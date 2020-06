R.A the Rugged Man, bien plus qu’un idiot savant

L’histoire de Richard Andrew Thorburn est l’une des plus passionnantes que le hip-hop ait connu. Mais c’est également l’une des plus violentes. Au début des années 1990, R.A a vécu un ascenseur émotionnel digne des succès fulgurants – et parfois mortels – des années 2020. S’il n’était déjà pas rentré sain d’esprit dans le tourbillon de l’industrie du disque, The Rugged Man en est ressorti bien plus abîmé encore. Considéré comme le meilleur par le Notorious B.I.G lui-même, mais blacklisté comme l’avait raconté Method Man, poursuivi pour harcèlement sexuel par les employées de son label, voyant un deal à quasi deux millions de dollars s’évaporer avec Jive, portant avec sa famille les ravages de l’agent orange auquel son père a largement été exposé lors de sa participation à la guerre du Vietnam, R.A s’est lentement mais longuement reconstruit. D’abord en indépendant et en restant dingue, extrême, sulfureux, au point que même ODB serait (presque) passé pour un enfant de chœur. Immensément respecté par ses pairs, R.A a longtemps conjugué ce paradoxe : celui d’un rappeur complètement instable et ingérable, mais doté de fondations hip-hop parmi les plus solides de l’histoire du mouvement. Que ce soit en termes techniques, en schémas d’écriture, en connaissance de la culture, en expérience de son industrie, celui qui se faisait d’abord appeler Crustified Dibbs est bousillé dans tous les sens du terme : par la vie, mais encore plus par la musique qu’il a choisi de vivre intensément. Pourtant, sa folie a pris tant de place et tellement fasciné qu’elle a fini par réduire le MC à son côté extrême, pour ne pas dire dangereux. En même temps, il est difficile de regarder autrement un rappeur qui extirpe son cerveau de sa boîte crânienne dans ses propres clips. R.A était devenu le rappeur dégueulasse, emblème des excès du white-trash américain. Ce n’était plus que « le rappeur fou qui rappe vite des trucs de dingue. » Il y a deux ans, dans un délirant remix d’un tube de Taylor Swift, R.A s’était d’ailleurs lui-même décrit comme un idiot savant, en référence à ces personnes qui souffrent d’un handicap mental tout en ayant un talent monstre dans un domaine particulier.

Aujourd’hui pourtant, le freak show semble être fini. The Rugged Man apparaît plus apaisé. Ses réseaux sociaux manient toujours un humour ravageur, mais la plupart de ses posts dégagent une tranquillité (relativement) sereine et la joie de paternité. Quant à sa musique, si elle a un peu moins de folie, elle n’a pas moins d’excellence. Son dernier album, All my Heroes are Dead, est un véritable pavé de tout ce que le rap peut produire de grandiose en termes d’exécution. Le décortiquer – en l’occurrence, ici ça a pris plusieurs mois – est une fascinante étude sur ce qu’est l’art de rimer. Pendant quasi quatre-vingt minutes, R.A multiplie les flows incroyables, passe d’instru proches d’une guimauve bienveillante à des boom-bap de rue new-yorkais ressemblant à des coups de surin dans un manteau de cuir du plus loubard des Warriors. Les constructions de rimes sont multiples, fascinantes, et leur contenu est souvent passionnant. Pour l’auditeur, c’est parfois trop, pour ne pas dire indigeste et démonstratif. Mais en termes d’héritage, c’est extrêmement précieux. Car s’il y a bien quelque chose que R.A n’a jamais profané, c’est la culture à laquelle il appartient. Au contraire, de tous ces héros morts que le titre de son album évoque, le hip-hop est le premier que R.A s’acharne à faire revivre. Et si ses opinions sont toujours aussi tranchées, elles n’ont pas le côté ridicule du puriste, mais la légitimité de celui qui appartient à l’Histoire de cette musique. Cet entretien est la restitution de deux échanges mails desquels des valeurs, jugées aujourd’hui obsolètes, transpirent. Et quand le rappeur originaire de Long Island l’a conclu par cette réponse un peu effrayante : « Je ne suis pas sûr si je vais continuer à faire quoi que ce soit d’artistique. Aujourd’hui, je dois sortir et faire vivre cet album, puis ensuite, peut-être que ce sera le moment de dire au-revoir », il y a eu un moment de vertige. Car si le Rugged Man a longtemps semblé encombrant, son absence laisserait un vide qu’aucun MC serait bien en peine de combler. Et en général, c’est à cela que l’on reconnaît les meilleurs.

Abcdr du Son : Tes trois albums solos conjuguent le verbe mourir. Le premier, Die Rugged Man, Die, était une référence à tes années noires, celles où l’industrie du disque te blackliste. Le second, Legends Never Die, était une référence à ton père, décédé trois ans plus tôt. Aujourd’hui, c’est All my Heroes are Dead, qui fait le constat de la fin d’une époque, et entérine un changement d’ère. Est-ce que chacun de tes albums, très espacés dans le temps, vise toujours à reconstruire la vision de ton histoire personnelle et du lien particulier que cette dernière entretient avec le hip-hop ?

R.A the Rugged Man : Totalement. Comme tu l’as décrit, les titres de chacun de mes albums reflètent à la fois mon enfer et mon paradis personnel. Il y a de la colère et de la douleur, des victoires et des échecs, bref, c’est à l’image de tout ce qui peut se passer dans mon esprit de schizophrène. Die Rugged Man, Die, c’est en 2004 et c’est le moment où je me relève de tous mes échecs. Ils [R.A fait ici référence aux majors et à l’industrie du disque, NDLR] ont essayé de me tuer, mais j’ai survécu. Legends Never Die avait un double sens. C’était effectivement un hommage à tous ces gens que nous aimons et que la vie nous a enlevés. Mais c’était aussi une façon de prouver à ceux qui essaient de nous enterrer en tant que rappeurs qu’ils ont tout faux : on sera là pour toujours, et on sera toujours au-dessus de vous. Et puis il y a ce nouvel album All my Heroes are Dead. Il y a quelque chose d’un peu sinistre à l’origine, c’est que ces dernières années, beaucoup de piliers de la culture hip-hop et du rap sont décédés. Même la culture hip-hop en elle-même est donnée pour morte par de plus en plus de personne, d’ailleurs. Aujourd’hui, nous sommes plusieurs à faire ce constat : « les lyrics n’ont plus aucune importance pour personne, performer sur scène et être un véritable MC, c’est presque devenu ringard. » On ne doit pas accepter ça, et c’est ce que mon disque dit. Le rap de rue est devenu si commercial… Ils l’ont exploité et regarde dans quel état il est aujourd’hui, regarde comment ils nous le rendent. Ils nous ont laissé un cadavre ! C’est contre ça que je m’élève. On ne se laissera pas enterrer. Vois-moi comme un rappeur de l’âge d’or de la fin des années 1980 qui revient d’outre-tombe pour venir venger sa culture.



A : Puisque tu parles d’âge d’or en le situant à la fin des années 1980, parlons de cela tout de suite. Pour ça, permets-moi de te donner un point de vue européen et français. Si on parle de rap français, l’âge d’or est pour nous la deuxième moitié des années 1990. Jusque-là, tout est logique, nous avons toujours eu quelques années de retard sur le rap américain et ça correspond à l’évolution de notre propre rap. Mais toujours d’un point de vue européen, pour nous, votre âge d’or aux États-Unis, ce sont grosso-modo les années 1992 à 1996. Ce sont les années où Gang Starr et DJ Premier s’imposent, où A Tribe Called Quest sort ses meilleurs disques, tu as Notorious B.I.G, le Wu-Tang explose tout, Nas et Mobb Deep apparaissent, et même sur la côte Ouest, ce sont les grandes années de Cypress Hill, le premier album de Snoop Dog, les meilleurs disques solos d’Ice Cube. Or toi, tu situes dans de nombreuses interviews l’âge d’or à la fin des années 1980. Peux-tu expliquer pourquoi, car si pour nous, c’est évidemment aussi une très grande époque, on voit plutôt Public Enemy, Eric B. & Rakim, NWA, les Beastie Boys ou Run-DMC comme des conquérants.

R.A : Pourquoi tout le monde considère l’âge d’or entre 1992 et 1996 ? Car c’est le moment où le hip-hop devient réellement marketé mondialement, à un niveau jamais atteint jusqu’à lors. Même les albums undergrounds étaient marketés pour une distribution mondiale et pouvaient vendre des millions d’exemplaires. Il y avait énormément d’argent injecté dans le hip-hop, et dans du bon et vrai hip-hop d’ailleurs. Donc effectivement, oui, c’est le moment où le véritable hip-hop a eu la plus belle exposition. Mais d’aussi loin que je me souvienne, c’est 1988 qui est pour moi l’année où le hip-hop est à son pinacle artistique. 1988, c’est le hip-hop dans sa forme la plus pure. Les artistes faisaient tomber des murs en faisant des choses qui, musicalement, n’avaient jamais été faites. Ils ont fait progresser la musique, ils l’ont changée, l’ont redéfinie. Plusieurs des groupes et artistes que tu as cités sont géniaux, mais s’il y en a un qu’il faut retenir, c’est Rakim, car c’est lui qui a créé le canevas musical qu’on a tous utilisés ensuite. Tous les rappeurs voulaient être Rakim ! Et en réalité, tous les MCs de cette époque ont défini quelque chose. Kool G Rap ? Tous les rappeurs dont tu m’as parlé admettraient qu’ils ne chercheraient pas à déconner face à Kool G. Il y a eu Stetsasonic, KRS-One qui était un boss sur scène, Big Daddy Kane dont Jay-Z s’est énormément inspiré, Run DMC, Chuck D qui avait une puissance qu’aucune voix n’avait jamais eue dans le rap, les Ultra Magnetic MCs, Slick Rick dont tout le monde était fasciné par les storytelling, MC Lyte, bref, rien qu’en en parlant, la liste s’allonge et s’allongera encore. C’est à cause de tous ces artistes que je crois que la fin des années 1980 est le véritable age d’or du rap, celui où il fallait fracasser le micro, avoir les meilleures routines, la meilleure présence sur scène, être accompagné du meilleur DJ, bref, être le meilleur. Ensuite, il y a eu de l’argent, beaucoup d’argent, et le hip-hop s’est éloigné de ses racines pour devenir l’animal de compagnie de grands labels. Le seul avantage des années 1990 sur 1988, c’est que ce fric permettait d’avoir une exposition incroyable. D’ailleurs, avant cela, les blancs qui n’étaient pas dans le hip-hop ne voyaient pas le rap comme une véritable musique. Tant que le rap appartenait encore à la rue et qu’il n’avait pas été correctement marketé pour eux, ils le détestaient.

A : D’ailleurs, tu fais énormément de références dans tes morceaux à des lignes ou des disques légendaires, voire à des événements impliquant des rappeurs comme ceux dont nous venons de parler. J’ai même noté que ce sont ces phases que tu t’appliquais le plus à expliquer sur Genius. À ce sujet, dans une critique plutôt élogieuse sur ton album, j’ai lu un journaliste qui disait : « l’inlassable name-dropping de rappeurs des eighties finit par se faire au détriment des talents qui sont à repérer en 2020. » Qu’est-ce que ça t’inspire ?

R.A : Des gens disent que je masque le talent de rappeurs actuels alors que je fais de la musique et des disques avec des artistes qui font de la musique aujourd’hui ? Alors que j’inclus Chris Rivers à un posse-cut rempli de légendes ou que j’accueille sur mon album A-F-R-O pour un featuring avec quelqu’un comme Jazzy Jeff ? OK… Si c’est ça ne pas mettre en lumière des rappeurs de 2020, eh bien je le vis tranquillement. La vérité, c’est que j’aime expliquer à mes fans l’histoire de cette musique, mais aussi les éduquer sur le contexte social, économique et politique autour du rap. Et puis la plupart du temps, les informations que tu lis sur internet sont remplies d’erreurs factuelles. C’est le drame des journalistes qui font mal leur travail et dont les auditeurs copient-collent ensuite les erreurs. Il y a de nombreux moments de l’histoire de la culture hip-hop auxquels j’ai personnellement assisté, donc je peux dire clairement ce qu’il s’est passé. Et en plus de l’avoir vécue, j’ai aussi étudié cette culture, tout simplement car je l’aime. Quand j’étais gamin, je travaillais soixante heures par semaine pour claquer ma paie dans des disques et les écouter comme on étudie une œuvre d’art. J’étais au courant de tout ce qui sortait. Alors oui, j’aime préserver cette culture et je pense l’avoir assez vécue pour pouvoir la raconter dans ma musique et l’expliquer sur une plateforme comme Genius. Peut-être que ça peut paraître bien dérisoire pour des gens qui sont mal informés sur la culture hip-hop, qui parfois même sont intimidés par son histoire. Mais tous les bousillés de hip-hop, eux, adorent qu’on leur explique ce qu’il s’est passé. En savoir plus sur la culture que tu aimes et qui occupe une place importante dans ta vie, c’est le kif de n’importe quel passionné.

A : Ton disque contient de nombreux passages scratchés, plusieurs DJs interviennent dessus. Le scratching, et même voir un rappeur accompagné d’un DJ comme tu l’as évoqué plus tôt, ce sont des choses qui ont malheureusement complètement disparu de l’énorme majorité des albums de rap aujourd’hui. Quel est ton regard là-dessus, et pourquoi avoir accordé une place si significative aux DJs sur All my Heroes are Dead ?



R.A : Sur cet album, les scratches devaient être vraiment carrés alors je me suis appliqué à faire venir parmi les meilleurs DJs de la planète. De toute façon, j’aime le scratch, j’aime le beatboxing, j’aime les beats qui cognent fort, autant que j’aime les rimes de dingue ou le storytelling. Sur cet album, j’ai vraiment essayé de créer le pack complet du hip-hop que j’aime. Aujourd’hui, la culture est plus décortiquée à travers la personnalité des gens et leurs aspects extra-artistiques qu’à travers leurs œuvres, et d’ailleurs, ça ne vaut pas que pour l’art mais aussi pour la politique par exemple. L’apprentissage, le côté artisanal des choses, l’excellence technique, ça n’intéresse plus personne. C’est pour ça qu’aujourd’hui, tu vois des célébrités en club être propulsées DJ alors qu’elles ne font qu’appuyer sur des boutons. Et pendant ce temps, un DJ compétent, authentique et passionné, a de plus en plus de mal à remplir son assiette…

A : Lorsque tu vivais aux États-Unis, tu étais d’abord basé à Long Island, dans le comté de Sufolk. Le rap de Long Island a beaucoup compté dans l’histoire du rap américain, et il a notamment cette caractéristique d’être new-yorkais tout en étant éloigné des quartiers mythiques tels que le Bronx ou le Queens, qui ont été le centre de gravité historique du hip-hop à New York. Comment décrirais-tu l’état d’esprit de Long Island ?

R.A : Le son de Long Island a été fondateur pour le hip-hop. Quand j’étais gosse, les meilleurs rappeurs venaient du bled comme le dirait EPMD. [R.A fait référence au mot d’argot « boondbox », NDT] Nous avions EPMD, Rakim, De La Soul et Prince Paul, Public Enemy, Busta Rhymes… Biz Markie était là avec nous ! S’il n’y avait pas eu EPMD, s’il n’y avait pas eu le Bomb Squad, il n’y aurait pas aujourd’hui de Dr Dre où n’importe quel autre poids lourd de la production qui est arrivé après cela. Le funk, le bruit, l’énergie, c’est Long Island ! Tellement de MCs de chez nous ont fait des albums qui sont devenus des classiques du hip-hop ! Pour tous les gamins comme moi, c’était hyper inspirant. J’étais un petit, un adolescent, et j’allais au studio de Charlie Marotta. C’était un endroit génial si tu voulais faire du hip-hop, tu y voyais tellement de légendes !

A : Tu viens de parler de Charlie Marotta. Il a travaillé sur les albums fondateurs d’EPMD en tant qu’ingénieur du son [Strictly Business et Business as Usual notamment, NDLR], mais son histoire et celle de son studio sont très peu documentées. Peux-tu prendre cinq minutes pour raconter qui est Charlie Marotta, et pourquoi son studio était-il si important pour des rappeurs de Long Island ?

R.A : Charlie était un vieux rocker chevelu, mais il avait un don pour enregistrer les gens. C’était à l’époque où il fallait absolument passer en studio, et lui avait le sien. Il connaissait ses machines, était au courant de la technologie, il était vraiment doué. Les jeunes noirs du coin l’avaient compris et prenaient le temps de bloquer des moments pour travailler avec lui. Charlie leur apprenait à boucler des samples sur bande, à enregistrer, bref, il leur transmettait un tas de trucs jusqu’à ce qu’ils soient autonomes. Charlie a beaucoup compté à Long Island, notamment pour les albums d’EPMD, effectivement. Biz Markie, Diamond Shell, JVC Force, tous étaient fourrés dans le studio de Charlie, où il y avait en plus son cousin, plus connu sous le pseudo de Cap. Cap est super doué pour les instrus, pour les rimes aussi d’ailleurs. C’est lui qui m’a aidé à produire plusieurs sons durant ma carrière. « Stanley Kubrick », c’est avec lui, et même sur le dernier album, « E.K.N.Y » et « The After Life », Cap est là.

A : Puisqu’on parle des vieilles années et que tu le cites, abordons ce morceau « E.K.N.Y ». Le titre, inspiré du nom de l’ancien maire de New York [Ed Koch, NDLR] évoque la ville durant les années 1980. Elle était violente, dure, sans pitié pour quiconque. Mais ce vieux New York semble te manquer. Est-ce que tu penses qu’aujourd’hui, New York est juste l’ombre de ce qu’elle a été et pourrait être, victime de la gentrification comme énormément de villes, bref, comme tu le résumes en une phrase dans « E.K.N.Y » : « Avant que Ruddy Giulani transforme Times Square en Disneyland » ?

R.A : J’aime le vieux New York. Il y avait tout là-dedans : c’était à la fois dingue et poétique, arty et créatif. C’était une ville où artistiquement, on était tous des pionniers. Mais c’était aussi beaucoup de criminalité, de drogues, de maladies. C’est tout le paradoxe de mecs comme moi, qui étaient là à l’époque : la vie est meilleure aujourd’hui à New York, mais pourtant, on regrette l’énergie qu’on a connue dans les années 1980. Désormais, la ville est propre, plus saine et plus sure. Il y a moins de crime, et c’est probablement très bien, mais nous qui avons connu le New York des années 1980, il nous manque cette énergie. Mais bon… Je suppose que Disneyland est toujours mieux qu’une épidémie de crack dans les rues. C’était un tel cauchemar pour de nombreux habitants.