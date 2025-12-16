Niro, coup d’œil dans le rétro

Avant le très personnel Hayati sorti cet été, Niro, c’est douze albums, des dizaines et des dizaines de featurings, un style allant de la pré-trap rocailleuse de la fin des années 2000 aux nouvelles mélodies du rap de la dernière décennie. Un coup d’œil dans le rétroviseur suffit à saisir l’étendue et la richesse de sa musique, au-delà d’oppositions simplistes. Découpeur hypersensible, Blésois confondu systématiquement avec un mec du 94, nonchalant et perfectionniste, parfois sûr de lui parfois rongé par le doute, brillant avec Ninho comme avec Tayc, Niro revient pour l’Abcdr du Son sur dix morceaux marquants de sa prolifique carrière. Rétrospective.

1) « 4 coins de la France » – Talents Fâchés 4 (2009)

Niro : À cette époque-là, il y avait pas mal de compilations qui sortaient pour mettre en avant des artistes de banlieue parisienne. Par contre, c’était très rare qu’on s’intéresse aux artistes de province. J’avais déjà fait une première collaboration avec DJ Goldfingers à l’époque, sur Les Yeux dans la Banlieue vol. 2. Peu de temps après, Kaslay du 93 m’a contacté et il m’a dit : « voilà, pour le volume 4 de Talents Fâchés [compilations lancées entre 2003 et 2009 par Ikbal, NDLR] ils veulent faire un peu le même concept, avec les quatre coins de la France, histoire de présenter des artistes de province. » J’ai accepté, puis j’ai aussi fait la promo avec eux. Après il y a eu Street Lourd 2. C’est une époque où on m’invitait beaucoup sur des morceaux à 8 ou 10 artistes, juste pour faire un huit mesures. J’ai arrêté à un moment, parce que n’était plus possible, mais en vrai de vrai, c’est des morceaux qui m’ont fait du bien.

Abcdr du Son : C’était un peu l’étape pour un artiste de province, ou en tout cas un artiste qui ne vient ni de Paris ni de Marseille ?

N : Ce n’était pas forcément l’étape – il n’y avait pas de protocole de toutes façons à l’époque – mais pour moi ça a été le cas. J’étais un des premiers mecs de province dans mon créneau de musique. Il y avait d’autres mecs de province qui avaient percé, par exemple à Nantes, il y avait Hocus Pocus, au Havre Médine, mais c’était une niche, c’était spécial, ce n’était pas du rap de cité. Alors, il y a eu KDD, N.A.P, mais eux c’étaient des anciens. Moi, en fait, j’étais vraiment le petit jeune de province qui arrive et qui rappe la calle. Donc ouais, ces morceaux collectifs m’ont pas mal aidé pour démarrer à l’époque. Avant, je rappais dans mon quartier à Blois. Je me déplaçais aussi beaucoup, j’allais souvent sur Paname. À l’époque, il y avait les End of the Weak [compétitions mondiales de rap fondées au tournant des années 2000, NDLR] et un tas de scènes comme ça où je pouvais aller pour exprimer mon keutru. J’ai commencé par la scène, avec ce bénéfice d’être très jeune – j’avais 16 ou 17 ans je crois – dans le sens où, comme au football, on se disait un peu que les jeunes, ce sont ceux qui arrachent tout. Je faisais donc des freestyles. Un peu comme ce que faisait Philémon [Rappeur nantais plusieurs fois champion du EOW, dont les freestyle bags ont fait parlé de lui, NDLR], que j’ai rencontré à Blois la première fois ! Il était venu dans un délire de clash. Il avait fait une très grosse impression. Tu sais que les mecs de chez moi, ils kiffaient Philémon pour de vrai ? Parce qu’il avait une espèce de truc de mec très gentil, mais très dangereux. Il était très méchant quand il s’attaquait aux gens.

A : Tu disais que le 94 était ton département de cœur. Est-ce que c’est aussi à cause du rap que tu fais qu’on te prend aussi souvent pour un mec du 94 ?

N : Tout le monde me prenait pour un mec du neuf-quatre, surtout au début ! Et même encore aujourd’hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que je suis de Paname. Quand on fait “Paname Boss” [Morceau de La Fouine sorti en 2013 en feat avec Canardo, Niro, Fababy, Sultan, Youssoupha et Sniper, NDLR], on m’appelle – alors que je suis de Blois ! Idem quand ils font Classico Organisé. En vrai, je ne suis pas très loin de Paname et quand tu regardes bien, au fond, c’est un peu la même mentalité.

A : Entre 2009 et 2012, avant Paraplégique, vous avez beaucoup de feats avec Jeff Le Nerf, ce qui peut paraître étonnant parce que vous ne faites pas nécessairement une musique similaire. Comment vous vous êtes connectés ?

N : Non, on a une musique très similaire Jeff le nerf et moi. Techniquement, en termes d’écriture, ça se rapproche énormément de ce que je fais. C’est le premier rappeur qui m’a mis à l’allumage. Il n’y aurait pas eu de Talents Fâchés ni Les Yeux dans la Banlieue s’il n’y avait pas eu Jeff. En fait, il était branché avec des mecs de chez moi et on se parlait sur MySpace à l’époque. Il m’a écouté puis a dit : “mais qu’est ce que c’est que ce truc de fou ?” Il est venu jusqu’à Blois, il a vu un peu mon environnement, où je trainais, il a vu quel genre de type j’étais aussi à l’époque. Ce qui le faisait kiffer, c’était que je vienne de la rue, que je rappe la rue et que je vive encore toutes ces choses-là, ces choses dont je parle dans mes sons. Déjà, il arrive le premier jour, ça lui parle d’une embrouille avec un ancien qu’on a essayé d’écraser en voiture… On a bossé ensemble, puis il m’a appelé : « voilà, Goldfingers va faire le volume 2 des Yeux dans la Banlieue, est-ce que ça te dit ? » Je pense réellement que s’il n’y avait pas eu Jeff le nerf dans ma vie, je n’aurais jamais fait tout ça. Je parle avec lui encore aujourd’hui. Je lui avais envoyé des extraits en privé du dernier album pour avoir son avis, et là, le dernier morceau avec Potter Paper. Il est très fier de moi.

2) « Père Fourra », Paraplégique (2012)

N : À cette période, je suivais pas mal ce qu’il se passait aux États-Unis et surtout je travaillais avec des beatmakers comme Therapy qui étaient beaucoup dans le créneau trap. Je ne suis pas trop dans les étiquettes des genres musicaux, genre trap, cloud, machin… mais je crois que la trap, j’en faisais avant tout le monde, j’en faisais en 2009. J’étais un des premiers, peut-être pas le premier, mais un des premiers. Après c’est Kaaris qui a rendu la trap populaire, qui l’a amenée à son paroxysme. Mais j’étais quand même un des premiers à en avoir fait en France. Parce qu’il y a une continuité entre le rap qu’on faisait dans les années 2000 et la trap, je suis un peu entre les deux. C’est aussi pour ça que je ne suis pas convaincu par ce que tout le monde dit, que c’était un risque de ramener la trap en France. Aujourd’hui, la mode est un peu passée, à vrai dire quand c’était déjà bien arrivé en France, je n’étais plus trop dedans – si tu regardes Miraculé, il y a peu de trap pure et dure sur le disque. Après, encore aujourd’hui, certains de mes morceaux sont des morceaux trap, ça reste une couleur de son que j’apprécie. Mais sur mon dernier album, il y a des couleurs d’instrus différentes sur chaque titre. Maintenant, il faut que tout soit différent, sinon ça ne marche pas pour moi. J’ai besoin de diversifier tout ce que je fais.

3) « La Mentale » – La mort du rap game – GFG (2013)

N : Tu sais que pour l’anecdote, j’ai été un des premiers à parler de Freeze à Shone [Shone, rappeur de Ghetto Fabulous Gang, travaille aujourd’hui avec Freeze Corleone, NDLR] ? Je ne sais même pas s’il le connaissait, en tout cas pas personnellement. Freeze envoyait des petits morceaux sur YouTube, où il dédicaçait beaucoup. Un jour il a dédicacé Zesau, puis Alpha 5.20, et je leur ai dit : « y a un petit-là, il arrête pas de vous envoyer de la force ! » Puis ils se sont branchés. En 2013, au moment de « La Mentale », je racontais à Shone ce qui m’arrivait dans la musique, comment j’étais en train de prendre de l’expansion. Je lui parlais des trucs des maisons de disques, etc. Ça a toujours été quelqu’un qui me donnait de la force, et j’ai grandi avec Ghetto Fab, j’étais très admiratif de ce que faisait Alpha 5.20, cette mentalité de hustle en arrivant du bled, très propre à eux, j’ai trouvé ça fort. Leur esprit d’indépendance, d’entrepreneuriat. Je le dis dans un de mes derniers albums, « J’peux retourner mailler comme Alpha 5.20 dans l’stand » [« Alpha 5.20 » sur Taulier, 2023, NDLR] Donc forcément, ils m’invitent, j’y vais. La Mentale, de base c’est un film français avec Sami Naceri, mais je t’avoue que je n’ai pas écrit le titre en référence au film.

A : Mais tu n’as jamais pensé faire une carrière au cinéma ?

N : Bien sûr, on m’a déjà proposé, j’ai déjà casté et tout. J’ai casté avec Jacques Audiard à l’époque, pour le film avec les Tamouls [Dheepan, NDLR]. Mais je n’ai pas été bon. En fait, je n’avais pas l’assurance que j’ai aujourd’hui. Après, j’aimerais vraiment faire du cinéma. Le problème, c’est que ça prend énormément de temps. J’avais déjà commencé à écrire une série, que j’ai réduite en film parce que j’ai vu la catastrophe que c’est à réaliser en termes de temps, une série. Le thème porte sur les enfants du divorce, les conséquences que les séparations ont sur les enfants. J’avais une idée de storytelling de malade, où la voix off d’une arme raconte l’histoire. J’ai un dossier énorme à la maison. Mais le problème, c’est que c’est dur à faire, il faut un temps que je n’ai pas. Ou alors, il faut s’entourer de gens qui ont du temps et ça c’est encore autre chose. En tout cas, ça me parle de faire du cinéma pour de vrai.

4) « Vivastreet » – Miraculé (2014)

N : Vivastreet n’était pas connu à l’époque, le site devrait me donner une kichta ! C’est parti d’un truc à la con. À la base j’étais au studio, j’ai un pote à moi, il vient à 7 h du matin, il sort de soirée et il vient, il reste un peu, puis il me fait un geste bizarre après ses bras et me dit : « ça fait 90 € la passe, Vivastreet ! » J’ai explosé de rire et je lui ai dit : « mais c’est un refrain ça ! » Je suis rentré immédiatement, j’ai fait le son dans les cinq minutes d’après. Le lendemain, je lui ai fait écouter. Il était mort de rire. C’est vraiment parti d’un délire, d’une rigolade à la base. Par contre, une fois, je suis tombé sur une vraie prostituée qui m’a dit : « ah toi, je t’aime pas. À cause de toi, tout le monde me dit 90 euros… C’est 150 il fallait dire ! » J’ai rigolé. Voilà, en fait j’ai un peu niqué leur business. Désolé les filles.

Avec cette chanson, en 2014, le maire de Fleury-Mérogis m’avait interdit de concert, en m’accusant d’être misogyne. En s’exprimant dans les médias, il ternit mon image. Alors que ce n’était pas du tout le cas. Tout le monde sait que je n’ai grandi qu’avec ma sœur et ma mère, je n’ai jamais été sexiste, misogyne, bien au contraire. C’est vous qui avez le véritable pouvoir, c’est pas nous. Et donc ce ce maire-là en question, il s’acharnait un peu sur moi. J’ai fini par appeler Juliette Fievet à l’époque, une journaliste que vous connaissez, qui était un peu en freelance. Elle avait bossé avec Kery James et on la sollicitait souvent pour ça, par rapport aux médias, pour avoir un droit de réponse. On a imaginé elle et moi une stratégie pour casser ce truc. Pour ça, il fallait juste dire la vérité et que les filles se défendent elles-mêmes, en fait. Parce que quand elles ont entendu ce que disait ce maire de gauche [David Derrouet, NDLR], elles ont dit « mais pour qui il se prend ? » C’est ça la misogynie en fait. C’est de prétendre venir faire le super héros et dire ce que les filles ont besoin d’entendre comme musique ou pas. Et lui, il est venu en super sauveur, il s’est retrouvé comme un con parce qu’à ce moment-là, toutes les « Amazones de Niro » ont repris le son. On a monté un clip qu’avec des femmes. Et faites attention, c’est une armée, ces Amazones : il y avait de tout, des écrivains, des modèles, il y avait des étudiantes, il y avait des Enora Malagré. Qui elle, a beaucoup d’autodérision, et n’a pas mal pris la phase que je fais sur elle dans le son [« On n’a pas la maladresse de s’allonger comme Enora Malagré devant Pharrell« , NDLR]. Limite, elle était tellement gentille qu’elle me l’a fait regretter un peu… Puis un jour je reçois un article qui dit que ce maire de Fleury-Mérogis s’est fait attraper alcoolisé en voiture. Deux semaines après. Le karma ! Là, il sort de garde à vue puis fait une vidéo où il s’adresse à ses « détracteurs » et dit : « je continuerai mon combat contre l’égalité homme femme » [rire]. Après ça, je l’ai tourné au ridicule : « qu’est-ce qu’il y a t’es encore bourré frérot ? » Il savait plus où se mettre, je le lâchais pas. Voilà, ça s’est réglé comme ça.