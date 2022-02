DJ lillois plutôt dans la funk et la soul, Pavaul a cependant été un personnage important du rap nordiste. En 1995, il produit un maxi étonnant et méconnu, Chronique Funeste de Dynamik TRC. Kiko , le 7 Fév. 2022 Partager Facebook Google+



En 1995, de nombreuses villes jusque-là invisibles sur la carte du rap français y font leur apparition. Souvent, cette émergence se fait par le biais d’œuvres plutôt anecdotiques, dont le principal mérite est d’enclencher une dynamique locale en montrant que, même loin de Paris et de Marseille, on peut sortir des disques. Mais il y eut aussi, cette année-là, quelques projets remarquables et décomplexés arrivant de Province : citons par exemple Plus Français que moi tu meurs des Niçois Cool et Sans Reproche et, à l’opposé en termes de géographie et de style, Chronique Funeste des Lillois Dynamik TRC. Le titre du maxi des Nordistes ne trompe pas sur la marchandise : le disque nous plonge durant un quart d’heure dans un océan de noirceur comme le rap français n’en avait alors peu connu. Avant que ne disparaissent les rares traces laissées par Chronique Funeste vingt-sept ans après sa sortie, nous avons échangé avec DJ Pavaul, beatmaker du groupe pour qui le maxi a été une étape importante dans une carrière plutôt riche. Abcdrduson : Comment s’est formé Dynamik TRC ? DJ Pavaul : On ne peut pas dire qu’on était des potes d’enfance, ça s’est fait parce qu’on avait rencontré untel, qui connaissait untel, qui traînait avec untel, et qu’on écoutait tous la même musique. À la base, on n’était pas censés faire du rap ensemble, on était plus un groupe de graffeurs et de tagueurs. On était de plus en plus nombreux et c’est comme ça que j’ai connu Dexter, qui était le rappeur principal de Dynamik TRC. À côté, je faisais des productions. Je prenais des faces B de rap US ou anglais et souvent sur les faces B tu avais des pistes avec juste des rythmiques qui tournaient sans sample. Je prenais des instrus de funk et je les mixais au tempo. Je bricolais des instrus comme ça, à la main. Après j’ai commencé à faire de la production avec un sampleur et d’autres groupes m’ont sollicité, dont Esprits malsains, qui apparaît également sur Chronique funeste. A : Vous étiez tous de Lille et des alentours ? P : Oui, de la métropole lilloise. Moi je suis de Lille même. Dexter est de Villeneuve d’Ascq. Modi et Djham étaient également des alentours. A : J’ai vu que tu étais DJ depuis 1986. Ça a toujours été dans la musique hip-hop ou tu mixais d’autres genres avant ? P : Non, j’ai commencé avec la funk. A : Avant Chronique funeste, vous étiez déjà apparus sur un disque ou une mixtape ? P : Non, on n’avait rien fait. D’ailleurs Chronique funeste c’est la première autoproduction du Nord. Et par la suite, c’est moi qui ferai les premières mixtapes dans le département. En 1995, tu n’avais rien ici. Il y avait bien sûr des mixtapes mais c’était à Paris, mais tu ne pouvais même pas imaginer poser dessus. A : Dans quelles conditions avez-vous enregistré le disque ? P : C’était dans un studio semi-pro, chez un mec qui habitait à Roubaix et qui ne connaissait rien à la musique hip-hop. Il était musicien, il sortait des productions house et dance. Il louait son studio, qui en fait était dans une cabane au fond de son jardin. Quand on lui a expliqué qu’on souhaitait enregistrer un trois titres, il nous a dit : « c’est bon, en une journée c’est bouclé. » Pour finir, on a passé une semaine chez lui pour tout faire. [rires] Il était très branché disco. Il avait une table analogique qui datait de la fin des années 1970 ou du début des années 1980. En 1995, ça ne valait plus grand chose mais à l’époque du disco c’était du pur matos. A : C’était la première fois que vous enregistriez quelque chose ? P : Oui, la première fois qu’on entrait en studio, qu’on mixait les productions, qu’on posait des voix… C’était une totale découverte, sans aucune base de notre côté ou dans notre entourage. On a appris sur le terrain. Et donc avec un ingé son qui n’était pas du tout issu du hip-hop. Il était dans la house, il jouait du synthé, mais il n’y avait pas de voix sur ce qu’il faisait. C’est pour tout ça qu’on a mis une semaine pour enregistrer trois titres.

« Sur une autoproduction à l’époque si tu rentrais dans tes frais c’était très bien et si tu faisais un peu de bénéfice c’était génial. »

A : À combien d’exemplaires avez-vous sorti le disque ? P : À 1000 exemplaires. Bien sûr, on l’a distribué nous-mêmes, jusqu’au sud de Paris. Ce n’était pas évident, d’autant que là non plus on n’y connaissait rien. On allait au culot dans les magasins avec des cartons de vinyles, on disait au mec : « vas-y écoute ça et dis-nous si tu en veux. » C’était à l’arrache, on ne pouvait pas s’appuyer sur une base de données ou sur des connaissances. A : Quels retours avez-vous eu à l’époque ? P : D’excellents retours. Dans la presse spécialisée et même dans la presse rock. On en a vendu entre 800 et 850. Le reste est surtout parti dans les envois pour la promo et j’en avais gardé une cinquantaine. A : Le disque sort sur Napalm Produktion, une structure sur laquelle tu vas sortir des mixtapes par la suite. C’est toi qui l’as créée ou c’était tout le groupe ? P : Non uniquement moi. Par la suite c’est devenu Streetsoul et j’y ai fait des productions plus funk et r’n’b. A : À l’époque du maxi, par quoi es-tu influencé en termes de production ? P : J’ai une culture musicale qui n’est pas très large, honnêtement. Ça se limite à ce qui est afro-américain : soul, funk, r’n’b. J’écoutais aussi du hip-hop et de la new jack. Ça tournait autour de ça. Si tu écoutes bien la production sur le maxi, c’est surtout des samples de funk et de soul, des trucs que j’écoutais. Mais j’allais quand même piocher de temps en temps ailleurs. Pour l’intro par exemple. À l’époque, dans le centre-ville de Lille, tu avais un petit disquaire qui vendait tout à deux ou trois francs. Tu ne pouvais pas écouter. Donc soit tu connaissais, soit tu prenais un peu au hasard, au feeling. Ce n’était pas cher, donc le risque était limité. J’étais fan de tout ce qui était comics. Et j’étais tombé sur un disque avec marqué « Flash Gordon » en grand dessus. Mortel, je prends. En fait, c’était une bande originale du film de 1980 faite par Queen. C’est là que j’ai choppé le sample de l’intro.

Les voix déformées, les ambiances glauques, les productions brutes… Il y a une proximité artistique entre Dynamik TRC et la frange obscure de la scène de Bobigny (Boboch 1Pakt, Kabal, Boss Raw). Et ce n’est pas un hasard : Alt’S de Boboch 1Pakt est originaire du Nord et a traîné avec Dynamik TRC, sans qu’on ne sache qui a influencé qui, pour peu que ça ait une quelconque importance. Tout n’a pas formidablement bien vieilli sur Chronique funeste et il est peu probable que les non-initiés au rap de la première moitié des années 1990 y trouvent leur compte. Mais le maxi contient ça et là des idées étonnantes qui le font se démarquer des productions françaises de l’époque : il y a en premier lieu l’utilisation du thème d’entrée de The Shining (« Chronique funeste »), plutôt rare dans l’histoire de la musique hip-hop, et qui plante directement une ambiance étouffante. Mais aussi le sample de « Drag Rap » de The Showboys (« Verset Psychotique »), arrivé sur Chronique Funeste un peu par hasard, alors qu’il devenait à la même époque une véritable pierre angulaire du rap sudiste sous le nom de « Triggerman beat ». Tous les points positifs ne sont pas à mettre au crédit de Pavaul : une fois habitué à son style un peu surjoué de « psychopathe maniaque », on peut apprécier la capacité de Dexter, le rappeur principal, à faire partager sa détresse avec des mots simples et bien trouvés, comme sur le refrain aussi désespéré qu’entêtant de « Chronique funeste ».

A : Tu utilises aussi le thème de The Shining, celui de la première séquence avec les vues panoramiques et la voiture qui avance dans la montagne. P : Oui. [Il fredonne] Dans la funk, les morceaux sont plutôt joyeux et dynamiques. Si tu veux assombrir tes productions, il faut donc trouver des samples un peu plus lugubres mais qui se marieront quand même bien avec la funk. Si tu prends un gros sample de funk bien taillé pour les clubs, c’est mort. Sur l’outro aussi, j’ai utilisé « Marche Funèbre » de Chopin. Il fallait trouver une ambiance qui colle avec les lyrics et les flows. A : Oui parce que dans l’ensemble, le maxi est quand même sombre et désespéré. P : Carrément, c’était un peu la tendance de l’époque, l’horrorcore : Gravediggaz, Flatlinerz, tout ça. A : Ça t’a influencé, Gravediggaz ou Flatlinerz ? P : Oui. Mais regarde l’époque : tu avais le premier album du Wu-Tang Clan qui était sorti, ce n’était pas très joyeux au niveau de l’ambiance. C’était des samples de soul, mais clairement ça ne donnait pas envie de faire la fête. Puis Rawcotiks, Company Flow, les premiers Non Phixion… C’était hardcore. J’écoutais aussi beaucoup de rap anglais : Gunshot, Silver Bullet, Hijack. C’était aussi une vibe qui n’était pas très joyeuse. Nous on était à fond là-dedans.

« On devait faire la première partie du Wu-Tang Clan à l’Aéronef de Lille. Tu imagines ? »