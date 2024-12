MC Solaar, tempus rugit

À 55 ans, dont 40 dans le hip hop français, MC Solaar revient avec un nouvel album. Discussion avec un amoureux du rap d’hier et surtout d’aujourd’hui. Brice Bossavie , le 18 Déc. 2024 Photographies : Clémence Losfeld pour l’Abcdr du Son. Partager Facebook Google+



Aussi étonnant que cela puisse paraître, l’Abcdr du Son n’avait jamais fait de “vrai” entretien avec MC Solaar sur son site. Une anomalie quand on sait la place qu’a occupé l’artiste dans l’histoire de la rédaction : le 20 janvier 2009, soit il y a quinze ans, JB alias Jean Baptiste Vieille publiait dans nos colonnes une lettre ouverte à MC Solaar. Dans cet article, un texte à la première personne, suite à un mail de refus d’interview de la part de son attaché de presse. Loin du rap français, et parti pour faire une pause de dix années, Claude MC semblait loin du rap, de ses observateurs, et de ses passionnés, pour tendre plus du côté mainstream de la musique française. Quelques années plus tard, le mal sera réparé : dans ce qui sera un de ses premiers dossiers du site, l’Abcdr du Son publiera (sous la plume intégrale de JB) une histoire orale de l’album Prose Combat avec onze intervenants, dont Solaar en personne. Pourtant, il manquait encore bien quelque chose : une vraie discussion entre la rédaction et MC Solaar, sur sa carrière, sa musique, et le rap actuel. La sortie d’un nouvel album, qui plus est avec des artistes et producteurs de la nouvelle génération du rap français, nous a alors donné envie de retenter. Cette fois-ci l’attachée de presse a dit oui, et nous nous sommes donc retrouvés pendant une heure à discuter. Un entretien sur sa carrière, mais aussi le rap actuel, qui montre que malgré le temps passant, Claude MC continue d’avoir un œil sur la musique qu’il a vu grandir. Et un moyen aussi de boucler la boucle de cet article publié par JB en 2009. Comme un moyen de finir le job pour un autre rédacteur quinze ans auparavant. Abcdr du Son : Quarante ans après tes débuts, est-ce que tu es toujours autant passionné par le rap ? MC Solaar : Je crois que je suis toujours passionné. [Il réfléchit, ndlr] Oui, je suis toujours passionné. Il faut juste essayer de se renouveler, faire métamorphose comme Goldorak. [sourire] On essaye de se renouveler. Souvent ce que je fais ne ressemble pas à l’idée qu’on se fait du rap, comme il y a beaucoup de monde qui en fait aujourd’hui, j’essaie toujours d’avoir un chemin un peu parallèle pour ne pas ressembler à mon voisin. Mais en réalité, pour aimer le rap, il faut rencontrer les nouvelles générations. Parce que même si beaucoup se tournent vers des choses qui viennent du passé, il y en a d’autres qui ont de l’audace. Et c’est ce que j’ai pu faire avec mon nouvel album : croiser des producteurs et des rappeurs d’aujourd’hui. C’est dans ce genre de contexte que je me reconnecte à des choses qui ressemblent plus au rap par rapport au mainstream. A : J’ai effectivement trouvé que cette troisième partie était beaucoup plus rap, notamment dans le choix des productions sur certains morceaux. MS : Je vais avouer quelque chose : avec moi, le producteur est maître à 99% de sa proposition. Donc dans mon fonctionnement j’écoute, ça me plaît, mais ce n’est pas moi qui demande. C’est de notre rencontre que va naître quelque chose. Je n’interviens pas parce que je considère que le producteur est maître de ce qu’il fait. C’est lui qui a passé des heures dans sa chambre, à passer de tel logiciel à celui-là, à avoir la première intention. Je le choisis donc je suis un peu dans la DA. Mais la vibration du gars qui produit est importante. A : Donc tu ne t’es jamais trop permis d’interférer dans le travail d’un producteur ? MS : Je l’ai fait trois fois. Dans « Caroline », « La concubine de l’hémoglobine », et dans un troisième morceau. J’avais initié la chose en disant « est-ce qu’on pourrait avoir un truc sur tel BPM, avec telle atmosphère ? ». Mais sinon, non, je n’interviens pas. Tu sais, comme je suis dans le rap depuis toujours, j’ai vu passer toutes les tendances. Et j’aime toutes ces tendances, je n’arrive pas à choisir. Donc si ça ne tient qu’à moi, je ne vais avoir que la couleur du moment. Donc j’aime bien faire confiance à la volonté des producteurs en général. A : Sur cette nouvelle partie de ton album, tu fais trois feats, notamment avec des artistes de la nouvelle génération. Tu as pourtant souvent dit par le passé en rigolant que tu faisais peu de collaboration car si tu en faisais une, tout le monde allait te demander pareil. MS : Exact. Mais la vérité, c’est que je ne pouvais pas dire oui parce que j’avais un problème de contrat. [sourire] De 1994 à 2000, il y a eu toute une période où j’aurais pu faire des collaborations, des choses avaient été entamées, mais ça ne s’est pas fait. Sur ce nouvel album, c’était une vraie volonté de ma part. Depuis que c’est plus tranquille au niveau contractuel, j’en profite pour faire des feats. J’en ai fait un avec Bigflo & Oli, je pense toujours à en faire avec Youssoupha mais on n’arrive jamais à se croiser… Mais oui je vais maintenant en profiter pour faire plus de feats.

A : Par rapport à d’autres artistes de ta génération, tu ne t’es pas fermé à ce qui est ensuite arrivé dans le rap, même si le genre a beaucoup évolué. Comment est-ce que tu l’expliques ? MS : C’est une discussion que j’ai eu il y a longtemps avec un gars qui s’appelle Akhenaton. Nos premiers albums respectifs n’étaient pas encore sortis et on se disait : « Qu’est-ce qu’on fait ? ». Parce qu’on ne savait pas où on devait aller musicalement et on ne connaissait que ce qui se faisait aux Etats Unis. Au final, j’ai considéré que je faisais du rap évolutif. On ne m’a pas vu faire une musique avec une seule couleur donc j’ai la possibilité d’évoluer. J’ai autant fait « Qui sème le vent récolte le tempo » que « Quartier nord » ou « Victime de la mode » sur mon premier album donc j’ai toujours eu un éventail large. Je ne peux pas être prisonnier d’une image. Il faut oser être ouvert à tout, sinon on se conditionne soi-même. Quand je suis arrivé, j’avais plein de rappeurs autour de moi. Ceux de la pré-génération, Lionel D, Nec Plus Ultra, Timide et Sans Complexe, Destroy Man et Jhonygo, la première génération Deenasty. Ensuite il y a eu la génération qui arrivait avec NTM, Assassin, IAM. Et dès le départ je me suis singularisé en cherchant une voix différente, jazz, slow, ou en faisant des bizarreries soul comme « Armand est mort ». Et j’étais libre parce que je m’étais ouvert à plein de choses dès mes débuts. A : Certains rappeurs qui ont grandi avec les valeurs du hip hop dans les années 90 n’ont pas forcément pris le virage du rap des années 2000, plus individualiste et peut-être aussi plus dur musicalement. Ils ne se sont aussi peut-être pas reconnus dans celui des années 2010, notamment avec l’utilisation de l’autotune. Ça n’a pas l’air d’être ton cas. MS : Si des choses nouvelles ou des personnes nouvelles arrivent dans le rap, je n’ai pas à leur dire « Je suis l’authenticité, la vraie nature du rap ». J’ai toujours dit que j’étais trop jeune quand on a commencé à parler de moi entre dix-huit et vingt-deux ans pour que je donne ensuite des conseils sur ce que doit être le rap. C’est ce que je voulais exprimer en disant « L’autodidacte n’est pas didactique » [sur le morceau « Temps Mort », ndlr]. Et puis j’aime bien la musique, tout bêtement. Je peux te faire du ragga, des trucs parlés, j’aime tout. En général, quand je fais un album, je mets au moins quatre styles différents dedans. Parce que je n’ai jamais envie de faire le même morceau d’un jour à l’autre. Et je crois que c’est la constante entre Qui Sème Le Vent, Prose Combat, Cinquième As, Chapitre 7, j’essaye à chaque fois de ne pas faire cinq morceaux similaires dedans. Donc c’est pour ça. Pour les années 2010, je n’ai pas essayé l’autotune, mais je suis vraiment un con, parce que j’écoutais Jay Z et son morceau « Death Of Autotune » [il chantonne les guitares électriques du morceau, ndlr]. Moi comme c’est Jay-Z qui parle, je crois qu’il a raison. Et puis deux minutes après, il est avec Kanye West qui en fait ! Mais pendant des années, ce statement de Jay Z, que ça soit pour moi ou Akhenaton, ça nous a fait nous dire « on n’approche pas de ça ». Quand j’ai écouté T-Pain au début, je me disais « mais qu’est-ce qu’il fait lui ? ». Et puis en fait c’est juste un instrument supplémentaire. Mais c’est vrai que là-dessus, pour nous les anciens de ces années-là, on a pris du retard. A : Est-ce qu’un groupe comme PNL t’as fait revoir ton avis sur cet outil ? MC : Ah pas mal oui, ils ne l’ont pas utilisé comme les autres. Ils l’ont totalement intégré dans leur création, ça a été une belle révolution. Surtout que j’ai des gars de là-bas, donc ils me disaient : « on en a très peu dans le 91, faut que t’écoutes ! ». Il y avait plein de trouvailles techniques, un travail sur les voix. Ça a plu à tout le monde, même hors rap, parce que ça ressemble à… je ne vais pas dire des chansons des années 80 mais presque. Tu vois la chanson électronique de ces années-là, Arnold Turboust ? Je suis sur que s’ils écoutaient ça, ça pourrait leur plaire. Mais je n’ai jamais été contre l’autotune. Je n’en fais pas parce que j’ai écouté Jay-Z. Mais ceux qui ne l’ont pas écouté y sont allés et ont fait des super trucs. A : Est-ce que tu penses que le rap est une musique qui évolue beaucoup plus vite que les autres ? MS : Oui. Elle a mille et une trouvailles. Si on part juste de la fin des années 2000, on a d’abord la Sexion D’Assaut qui a donné plein de choses. Ensuite arrive 1995 qui vont vers le passé, puis ensuite vers le futurisme américain pour quelqu’un comme Nekfeu. Et la trap de 2010 apparaît après avec pas mal de jeunes producteurs. Ensuite la drill arrive, une nouvelle forme de trap revient. Damso, la montée d’Orelsan… En fait il y a plein de vagues du rap, ce qui est totalement impossible dans le rock et le reggae. La raison de ça, c’est qu’il intègre plusieurs dimensions. Il y a l’image, qui est plus facilement marketable et qui suit la société de consommation. Tu mets une voiture, une bonne paire de chaussures, un t-shirt Céline, et c’est bon. L’essentiel c’est que la personne dégage quelque chose. Et il y a aussi des expressions dans le langage qui changent tout le temps… C’est le genre qui évolue le plus, il y a eu trente styles en quinze ans je pense. A : Et toi ça t’intéresse toujours de continuer à suivre tout ça ? MS : La Jersey, c’est dur. [sourire] Parce qu’à un moment j’écoutais et je me disais « Merde où est-ce qu’il respire lui ? ». A : Certains artistes enregistrent leurs morceaux phrases par phrases aujourd’hui. MS : Ah ! Ça je l’ai vu avec le rappeur new-yorkais tatoué qu’on appelle « la pookie ». 6ix9ine ! Il arrive au micro, il crie, stop. Il crie, stop. Il crie, stop. Un jour je vais essayer. Mais c’est vrai que la jersey, j’avoue que j’ai du mal. Mais tous les autres styles de rap, j’adore. Tous.

A : Sur le morceau « Maitre de cérémonie » de ton dernier album, tu parles de tes débuts dans le hip hop. Pendant tout le morceau, tu dis que tu étais un apprenti maître de cérémonie, avant de dire en fin de morceau que tu « es » un apprenti MC. Est-ce qu’il y a un sens derrière ça ? MS : Oui, ça veut dire que je le suis toujours aujourd’hui. On peut toujours progresser et ça met de l’humilité, on reste des apprentis. Quand je suis au contact de la nouvelle génération, j’apprends de leurs techniques de studio, je vois qu’ils sont meilleurs que nous, les choses vont beaucoup plus vite. A : Tu as d’ailleurs dit par le passé que s’il y avait eu plus d’albums comme Or Noir de Kaaris, tu serais revenu plus tôt durant ta pause de dix ans. MS : Oh oui. Un gars est arrivé et m’a dit « Tiens, écoute ça ». J’étais en voiture, j’ai fait un trajet avec l’album. Et j’en ai refait un deuxième. Il y avait de l’énergie, du dynamisme, de la punch, des références. Quand j’ai entendu les mots « Dozo », « 225 » en référence à la Côte d’Ivoire que je connais un peu, tout ça mélangé aux quartiers, Sevran, la culture militaire, ça m’a parlé. En fait j’aime bien tout, c’est équilibré musicalement ce qu’ils ont fait avec Therapy. Et on sent qu’il y a du cœur derrière, que c’est un mec passionné de rap. Ça m’a vraiment fait l’effet que je peux ressentir quand j’écoute quelque chose de nouveau. Gradur aussi, c’était animal. En fait j’aime bien le rap d’aujourd’hui parce que ça ressemble à plein de périodes que j’ai vues avant, des gens que j’ai croisés. A : Tu veux dire dans les années 90 ? MS : Oui, même dans les années 80. Des gens qui sont organiques. Par exemple il y avait un mec qui s’appelait M’widi. Et lui me fait penser à Gradur. De l’énergie, quelques touches politiques, fanatique de rap. En fait dans chaque nouveau, je vois souvent une personne que j’ai rencontrée avant que le rap se mette à vraiment sortir des albums. Parce que c’était là qu’on avait des bouts de cassettes, et qu’on se croisait, sur Radio Aligre, Radio Nova, ou Radio Val dans le 91. A : On parlait de la nouvelle génération, tu as un featuring assez surprenant sur ton album avec Légendes Industries. Comment la rencontre s’est faite ? MC : On est dans la même maison de disques, et quelqu’un là-bas m’a parlé d’eux. J’ai écouté leur album CacaPipi. [Rires] [ZiziCacaMixtape, ndlr] Et quand on s’est rencontrés j’ai vu qu’ils faisaient de la bonne musique. À ce moment-là ils travaillaient avec Yamê, ils étaient à fond là-dessus [Pandrezz et Kronomuzik ont composé “Bécane” de Yamê, ndlr]. Mais c’est une équipe que je surnomme « les cerveaux en réseaux », parce qu’ils ont un équilibre démocratique dans chacune de leurs décisions. Quand on leur propose quelque chose, il n’y a jamais un non. Il y a toujours un « j’écoute ». Et puis ils ont un truc en plus, c’est qu’ils aiment la guitare, la basse, les instruments. Donc ils ont un potentiel pour aller un peu plus loin. En fait on a un peu la même culture, sauf qu’ils ont vingt ou vingt-cinq ans de moins que moi. A : Il y a un moment amusant dans la vidéo où l’on voit l’enregistrement de votre morceau ensemble. Lorsque vous écrivez vos textes, Kronomuzik est sur son téléphone, et toi sur ton cahier. Et vous avez un échange là-dessus. On se rend compte que tu trouves ça bien plus pratique et que tu ne serais pas contre faire comme ça. Tu n’as pas l’air de t’enfermer dans tes méthodes. MS : Ah oui, moi je perds beaucoup de cahiers… Mais j’ai essayé une fois, je me suis forcé. J’ai croisé Soprano pendant le covid, et il avait invité plein de rappeurs et de producteurs pour faire son album. Et c’est là que je les ai vus la première fois écrire sur leurs téléphones. Pour l’instant je suis au cahier parce que j’ai une routine où j’écris, et je corrige ensuite, notamment pour les cadences et les flows. Mais bien sûr que ça ne me dérangerait pas. D’ailleurs ça y est [il prend son téléphone, ndlr] je suis passé à ça. J’en ai plein là… A : Tu as des textes sur ton téléphone ? MS : Oui mais je n’ai pas le réflexe d’aller les revoir ! Mais quand il n’y a pas de stylo, pas de papier, j’ai mon téléphone. A : Dans ta manière de faire de la musique, tu essayes aussi d’être toujours en évolution ? MS : Depuis toujours. J’essaie d’avoir ma stabilité et un peu de recherche dans mes morceaux. Mais le temps que tu réalises qu’il y a des choses que tu aimes, ça peut être trop tard quand tu veux les intégrer. Ça m’a fait ça avec le rap d’Atlanta ou Drake par exemple. À l’avenir, je vais essayer d’être de mon temps. C’est juste que j’essaie toujours d’être un peu à côté. Mais maintenant qu’il y a tellement de nouvelles choses différentes dans le hip hop, on peut choisir. Bon, je ne sais pas si je vais faire de la trap parce que tout a été dit… A : Tu as un peu essayé d’en faire sur Géopoétique. MS : Ah oui c’est vrai ! Bon après, c’était une trap qui sonnait un peu 2011. Si j’avais fait de la modernité, j’aurais été sur une trap un peu plus récente à l’époque.

