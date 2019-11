La décontraction incisive de Moïse The Dude

Avec l’album OG sorti début octobre, la discographie de Moïse The Dude s’épaissit encore un peu, et présente une diversité certaine. L’occasion d’échanger autour de celle-ci, mais aussi de thèmes plus larges : géographie, cinéma, ou politique.

Après avoir fait ses armes au sein du Bhale Bacce Crew, Moïse The Dude s’est présenté au rap en peignoir, mal coiffé, mal rasé, cool mais parfois mal luné aussi. C’était en 2013, avec l’EP The Dude vol.1, reprise musicale du film The Big Lebowski des frères Coen. Derrière le personnage, Moïse offrait un rap lent, laid back pourrait-on dire et directement inspiré du son texan, une de ses lubies. Depuis, la proposition artistique a connu quelques évolutions, elle s’est affinée, s’est faite plus subtile. Si l’identité du Dude est la même sur OG, sa dernière sortie en date, son rap se fait plus incisif, voire politique. Les changements qu’il instille dans son rap de projet en projet sont le fruit de constats d’artiste mais naissent aussi dans la réalité d’un homme qui prend de la bouteille. Entretien avec un mec lambda, plein d’idées, de références et d’envie, faussement fainéant.

Abcdr : Tu t’es fait connaître du public rap avec The Dude vol.1 en 2013, qui était un EP conceptuel autour du film The Big Lebowski. Ton nom de scène pouvait alors paraître être celui d’un personnage artistique à un instant T, or tu te fais toujours appeler Moïse The Dude en 2019, quel sens a ce pseudonyme ?

Moïse The Dude : Lorsque j’étais dans le collectif Bhale Bacce, mon nom de scène était Moïse, mon troisième prénom. Je trouvais ce nom original et marrant. Avant de sortir des projets solos, je me suis dit à un moment que j’ajouterais bien « The Dude », chose que je n’ai pas faite parce que je ne communiquais pas sur ma personne. Nous étions dans une logique de groupe, on était identifiés comme un collectif et ça n’aurait rien changé que je modifie mon nom. J’ai fini par le faire suite à la remarque d’un pote qui, me voyant avachi sur son canapé m’a dit que je ressemblais au Big Lebowski. Ça concordait avec mon envie d’ajouter « The Dude », qui était liée à Devin The Dude à la base. Je suis donc parti là-dessus et l’idée de mon premier EP était d’arriver avec un personnage pour avoir quelque chose à raconter. La question que je me suis posée a alors été : si le Big Lebowski faisait du rap, il rapperait quoi ? Ça collait pas mal avec ma vie de mec à la cool. Puis par la suite j’ai conservé ce The Dude parce que ça reste avant tout une référence à Devin, je ne me voyais pas l’enlever, je trouve que ça me va bien, le Dude, le mec lambda.

A : Qu’est-ce que Devin The Dude a en plus pour toi, que représente-t-il ?

M : Déjà, il est à mi-chemin entre le rap et le chant. C’est-à-dire qu’il sait rapper, il peut être hyper technique s’il veut, mais c’est fluide, cool, très mélodieux, ce qui n’est pas donné à tout le monde. Je trouve que c’est vraiment son point fort. Ce que j’aime aussi c’est qu’il creuse un sillon qui est le même depuis des années, et malgré ça il y a des petites variations, des évolutions. Sur ses derniers albums il va vers le reggae, il ne reste pas cantonné à ce qu’il sait faire, je trouve qu’il se bonifie avec le temps. Ce mec fait ce qu’il veut faire, il est au fond de sa cambrousse texane et en même temps il a featé avec tous les plus gros rappeurs de la planète. Il a ce syndrome du rappeur préféré de ton rappeur préféré et il s’en bat les couilles, il a l’air heureux.

A : Le Texas, justement, est une région à laquelle tu as dédié un titre sur Dudelife, « Lonestar ». De tes voyages aux États-Unis, c’est celui qui t’a le plus marqué ?

M : J’ai particulièrement aimé Houston, puisque c’est là-bas que j’étais. C’était mon premier voyage aux États-Unis, en 2008 donc forcément c’est marquant. Je n’ai jamais trop voyagé avant et comme j’avais un pote qui vivait là-bas, c’était l’occasion rêvée d’y aller. Ce qui m’a plu à Houston c’est qu’en y étant à ce moment-là, pendant ce qui était un peu l’âge d’or du rap texan avec les gros albums de Devin, de Slim Thug, de Paul Wall, tu comprends pourquoi cette musique est ce qu’elle est. De la même façon que lorsque tu es à New York tu comprends pourquoi le rap new-yorkais est ce qu’il est. Il y a une question d’environnement, et quand tu es au Texas tu saisis pourquoi les rythmes sont plus lents, tu comprends le screwed & chopped… C’est ça qui m’a marqué, c’est que tout faisait sens : le décor allait avec la musique.

A : Puisque tu parles d’environnement et de musique, tu as grandi du côté de Chartres, dans ces espaces de la France très aménagés par l’homme mais très vides aussi… Est-ce que ça a nourri ta musique, selon toi ?

M : Oui, je pense. L’Eure-et-Loire, c’est tout plat, il n’y a que des champs de blé, pas un dénivelé, c’est assez déprimant. Je la kiffe cette région parce que j’y ai grandi, c’est mon ADN. Mais ça a influencé mon son je pense, le côté mélancolique de ma musique peut venir de là. Chartres ce n’est pas très grand, il n’y a rien à faire, et je crois que la mélancolie de certaines de mes chansons est liée à ce décor, et à la province.

A : Tu as eu à plusieurs reprises dans ta discographie un automatisme d’écriture qui consiste à faire partir ta narration d’un objet précis, une bière ou une voiture par exemple. Autour de ces objets très concrets, physiques, s’élabore une sorte de mythologie, un univers mental. Tu as conscience de ça, est-ce voulu ?

M : C’est très juste, j’écris comme ça. Au départ je le faisais de manière instinctive mais maintenant j’en ai plus conscience. J’aime planter un décor précis. Je cite un arbre par exemple, un palmier et il pose une ambiance, ou alors je cite un objet et je déroule à partir de ça. Ce qui est cool c’est qu’effectivement après je peux développer une sorte de mythologie, tu évoques la Merco, elle est de retour dans ce nouveau projet par exemple, et elle est parfois présente dans des clips sans que je la cite explicitement. Pour ceux qui suivent ce que je fais ça fait des petits clins d’œil, des trucs qui se répondent et donnent lieu à une histoire globale qui peut être assez cool je pense. Ça me vient naturellement comme façon de procéder, et je prends moi-même plaisir à me plonger dans ces histoires-là et à me placer au milieu de tout ça.

A : Ton premier EP était très conceptuel, tout comme Bohemian Club avec Seno l’était, et même Keudar en un sens. As-tu une affection particulière pour les disques ainsi pensés, comme des pièces à part entière, très conceptualisées ?

M : Oui, je les aime beaucoup et là encore c’est presque malgré moi mais j’ai besoin que mes chansons s’inscrivent dans une sorte de concept. Il va être plus ou moins poussé, plus ou moins marqué, mais c’est ma manière de fonctionner, tout simplement. Je suis aussi entouré de gens qui aiment les concepts donc j’y suis poussé mais j’aurais du mal à faire dix titres qui se suivent sans n’avoir rien en commun, sans un fil rouge. Je pense que ça n’aurait pas la même saveur, j’aime bien les concepts.



A : Ça explique aussi que tes projets sont assez différents les uns des autres, et qu’un auditeur peut apprécier untel et beaucoup moins le suivant…

M : Carrément. Je n’aime pas faire deux fois le même projet. Même si ça reste du Moïse The Dude j’essaie de faire muter la proposition et clairement il y a des projets qui vont plaire à certains et pas à d’autres. Je pense que ceux qui kiffent tous mes projets depuis le début ne sont pas si nombreux parce que c’est vrai qu’il y a des choses très… [Il cherche ses mots] Pas si différentes, mais je ne suis pas dans une recette en tous cas. Je ne peux pas faire autrement.