait aussi un peu de bien de ne pas trop prendre la musique au sérieux.

Retrouvez notre playlist « ZZCC x Abcdr » avec les morceaux de la mixtape évoqués dans l’interview sur Spotify et Deezer.

I. Génération YouTube

Abcdr : Comment est-ce que vous vous êtes retrouvés tous les trois dans la musique ?

Kronomuzik : J’ai commencé en jouant de la guitare de mon côté. J’étais dans des groupes en Belgique, et au bout d’un moment ça m’a saoulé vers 19 ans. Je voulais tout faire moi même, tout contrôler. Au même moment j’ai eu l’équivalent du BAC en Belgique, et ma mère m’a dit : « Alors ? Quelle est ta vie à partir de maintenant ? » Et j’ai trouvé une section musique de film dans une école, donc je me suis bougé et je me suis présenté, j’ai réussi à être pris. J’allais aux cours pratiques où j’avais 4 ou 5 heures par semaine et le reste du temps je restais enfermé dans mon logement étudiant. À ce moment-là, on était à fond dans la dubstep. Donc je faisais de la dubstep et de la drum’n’bass sur mon ordinateur…

Pandrezz : On a exactement le même parcours en fait.

Kronomuzik : On s’est tous pris Skrillex.

Pandrezz : Krono, je pense que c’est un peu comme moi, à l’époque entre 2005 et 2010 c’était un moment où j’écoutais un peu moins de rap. Mais j’ai grandi avec le rap français, parce que j’ai un grand frère. J’ai 32 ans, Krono 31 ans, et Ronare 24 ans. Mon grand frère avait 4 ans de plus que moi et je n’avais pas le choix. Quand j’étais gamin mes disques c’était L’École du Micro D’Argent, Suprême NTM de NTM et Gravé Dans La Roche un peu plus tard, je l’ai saigné celui-là. C’était très rap français, j’écoutais aussi KDD, et après est arrivé la Mafia K’1 Fry. Je viens du 94, je suis d’Orly, et je n’ai écouté que ça. Kery James, 113, Demon One, Rohff beaucoup… Très peu de rap américain parce que je n’avais pas accès à ça. J’avais 12 ans, et à cet âge là tu ne pars pas d’Orly pour aller digger chez les disquaires à Paris, et il n’y avait pas encore internet à ce moment-là pour moi.

A : Et toi Ronare ?

Ronare : De mon côté, j’ai fait du piano quand j’étais petit. Mon père écoutait beaucoup Genesis, Yes et compagnie, du rock à l’ancienne, et le rap c’est venu plus tard. Dans mon enfance je regardais aussi les chaînes de clips : MTV, MCM, Trace TV, j’étais à fond dessus. Je me souviens notamment que le clip « Signs » de Snoop Dogg et Justin Timberlake me rendait fou. Vu que je passais sur plein de chaînes de clips musicaux, j’écoutais plein de choses. Il y avait aussi un genre que je kiffais : la disco funk. J’écoutais RFM le samedi soir, tu avais Saturday Night Fever. Et aussi la bande son de GTA Vice City qui m’a fait découvrir plein de sons dans ce genre. Et à côté de ça, j’ai vraiment beaucoup écouté la French Touch. Daft Punk, j’écoute depuis que je suis enfant et c’est lié, c’est disco funk. C’est vraiment le premier courant que j’ai suivi sérieusement. Et quand j’ai commencé à vraiment écouter du rap c’est sur la fin de la trap Booba / Kaaris en 2014-2015. Après il y a eu l’arrivée de PNL et je me les suis pris dans la gueule de fou. Et ensuite il y a eu Damso, Kekra que j’ai adorés.

A : À partir de quand est-ce que vous avez commencé à faire de la musique ?

P : Je fais de la musique depuis petit, mais un peu en galère. J’avais un clavier chez moi donc j’ai toujours joué du piano, après je me suis aussi mis à la guitare. Mais mon but ça a toujours été d’être fort. Je ne voulais pas faire juste des petits trucs sympas, j’avais envie d’être le plus fort possible, j’ai vraiment ce côté challenge. Mais mes toutes premières prods c’était des prods de rap dégueulasses. J’entendais les 808 de la trap et je voulais faire pareil.

K : J’ai commencé sur Guitar Pro. Non attends. J’avais Hip Hop eJay. C’était des samples libres de droit et c’était un petit séquenceur. Tu avais ça aussi sur certains téléphones Sony Ericsson. Tu avais des petits blocs, tu les superposais et tu avais droit à 5 pistes. C’était un arrangeur en gros. Quand j’avais 14 ans je faisais des petits morceaux comme ça. « How We Do » de The Game et 50 Cent je l’ai refait pour plein de potes sur leurs Nokia 3310 alors que je n’avais même pas de Nokia. Tu payais 5 balles ta sonnerie à l’époque donc ça leur faisait gagner de l’argent. J’avais aussi refait « Get Busy » de Sean Paul comme ça. J’étais vraiment petit à ce moment-là.

R : Comme j’aimais bien la French Touch, j’ai fait de la house pendant un an puis j’ai mis de côté. Ensuite j’ai fait mes vidéos sur ma chaîne YouTube avec des montages vidéos, et début 2020, j’ai commencé à faire des prods. On s’est rencontré avec Kronomuzik à Toulouse, on vivait tous les deux là-bas, je faisais mes montages YouTube Poop mais je n’avais pas envie de faire ça toute ma vie. Et je lui ai dit « La vie de ma mère, 2020 je fais des prods. » J’ai sorti FL Studio, et j’ai regardé des vidéos, Simon Servida, et ça me donnait trop envie d’en faire…

P : Pas des vidéos de Pandrezz ? Bizarre… Pourtant j’étais super fort !

R : [rires] C’est vers fin 2020 que je me suis vraiment mis à fond là dedans, et c’était au moment où on a commencé à travailler sur la mixtape.