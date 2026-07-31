Léna, dans son royaume

À tout juste vingt ans, l’artiste franco-algérienne Léna sortait au printemps Independant Princess, un second EP où elle racontait ses aspirations, ses engagements politiques et son amour pour ses racines. Rencontre avec elle pour revenir sur son parcours et ses inspirations, entre rap, raï et R’n’B. Radidja Cieslak , le 31 Juil. 2026 Photographies : Bastien Internicola pour l’Abcdr du Son. Partager Facebook Google+



« Willi willi », c’est ce que dit parfois la grand-mère de Léna. Cette onomatopée, chérie par les femmes du Maghreb pour exprimer leur stupéfaction, la jeune artiste les a glissés dans sa musique, comme toute une myriade d’images et de souvenirs. Depuis les bancs de l’école, jusqu’à ses pérégrinations de l’île-de-France à Marseille, en passant par ses open-mics dans des bar montreuillois, et les récits en darija de sa grand-mère algérienne. La jeune artiste, qui a tout juste vingt ans, chérit d’ailleurs très fort cette double identité franco-algérienne qu’elle célèbre avec poésie au gré de ses morceaux. À cela s’ajoute un engagement féministe et politique affirmé, qui lui vaut parfois des vagues de haines, mais face auquel les témoignages de femmes entousiastes abondent. Elles sont nombreuses à se reconnaitre dans ses récits, à partager les difficultés que cela représente d’être une jeune femme racisée dans un monde encore trop souvent hostile et étriqué. En 2024, Léna sort son premier EP, Radio Princesse, suivi du single « Toucher le soleil ». En 2025, elle publie « Galbi », morceau qui mêle darija et français et qui connaît un fort succès, notamment sur les réseaux sociaux, où sa phrase « fuck un facho tous les jours » est largement reprise sur TikTok et Instagram. Le 10 avril 2026, elle dévoilait l’EP INDEPENDANT PRINCESS qui affirme son style hybride, oscillant entre rap, raï, R’n’B. Pour l’Abcdr du Son, la rappeuse et chanteuse a pris le temps de raconter son parcours et ses inspirations. Abcdr du Son : D’où vient ta passion pour la musique, et comment en es-tu venue au rap ? Léna : Je fais de la musique depuis toute petite, même si je ne viens pas d’une famille de musiciens. J’ai grandi à Romainville, où il y avait un cours d’éveil musical, et ma mère m’y a poussée. Je suis ensuite entrée au conservatoire en piano, où je suis restée huit ans, et j’ai beaucoup pratiqué en grandissant. J’ai découvert le rap avec 113 et Oxmo Puccino, grâce à mon grand frère, qui avait dix ans de plus que moi. Comme je l’admirais, je me suis mise à beaucoup écouter ce qu’il écoutait, et ça m’a marquée à un point fou.

« La plupart des personnes qu’on croisait en open mics étaient des hommes, donc je rappais old school. Je n’osais pas chanter, je voulais surtout prouver que je savais rapper. »

Au lycée, j’ai commencé à écrire, et j’allais dans des open mics à Pantin, à Montreuil, dans le 19e arrondissement. Mes premiers textes, je les ai écrits et interprétés très vite en public. La plupart des personnes qu’on croisait en open mics étaient des hommes, plutôt âgés, donc je rappais old school, plutôt boom bap : je n’osais pas chanter, je voulais surtout prouver que je savais rapper, parce qu’il y avait beaucoup d’hommes autour de moi. Et puis après mon bac, j’ai déménagé à Marseille, ce qui m’a permis d’incorporer du chant et de me sentir plus libre. J’ai sorti un premier EP, avec uniquement des types beats déjà enregistrés. Puis on m’a offert une carte son, j’ai commencé à prendre tout ça plus au sérieux, et j’ai sorti mon premier son, « Galbi ». A : D’ailleurs, comment s’est passé ton passage par les open mics, alors que tu étais encore lycéenne ? Ça n’était pas trop intimidant ? L : Mon tout premier open mic s’est déroulé au Café La Pêche, à Montreuil. J’étais en première, et il n’y avait quasiment que des habitués, des hommes plus âgés, ou quelques ados. Ce jour-là, on ne pouvait pas choisir sa prod : j’ai demandé au DJ s’il pouvait quand même passer la mienne. Il a voulu me mettre en confiance, j’ai rappé, c’était ma toute première fois, mais les gens ont été super encourageants. Ensuite, j’ai commencé à croiser les mêmes têtes à ces open mics. Dans mes souvenirs, les gens étaient bienveillants, ils s’encourageaient, s’applaudissaient entre eux, et étaient plutôt surpris en me voyant arriver. Ça m’a donné énormément confiance en moi. Quand on débarque comme ça, on ne sait même pas sur quelle prod on va tomber : ça m’a forgée. © Bastien Internicola pour l’Abcdr du Son A : Depuis Montreuil, les années ont passé et tu as commencé à sortir tes propres morceaux. Comment ton processus d’écriture a-t-il évolué avec le temps ? L : Le piano me sert forcément encore aujourd’hui, mais maintenant que je travaille davantage avec des beatmakers et que ce que je fais est plus personnel, je préfère leur laisser la partie composition en leur donnant un peu de liberté. Mon oreille et ma formation au conservatoire m’aident à ça. J’aime bien faire partie du processus, mais pour moi, ce n’est pas mon rôle : être beatmaker, c’est un métier à part entière. Déjà au collège, j’écrivais des chansons, de façon plus introspective, et je les chantais au piano. C’est en écrivant au piano que mes textes ont changé : j’ai fait plus d’egotrip, moins de choses sur mes émotions, et davantage sur la technique. Comme beaucoup de rap à l’époque, parce qu’aller en open mic à seize ans, c’est hyper intimidant. Quand je suis arrivée à Marseille, je me suis lâchée, avec mon son « Toucher le soleil ». C’est là que j’ai passé un cap. En arrivant dans le Sud, j’ai commencé à écrire juste pour écrire, sans penser au regard des autres, et c’est ça qui m’a aidée à libérer mon écriture. « Toucher le soleil », c’était un peu un pansement, pour me soulager de certaines pensées, et comme la chanson était plutôt réussie, ça m’a aussi libérée. Mon EP Radio Princesse avait déjà fait un peu de bruit, j’avais croisé des personnes qui la connaissaient ; « Toucher le soleil » en a fait davantage encore, des gens me disaient qu’ils se retrouvaient beaucoup dans la chanson. A : Dans le morceau « Petite fille » tu parles de « Aljazair » [L’Algérie en arabe, ndlr]. Quel est ton rapport à ton pays d’origine ? Tu y dis aussi qu’un jour tu chanteras « tes peines en darija ». Est-ce que c’est un projet ? L : À la base, je ne parle pas l’arabe darija, mes parents ne me l’ont pas transmis, donc je n’écrivais qu’en français. C’est ma grand-mère qui parle arabe. Quand j’ai voulu parler de mes origines et d’elle, j’ai eu envie d’incorporer des mots de sa langue. Au lycée, je suis allée en Algérie chez elle, et je suis devenue très amie avec un rappeur là-bas, qui rappait en darija : ça m’a beaucoup inspirée, j’ai adoré, et j’ai voulu incorporer ça dans ma musique. J’appelais ma grand-mère, je lui disais ce que j’avais envie de dire, et elle m’aiguillait sur la façon de le formuler. Ma grand-mère, c’est une de mes premières supportrices, elle m’aide énormément, tout comme le reste de ma famille. Elle aime beaucoup la musique, et même si elle sait que c’est un métier difficile, elle adore ça : on va parfois en concert ensemble, et je me rends compte de l’effet que ça a sur eux. A : Tu dis aussi dans le morceau « Facettes » que tu n’es pas « un quota ». Étant une jeune femme racisée, ça t’arrive d’avoir cette impression dans l’industrie ? L : Inévitablement, à un moment ou à un autre, j’ai été perçue comme un quota dans la tête des gens de l’industrie. Déjà, être une femme racisée dans ce milieu, c’est dur. J’adore la pop, mais le problème que j’ai rencontré, c’est que quand j’ai commencé à parler avec des labels, la plupart m’ont présenté comme un mélange entre pop et musiques urbaines. “Urbaines”, je ne sais même pas ce que ça veut dire : si je n’avais pas été rebeu, m’auraient-ils dit la même chose ? On m’a même dit qu’il faudrait effacer le côté urbain et mettre en avant le côté pop, parce qu’à l’international, ça marcherait mieux. © Bastien Internicola pour l’Abcdr du Son

« Je m’imagine dans un monde fantastique où je suis une princesse qui accomplit sa destinée. Ça m’aide à rêver plus grand. »