Parental, jusqu’à l’osmose

En 2010, Parental débutait sa carrière dans la musique hip-hop avec l’album éponyme du trio qu’il forme avec son frère et Le Makizar, Kalhex. Dix ans plus tard, à l’approche de la trentaine, le beatmaker parisien présente une discographie fournie : il a aidé les membres de son groupe dans leurs projets solo, fait des disques instrumentaux et a surtout collaboré avec de nombreux artistes internationaux. Et très récemment, Parental a frappé un grand coup : il a sorti Godfather Don de sa retraite rapologique et produit pour lui Osmosis, premier disque enregistré par cette figure historique de l’underground new-yorkais depuis une vingtaine d’années. Retour sur cet épisode capital dans la carrière de Parental, ainsi que sur tous les faits d’armes qui l’ont précédé.

Abcdr : Comment découvres-tu à la musique hip-hop ?

Parental : Mon père est ingénieur du son. Il écoutait du Quincy Jones, Herbie Hancock, Steely Dan et beaucoup de jazz/funk. J’ai grandi avec ça. À la fin du collège, je commence à écouter IAM et MC Solaar, via L’École du micro d’argent et Cinquième As. Puis je m’intéresse au rap américain et au Wu-Tang Clan en premier lieu. En regardant les featurings, les noms des beatmakers, je découvre d’autres artistes, d’autres albums, qui eux-mêmes m’amènent à d’autres œuvres. Très vite, j’ai été attiré par le sampling, le fait de retrouver les morceaux originaux utilisés dans les productions qui m’ont marqué. Je me suis construis une culture comme ça, au fur et à mesure.

A : Quand as-tu commencé à composer des beats ?

P : J’ai commencé à produire mes propres instrus autour de 2006, d’abord sur Traktor, qui est un logiciel de mix pour DJ. Je mettais un break d’un côté, un sample de l’autre, en essayant de synchroniser les deux pour en extraire une boucle. Ensuite on est passés sur Magix Music Maker 2006 avec mon frère et on n’a toujours pas lâché ce logiciel !

A : Comment se forme le groupe Kalhex ?

P : Mon frère Lex et moi avons deux ans d’écart, et nos goûts sont les mêmes. En 2009, on a rencontré Le Makizar à la Maison du Hip-Hop, dans le onzième arrondissement de Paris. Il produisait et rappait, comme mon frère. Moi j’étais et je suis toujours uniquement beatmaker. Le Makizar et nous étions sur la même longueur d’ondes et avions les mêmes références : former un groupe s’est donc fait naturellement. On côtoyait d’autres artistes en parallèle, notamment Venom et Square Lohkoh. À cette époque-là, ils bossaient sur leurs premiers projets et nous ont expliqué les démarches pour créer un label et sortir des disques. Nous avons créé le label Akromégalie Records en 2009 et sorti le premier album de Kalhex dans la foulée. En 2012 nous avons sorti un maxi avec Grap Luva et Rob-O, du groupe InI. C’est notre dernier projet en date au nom de Kalhex. Par la suite, chacun est parti sur ses projets personnels et a fait son chemin, mais nous avons continué à avancer ensemble, à s’aider les uns les autres sur nos disques respectifs. Mon frère a sorti son premier album instrumental Perfect Picture en 2011, Le Makizar a travaillé son album solo Schéma de Vie, sorti en 2016 et qu’on a produit tous les trois. Moi j’ai commencé à produire pour d’autres artistes.

A : Tu n’as jamais rappé ?

P : Non, j’ai dû poser quelques couplets au début de Kalhex, rien de plus.

A : Kalhex en tant que groupe a été mis entre parenthèses ou c’est fini ?

P : Non là on bosse sur un album qui est quasiment fini et devrait sortir très prochainement, dix ans plus tard. J’ai poussé mon frère et Le Makizar à faire un deuxième album pendant des années. Mais on était tous pris par nos projets solo et on voulait être sûrs de ne pas faire deux fois le même disque. Le Makizar a également déménagé, il s’est installé à Montréal. Il y a eu la distance, les pannes d’inspiration, les aléas de la vie… et nous avions besoin de temps, chacun de notre côté, pour assouvir nos propres envies et faire évoluer nos styles respectifs. Mais nous sommes toujours en lien, humainement de fait et musicalement, notamment à travers le label. Celui-ci sert surtout à faire vivre notre musique, plus qu’à produire des artistes extérieurs à Kalhex ou à notre entourage.

A : Justement, peux-tu expliquer le nom de votre label, Akromégalie Records ?

P : Les gens pensent souvent que c’est une référence à l’acromégalie, la maladie, mais ça n’a rien à voir. En fait c’est une référence à une bande dessinée de Kkrist Mirror, qui a été le premier prof de dessin de mon frère. Lex aimait bien le nom et le logo, donc c’est un hommage à cette BD et à son auteur. Et puis il y avait l’idée d’une expansion, de s’élever, de grandir au fil du temps grâce à la musique et les rencontres qu’elle nous permet de faire.