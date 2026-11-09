Lella Fadda, hors des cases

Figure montante de la scène égyptienne, Lella Fadda s’est révélée comme rappeuse avant de s’essayer à d’autres genres musicaux. Rencontre avec elle pour parler de sa musique et son parcours. Radidja Cieslak , le 9 Nov. 2026 Photographies : Maya Silva (Une) Hala Hany (article) Partager Facebook Google+



Née à Milan d’une mère italienne et d’un père égyptien, Lella Fadda grandit au Caire, dans un environnement baigné de musique. C’est là qu’elle forge son identité d’artiste, oscillant entre l’arabe, l’anglais et l’italien, et développant un goût pour l’hybridation musicale. En 2017, elle rencontre Abyusif, figure tutélaire du rap égyptien, qui devient son mentor et l’incite à écrire. C’est avec “MAGNÜN”, sorti en janvier 2025, qu’elle s’impose comme l’une des voix contemporaines de la scène rap égyptienne, et sa prestation du morceau “Tarat Tarat Tat” sur COLORS la projette sur la scène internationale. Ses morceaux tantôt oniriques, tantôt abrupts, révèlent ses secrets et ses souvenirs, avec une plume lapidaire, incisive qui vise avec justesse les grands sujets de la vie de jeune adulte. En septembre 2026, elle revient avec une proposition musicale tout à fait différente : LouliPop, un EP mélancolique et enveloppant, dans lequel elle chante et ne rappe plus. Lella Fadda est ainsi. Elle ne cesse d’expérimenter une vaste palette de sonorités et de styles en refusant toute assignation à un genre. Pour l’Abcdr du Son, la rappeuse retrace son parcours et sa musique, tout en annonçant la sortie d’un prochain album dans un mois – et le rap y fera son retour. L’artiste n’en dit pas plus, rien n’est encore annoncé et il faudra patienter pour en savoir plus. Abcdr du Son : Tu es née en Italie et tu as grandi en Égypte. Est-ce que ces deux pays ont influencé tes créations et ton travail ? Lella Fadda : Ma mère est italienne, et toute sa famille l’est aussi, donc ça m’a forcément façonnée en grandissant. Mais ça n’a pas vraiment influencé mes choix, parce que j’ai vécu avec mon père et sa famille à partir de mes quatre ans. Le fait d’être italienne et d’avoir grandi dans une famille entièrement italienne m’a laissée une empreinte, mais plutôt intérieure, dans ma tête. Et j’ai grandi en parlant trois langues [ndlr : italien, arabe, anglais] sans savoir que ce n’était pas le cas de tout le monde. A : J’ai lu dans une interview pour le magazine Yung que tu avais grandi plutôt seule, à la maison. Dans ces circonstances, comment en es-tu venue à la musique ? Est-ce que c’était quelque chose que tu as toujours voulu faire ? L : Oui, depuis que je suis toute petite, depuis mes quatre ou cinq ans. J’ai toujours aimé la musique et tout ce qui l’entoure. À la maison, il y avait constamment des clips qui passaient. J’aimais le fait qu’il y ait des chansons dans plusieurs langues, dont certaines que je ne comprenais pas. Je me suis dit : “Je veux faire ça”, sans même me demander comment j’allais m’y prendre. Je chantais tout le temps, et à l’école, j’étais souvent sur scène. J’étais cette enfant qui disait : “Je veux chanter”, et qui était furieuse quand elle n’obtenait pas le solo ou la partie la plus importante de la chanson. A : Tu dis qu’il y avait souvent de la musique à la maison. Est-ce que tu viens d’une famille de musiciens ? Et est-ce qu’ils t’ont encouragée dans cette voie ? L : Non, mais ce sont des artistes. Mon père est photographe et ma mère travaille dans la décoration d’intérieur. Elle a aussi été mannequin à mon âge, et elle voulait devenir actrice et chanteuse. Ma grand-mère paternelle avait une très belle voix, mais elle ne voulait pas devenir chanteuse. Quant à ma grand-mère maternelle, elle pense qu’elle sera célèbre un jour. Elle est convaincue qu’elle va y arriver, alors je la crois. [rires] En ce qui concerne leur soutien à mon travail, ils ne m’ont pas empêché de faire ce que je souhaitais. C’est parfois la meilleure chose que l’on puisse faire pour toi. Les familles ne peuvent pas toujours t’aider directement à réaliser ton rêve, mais elles te laissent faire ce que tu as à faire, et trouver les réponses par toi-même. © Hala Hany

« J’ai été acceptée, parce que mes projets se sont faits avec le pionnier du rap en Égypte, Abyusif. Il m’a introduite dans cette scène en disant : “Elle en est capable”. »

A : Quand as-tu commencé à partager ce que tu créais ? L : Sur Internet, j’ai commencé à douze ans avec des reprises. Je reprenais les chansons que j’aimais à ma manière, sans réaliser que j’étais en train de construire un style, une identité sonore. Je ne faisais pas attention aux chiffres, j’étais juste une gamine sur les réseaux sociaux. Ces reprises ont plutôt bien marché, en partie parce que je chantais en anglais, en arabe et dans d’autres langues. J’ai continué jusqu’à mes quinze ans, puis j’ai arrêté. J’ai lancé un hashtag, “Fuck Covers”, et j’ai commencé à écrire mes propres chansons. Je partageais des extraits, parce qu’à l’époque Instagram n’autorisait que quinze secondes, et trente quand on avait de la chance. J’ai aussi fait beaucoup de featurings quand j’étais plus jeune. À vingt ans, j’avais suffisamment de chansons pour choisir celle qui deviendrait ma première sortie officielle [ndlr : “El Wa’t Msh Beyaadi”]. C’est pendant le Covid que j’ai décidé de la publier : ça a marqué le début de ma carrière de musicienne et d’actrice. A : Le rap est un milieu très masculin. Comment y as-tu été accueillie ? L : Alhamdulillah [Dieu merci, ndlr], j’ai été acceptée, parce que mes projets se sont faits avec le pionnier du rap en Égypte, Abyusif. Ce n’était pas facile, mais ça s’est bien passé. Si les gens disaient quelque chose, c’était plutôt : “Abyusif travaille avec elle ? C’est fou, pourquoi ?” plutôt que : “Non, on ne l’accepte pas.” Il m’a introduite dans cette scène en disant : “Elle en est capable”. Ya’ni [je veux dire, ndlr], tout ça c’est de la chance et du travail, c’est tout. A : Comment s’est faite ta collaboration avec Abyusif [ndlr : rappeur et producteur considéré comme l’un des pionniers de la trap en Égypte, qui a largement contribué à faire émerger le rap underground depuis le début des années 2000] ? L : Nous sommes de très bons amis depuis très longtemps, et il était temps que nous travaillions ensemble. Il est génial, c’est lui qui a eu l’idée que je me mette au rap : il m’a dit que mes chansons véhiculaient une certaine vulnérabilité, mais qu’elles ne reflétaient pas ma manière de parler ni toutes les opinions que j’avais, et que le rap serait le bon endroit pour les exprimer. J’ai commencé grâce à lui. Mais le public a mis plus de temps à m’accepter et à comprendre que ce n’était pas un coup de chance. A : Ta musique ressemble à un journal intime. Comment décrirais-tu ton processus d’écriture ? L : Ça change à chaque fois. Il m’arrive d’écrire encore sur du papier. Parfois, j’entends quelqu’un prononcer une phrase que j’aime, ou utiliser un mot qu’on entend rarement, et je le note sur mon téléphone. Peut-être que j’en ferai quelque chose un jour. Quelques fois, ça ne fonctionne pas tout de suite, mais le mot finit par trouver sa place plus tard. De temps en temps, j’écris d’abord sans avoir la moindre idée en tête, puis je cherche la musique qui pourrait aller avec. Ou alors, je joue quelque chose à la guitare, je tombe sur des accords ou un riff que j’adore et j’ai envie de les intégrer à une chanson. Le processus est différent à chaque fois. A : Tu passes aisément d’un genre à l’autre : ton dernier EP LouliPop est très pop et tout en douceur, tandis que MAGNÜN était un projet de rap hardcore aux textures industrielles. Comment trouves-tu l’équilibre entre ces deux univers ? L : Pour être honnête, je ne cherche pas l’équilibre. Essayer de trouver un équilibre me coûterait plus cher que de ne pas en chercher. Si je tentais de trouver un équilibre entre toutes les choses que j’aime, je n’irais pas aussi loin que je le souhaite dans chaque genre : pour moi, chercher l’équilibre, c’est ne pas prendre tous les risques. Je montre simplement ce que j’ai envie de montrer. Et je pense être une très bonne rappeuse et une très bonne chanteuse. Je comprends que ça donne l’impression qu’il s’agit de deux artistes différentes, mais je trouve que c’est justement ce qui rend les choses passionnantes. Si quelqu’un remarque que ces deux artistes n’en sont en réalité qu’une seule, ce serait intéressant. Les gens aiment recevoir ce qu’ils attendent de toi. Moi je n’aime pas ça ! © Hala Hany

« COLORS voulaient une autre chanson, mais je tenais à « TARAT TARAT TAT ». Je suis une femme égyptienne sur COLORS, alors je chante ce que signifie être une femme égyptienne. »