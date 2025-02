Sherifflazone, hell or high water

Fervent représentant de la DMV Crank en France, Sherifflazone a gagné le respect de pairs et auditeurs, d’Évry aux tréfonds de Washington. Pour l’Abcdr du Son, le rappeur revient longuement sur son parcours et le son qu’il souhaite créer.

S : C’est chaud, oui ! Mais franchement, je m’en sortais. À chaque fois qu’il y avait un petit problème, que j’avais un petit blocage, je demandais à mon père de m’aider et ça glissait. Après, j’ai appris au fur et à mesure. J’ai réussi avec le temps à avoir les résultats que je voulais. Au début, tu fais un petit peu n’importe quoi, tu vois ce qui marche, ce qui ne marche pas, et à force, tu captes ce que tu dois vraiment faire et tu le fais.

S : Non, pour la passion. Il ne comptait pas en faire quelque chose de sérieux. Un Noël, on a reçu un ordinateur, et directement, j’ai installé FL sur le PC. C’est là que ça a vraiment commencé. J’avais huit, neuf ans. J’avais fait des petits tests sur le PC de mon père au début, mais rien de concluant, parce qu’il m’aidait beaucoup. Là, j’ai commencé à me débrouiller un petit peu tout seul, tester ce que j’aimais bien, ce que je n’aimais pas, etc.

S : Un peu de tout. Du rap, de l’afro… Il faisait beaucoup d’old school mélangé avec énormément de sonorités africaines, c’est-à-dire que c’était beaucoup de samples africains avec des drums bien boom-bap. Il avait sa patte aussi, donc c’était parfois un petit peu plus expérimental. Il testait des choses à droite, à gauche, mais ça sonnait tout le temps bien. Il avait des potes à lui qui faisaient des prods et se joignaient parfois sur la même prod, ça donnait des trucs excellents.

Sherifflazone : J’ai commencé très jeune, à partir de mes huit ans. J’étais encore en primaire. Tout le monde écoutait de la musique, mais je ne connaissais personne qui en faisait vraiment. Moi, je suis né dedans puisque mon père en faisait. J’ai grandi avec ça, j’assistais à toutes ses sessions, j’ai pris un peu de lui. Quand j’ai eu l’âge de constituer des textes sortis de ma tête, j’ai commencé à écrire. Mais avant ça, je m’entraînais sur les textes déjà existants de mes rappeurs préférés. Je voyais que j’arrivais à retenir un texte entier, donc j’ai décidé de commencer à écrire les miens dans la cour de récréation. Je demandais leur avis à mes potes, et j’avais tout le temps de bons retours, donc je me suis mis à fond dedans. Arrivé au collège, j’ai rencontré un pote, qui est toujours mon pote aujourd’hui et qui avait un home studio à cette époque-là. Lui ne rappait pas, mais il m’a emmené chez lui et fait visiter. Son père aussi était dans la musique. Aux Pyramides [quartier à Évry-Courcouronnes, ndlr] , il y avait beaucoup de darons qui faisaient de la musique. Les nôtres se sont rencontrés et on a noué des liens. On a commencé comme ça. Au début, son père nous enregistrait, puis on a commencé à le faire tout seuls, on a pris nos marques. J’ai commencé les prods un petit peu après avoir commencé à rapper. On faisait du son tout le temps, soit des freestyles au sein même du collège, soit à la sortie des cours. Après, on s’est un petit peu professionnalisé. Le quartier a commencé à nous soutenir, puis ailleurs.

Abcdr du Son : J’aimerais commencer par citer une de tes phases. Sur « LOCAL », tu dis : « On rappait dans la cour, nous on parlait pas de pesos. » Où et comment as-tu commencé à rapper ?

La première pierre, DMVP , est sortie le 17 janvier dernier. Pourtant, son auteur fait ses armes depuis bien plus longtemps – très loin de Washington DC mais au cœur du 91, à Évry-Courcouronnes. Son parcours, inspiré de la passion de son paternel, démarre à l’âge de huit ans ; et de ses aînés à l’ingé son de son studio aux Pyramides, Sherifflazone grandit entouré de professeurs. Pour l’Abcdr du Son, le rappeur revient longuement sur son parcours, sa manière de créer et de voir la création.

Début 2024, un morceau de rap français secouait le réseau social TikTok au point de traverser l’Atlantique jusqu’à l’est des États-Unis. “AMIRI” de Sherifflazone, initialement sorti en exclusivité sur SoundCloud, était alors largement salué et propagé par les rappeurs locaux dont il reprenait les codes : la scène DMV Crank, un sous-genre dérivé de la trap et la drill. Homologué par ses pairs américains, avec qui il travaille désormais en étroite collaboration, Sheriff a très vite intégré sa mission : s’approprier la Crank et édifier son propre son à partir de ces barz et ces drums décalées.

A : Quel genre de musique tes parents écoutaient ?

S : Beaucoup de Snoop Dogg, Wu-Tang, Mobb Deep, Ludacris, Eazy-E. J’ai énormément de références comme celles-ci, anciennes. Sinon, c’était beaucoup de musique du bled, et les sons de mon père. Ses instrus tournaient à la maison, ainsi que ses sons et ceux qu’il faisait avec ses potes. J’ai grandi avec ça. Je suis né à Montfermeil et j’ai déménagé à Evry à mes trois, quatre ans. C’est à partir de là qu’il a commencé à se faire son réseau là-bas, qui passait à la maison faire du son. Quand je pouvais assister à une session, j’y assistais et je m’inspirais. Pour ma part, comme j’ai commencé à écouter du rap très jeune, je ne comprenais pas forcément ce que j’écoutais au début. C’est en grandissant que j’ai commencé à capter un peu. Les premières vraies baffes que je me suis mangées, c’était les premières punchlines de La Fouine et Booba que j’ai comprises. J’écoutais aussi beaucoup Sultan, Rohff et Youssoupha à cette époque-là. À l’âge où j’ai commencé à comprendre les lyrics et que ça m’a touché pour de vrai. Avant, c’était juste la rythmique et le flow que j’aimais bien. À force, j’ai kiffé cet aspect lyrical du rap, même si je ne me focalise pas sur ça dans ma musique aujourd’hui.

A : Tu disais que tu rappais des morceaux qui existaient déjà, lesquels ?

S : Des morceaux de Sultan. Le morceau de Sultan, « Ils sont pas prêts », je le connaissais par cœur, sur le bout des doigts. Je le chantais partout dans la cour de récréation. C’est là que j’ai capté que je pouvais faire quelque chose. Parce que ce n’est pas tout le monde qui arrive à se placer, même si ce n’est pas son texte. Ce n’est pas évident, à cet âge-là surtout. J’écris mon premier texte à onze ans, je suis en sixième. J’ai grandi dans un milieu où les gens sont très méchants, ils ne vont pas hésiter à te dire si t’es éclaté, ils vont briser tes rêves. Si tu es vraiment éclaté, que ce soit dans le foot ou dans n’importe quoi, ils vont te dire « frérot, lâche ça ». Dieu merci, ça ne m’est jamais arrivé. On m’a toujours donné la force de continuer pour encore plus choquer, ne pas rester sur mes acquis. Ceux qui s’y connaissaient le mieux m’ont souvent donné des conseils, sans forcément discréditer ou manquer de respect, juste pour essayer d’améliorer le truc. J’ai toujours suivi les conseils que je pensais logiques. Je les ai appliqués et ça m’a fait évoluer dans plein de choses, surtout dans le beatmaking. J’ai énormément d’amis qui bossent dedans et j’apprends encore d’eux aujourd’hui.

A : Quand tu as parlé de tes premières claques, tu n’as cité que du rap français. Et le rap US dans tout ça ?

S : C’est venu un petit peu après, à partir de mes 13 ans. Je me suis mangé la claque Young Thug, d’un pote qui l’écoutait beaucoup et me l’a fait découvrir. Au début, je ne capte pas. Il ne m’a pas fallu beaucoup de temps pour comprendre. Après, il y a Lil Keed, Lil Baby, et surtout Gunna. Les prods m’inspiraient beaucoup. Leurs flows aussi, parce qu’à ce moment-là, je ne comprenais pas l’anglais et mon pote non plus, donc on se basait vraiment sur les flows, on ne cherchait pas à comprendre ce qu’ils racontaient.

A : Est-ce que tu as très vite su que tu voulais miser toutes tes billes sur la musique plutôt que sur l’école ?

S : Pas tout de suite. J’ai continué les cours longtemps et je me suis spécialisé dans la coiffure. J’ai été barber pendant très longtemps. Malgré le fait que je travaillais beaucoup le rap, mon flow, pour avoir le meilleur rendu possible, je me disais que dans tous les cas, ça n’allait pas arriver en un claquement de doigts. J’ai continué à bosser jusqu’aux premiers signaux qui sont venus me montrer que ça allait bientôt arriver. Et dès que j’ai été sûr, que j’ai touché mon premier billet dans la musique, j’ai dit au revoir.

A : Est-ce que les doutes que tu avais au début étaient en partie dus au fait que ton père ne vivait pas de la musique ?

S : Déjà. Après, je me suis raisonné seul en me disant qu’il y avait plein de facteurs qui jouaient. Ce n’est pas la même époque. Aujourd’hui, il y a plein d’outils qui nous sont mis à disposition pour y arriver beaucoup plus facilement qu’à cette époque-là. Il faut profiter de ces choses-là. Eux ne sont pas forcément au courant qu’il y a tout ça pour nous, pour pouvoir aller loin. C’est pour ça que j’y croyais quand même, mais je n’étais pas non plus persuadé que ça allait arriver un jour ou l’autre. Je faisais juste mon taf. Et si un jour ça paye, ça paye.

A : La « génération Internet » a beaucoup plus d’outils.

S : Exactement. Ça facilite tout le monde. Surtout moi, ça m’a beaucoup aidé dans le développement et la promo de ma musique. Je n’ai pas eu besoin de faire grand-chose puisque les gens utilisaient le son à ma place.