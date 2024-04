Zamdane, soleil brûlant

Z : Il y avait Nessyou, mon voisin, qui habite à 10 minutes de chez moi. Mais Nessyou, c’est quand j’étais un peu plus grand. J’ai grandi avec H-Kayne, Don Bigg, Muslim, Dizzy Dross. Shayfeen aussi. Madd [ le frère de Shobee, ancien membre de Shayfeen, groupe séparé depuis, ndlr] , c’est un très bon ami à moi, il habitait à Marrakech, et il passait souvent à la maison. J’ai rencontré Shobee quand je suis descendu au Maroc en novembre dernier. Et Small X, je l’ai rencontré à Marseille, il y a trois ans. Shayfeen c’est quelque chose. J’avais un peu grandi quand ils ont commencé, c’est arrivé à mes oreilles beaucoup plus tard.

Z : Nous, on est plus influencés par le côté américain. Ça se ressent au niveau de la jeunesse. Aujourd’hui, la génération de jeunes marocains comme moi ou les plus jeunes, ce sont tous des Marocains des États-Unis. Je ne te parle même pas des bandanas, ça c’est depuis toujours. Quand je suis parti du Maroc, ce n’était pas comme ça. Quand suis rentré, je me suis retrouvé à parler avec des gens qui mélangent l’anglais avec l’arabe, avec le dialecte, tu te dis « ah ouais vous êtes chaud » .

Z : J’écoutais du rap marocain, et des gros titres américains. Quand j’étais petit, internet n’était pas démocratisé au Maroc, en tout cas pas dans le milieu où j’ai grandi. J’ai eu internet à la maison quand j’avais 15 ans. Avant, j’allais au cybercafé et j’écoutais tout ce qui était gros sur YouTube. Et sur MP3, j’avais tout ce qui marchait mondialement et qui arrivait jusqu’au souk de Marrakech.

Z : C’est mon père qui m’a fait découvrir la musique. Il a une très bonne culture musicale, un peu à l’ancienne. Il écoute énormément Charles Aznavour, Aretha Franklin, Stevie Wonder, beaucoup de country aussi. Ma mère, c’est plus le côté musique arabe égyptienne.

Z : En darija, il me dit : « Mon père me disait, ‘le pauvre, aucun artisan n’a voulu saboter sa création de ses propres mains’. » C’est une métaphore qui veut dire qu’aucun parent n’a voulu saboter ses enfants. Ça parle des enfants qui ont suivi un mauvais chemin, comme moi. C’est comme s’il me laissait un truc plein de moralité. Pour me dire qu’il a toujours voulu être là et qu’il n’a pas voulu que certaines choses se passent.

Zamdane : C’est mon père. Il nous avait rejoints l’été. Son père lui avait laissé des messages vocaux enregistrés dans une cassette. J’ai un papa qui est un peu âgé et du coup il a voulu refaire la même avec moi. Il m’a dit qu’il avait des choses à me dire et il m’a fait enregistrer sa voix au dictaphone. Ça, c’est les dix premières secondes d’un enregistrement de 25-30 minutes. Il voulait me laisser des mots, des souvenirs. J’avais déjà des morceaux à ce moment-là, on travaillait les transitions, et ouvrir l’album sur ça donne un sens qui est fort pour moi.

Le rappeur qui a grandi au Maroc « vit dans sa tête » (« Lalalala ») et accepte d’en sortir le temps de cette interview. Il revient sur son enfance à Marrakech, l’importance du rap à son arrivée en France, l’influence de ses parents sur sa musique. Et détaille également la conception de SOLSAD, notamment hachée par un grave accident de voiture. Un album à l’image du soleil sur la pochette, entre douleur et rémission, réfléchi et touchant, pour traverser les épreuves du temps.

Zamdane dévoilait ses plaies sanguinolentes sur Couleur de ma peine , son premier album, dans le récit d’un vécu déchiré par l’exil et le deuil. Deux ans plus tard, sur SOLSAD , ses blessures sont toujours visibles et douloureuses mais elles ont cicatrisées. Moins à vif, Zamdane peut sans doute plus facilement se regarder dans les yeux pour accepter son passé, comme en paix avec sa douleur.

« Quand j’ai eu 17-18 ans, je me suis dit : « ça y est, ma vie elle m’appartient un peu ». J’ai voulu briser un peu ces chaînes de pudeur et faire de la musique. »

A : Ça rappait déjà dans la rue à Marrakech à ton époque ?

Z : Pas du tout. Chez nous, il y a beaucoup de pudeur. Les gens ont honte de tout ce qu’ils font. Tout ce qu’on fait, on le fait caché. Même à notre pote, on ne le dit pas. Nous, on a un truc, ça s’appelle « t9ar ». Ça veut dire la tranquillité de l’esprit, peace of mind. Dès qu’on fait un truc qui sort un peu des sentiers battus, on se cache. Dès qu’on fait un truc un peu illégal, on le cache, parce qu’il ne faut pas mettre la honte sur le visage de nos parents.

A : La drogue était-elle présente dans ta jeunesse ?

Z : Oui, la drogue, c’est autour de nous, c’est nous, c’est nos familles. C’est un fléau. Mais c’est un très beau pays. Ça, c’est juste le dérèglement qu’apporte la misère, les différences fulgurantes entre les catégories de classe. Ce n’est pas que le shit, mais tout ce qu’il y a autour.

A : Est-ce que venir en France t’as permis de te libérer ?

Z : Forcément, tu arrives dans un pays européen, tu prends une gifle au niveau de l’ouverture d’esprit. Ça te donne un peu plus de confiance aussi. Quand tu as 17-18 ans, tu te sens enfin un peu libre. J’ai toujours été très indépendant mais quand j’ai eu cet âge, je me suis dit, ça y est, ma vie elle m’appartient un peu. J’ai voulu briser un peu ces chaînes de pudeur, faire de la musique. C’est surtout lié au fait de grandir, à l’exil, et au besoin de m’exprimer artistiquement, davantage qu’à un pays.

A : Le rap c’était aussi un moyen de se faire des potes ?

Z : Bien sûr, le rap au début, quand tu passes par la grande porte, celle des open mics, de rapper n’importe où dehors, ça te permet de rencontrer des gens. C’est la porte de l’aventure. Quand tu passes par là, tu rencontres énormément de gens, et c’est trop bien. Ça m’a permis de me sentir moins seul aussi. Au début, tu n’as pas de connaissances, tu n’as pas de repères. Tu es dans un pays où tu n’as aucune fondation. Si demain j’ai un problème, qui est là pour moi ? Personne ici n’est proche géographiquement.

A : Tu te souviens de la première fois où tu as pris le micro en open mics ?

Z : Je n’avais pas froid aux yeux. Aujourd’hui, j’ai beaucoup plus peur qu’hier. Avant, je t’assure que la peur ne faisait pas partie de mon vocabulaire. J’étais tout le temps excité, tout le temps enjoué, je vivais vraiment une aventure. Aujourd’hui toujours, mais ce n’est plus pareil, je réfléchis beaucoup plus.

A : Tu n’avais pas l’appréhension de chanter tes propres textes ?

Z : Non, je n’ai jamais eu peur. Je ne veux juste pas décevoir mes parents, ma famille, c’est tout.

A : Est-ce que c’est parfois compliqué de se livrer en studio, d’ouvrir son cœur devant des gens, comme sur le dernier album ?

Z : Non, pas du tout. Ce serait compliqué si mes potes ne me connaissaient pas, et si la musique n’était pas bonne. Mes potes, c’est ma famille. On est une extension les uns des autres. Et on n’est pas les potes les plus tranquilles dans leurs têtes, on a tous des problèmes.

A : Dans « Ma réalité », morceau de ta série Affamé, tu dis être avec « des arabes aux têtes cassées dans une voiture allemande ». Vos souffrances vous unissent ?

Z : C’est un truc qui nous unis, bien sûr, mais il n’y a pas que ça. On ne se voit pas pour souffrir. On est fous dans nos têtes, on rigole tarpin, on fait hella, même si on le fait beaucoup moins qu’avant. Mais il y a énormément de choses qui nous unissent, comme le sens de la famille, la loyauté. Tu t’approches d’un, il y en a quinze qui sortent de l’ombre.

A : Comme tu es très entouré, est-ce que tu as l’impression de faire partie d’un groupe plus que d’être un rappeur solo ?

Z : Je ne suis pas solo. Moi, on est deux. Je ne vais pas développer là-dessus. Ça ne veut pas dire que quelqu’un écrit pour moi, mais je vis pour deux. Et autour de moi, ça constitue ma famille, une énergie. On fait les choses ensemble, le plus souvent possible. Les victoires, on les fête ensemble. Les défaites, on en parle ensemble.

II. Solsad

A : Pour revenir sur l’album, quand est-ce que tu l’as enregistré ?

Z : Le plus ancien morceau date de deux ans.

A : Tu as été victime d’un accident de voiture en mai dernier, qui a retardé l’album, c’est ça ?

Z : C’est ça, il a tout retardé. À la base, on devait peut-être le sortir en juin.

A : Est-ce que ça a aussi modifié son contenu ?

Z : Ça a demandé du temps pour commencer à récupérer, et ça a changé l’état d’esprit aussi. J’ai enregistré le morceau “Million” quand j’étais en fauteuil, défoncé sous médicaments. Forcément, c’est une autre musique que tu proposes. C’est une reconnexion à la réalité. La façon dont j’étais dans ma tête à ce moment-là, c’est à l’image de SOLSAD. C’est-à-dire très calme, beaucoup de recul.

A : Dans l’album, tu sembles accepter ta situation. De la colère aurait pu ressortir aussi.

Z : Il y en a pas mal de la colère quand même. J’étais très en colère. Je suis un homme avec beaucoup de dignité, de fierté. Me voir diminuer comme ça, je ne le souhaite même pas à mon pire ennemi.

A : Aujourd’hui, tu as encore des séquelles ?

Z : J’ai encore la jambe cassée, mais on ne craint rien, on est Marocain.

A : Ton album compte de nombreux feats, 8 au total (Pomme, Josman, So la lune, Kekra, Niska, Sofiane Pamart, Zaho et Tif), comment les as-tu choisis ? Et est-ce que c’était compliqué de garder la ligne directrice de l’album avec autant d’invités ?

Z : Je les ai choisis par rapport à qui je trouve intéressants, qui m’inspire et que j’aime écouter. Ce que j’aime beaucoup, c’est que chacun des artistes invités est un emblème de ce qu’il représente. C’était le plus important pour moi. Et c’est vrai que si on réfléchit, c’est peut-être difficile à faire. Mais après c’est de la musique. Plus on va dans d’autres sens, mieux c’est.

A : Comment s’est faite la connexion avec Pomme (« Le grand cirque »), qui paraît assez éloignée de ta propre musique ?

Z : On n’est pas si éloignés que ça finalement. C’est l’industrie dans laquelle on évolue qui nous sépare, mais au final Pomme et moi on se rejoint sur énormément de points. Déjà, je suis très sensible à la cause animale, et le hasard a fait que j’ai découvert Pomme sur le morceau qu’elle a fait pour les bélugas (« à perte de vue »), où elle chantait sur une image 3D d’un béluga, et le refrain dit : « Si je savais comment sauver les géants. » J’ai pris une gifle. J’adore ce qu’elle dégage à travers sa musique, l’âme de cette personne. C’est pour ça que j’écoute de la musique.

A : Thug Dance nous a dit qu’elle était venue avec son propre instrument. C’est plus facile de bosser avec une musicienne en studio ?

Z : C’est vraiment trop bien. J’étais choqué. Tout a un charme. Quand tu vois Pomme avec son instrument, c’est un moment unique. Autant que quand tu vois Josman se mettre dans son coin et écrire de manière super méthodique, que tu vois So La Lune ou Kekra faire leur session, que tu vois comment TIF et son équipe travaillent. Tout peut être admirable. C’est ça qui est lourd. Mais c’est vrai qu’avec Pomme, c’était un moment hors du temps.