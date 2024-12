Furlax, près des étoiles

Près des étoiles, du cœur des siens et de son public, Furlax est un explorateur des temps modernes. La vie a fait de lui un citoyen du monde, la musique un astronaute toujours à la quête d’une nouvelle planète et de nouvelles sonorités. Une curiosité et une soif d’apprendre dévorantes qui lui ont inspiré la création de la jazzwave : « Rencontre entre le jazz et la trap moderne. » Atteint d’une peur constante de l’échec, syndrome galvanisant d’une majorité d’artistes, Furlax a su se frayer un chemin particulier entre cinéma et musique, angoisses et rage de vaincre. La guérison n’est jamais très loin et impossible en même temps, tant ses aspirations s’inscrivent dans la grandeur infinie et éternelle du cosmos, le prisme par lequel il transporte son public depuis quelques années.

Son aventure astrale, notamment son voyage dans la galaxie Nebula, lui a permis de dévoiler ses différentes facettes, ses différents terrains de jeux : la trap, l’amapiano et le R&B. Diverses influences pour une âme encline à l’enrichissement de différentes cultures entre Évry et Johannesburg. Des arcs de vie complexes qui ont créé une authenticité 100% Furlax qu’il utilise à bon escient dans la musique comme dans le cinéma. Pour l’Abcdr du Son, Furlax s’est prêté au jeu d’une discussion rythmée autour de l’importance de l’aura – l’amour des gens qu’il a pu côtoyer et de son public, les caractéristiques de sa musique, sa carrière cinématographique, son rapport au monde et son dernier projet ASTRA NOVA sorti le 6 septembre 2024.

Abcdr du Son : ASTRA NOVA paraît plus lumineux qu’Etheria. Tu as déjà dit dans certaines de tes interviews que tu avais traversé une grande période compliquée dans laquelle tu étais en dépression, ce qui te provoquait des angoisses. Est-ce que tu te sens mieux aujourd’hui ?

F : Justement là, je suis en train de guérir. Je suis en train de réaliser que ces projets-là m’ont un peu permis de faire mon deuil car j’ai eu le décès de mon grand-père cette année. C’est une personne qui m’a énormément aidé dans ma musique, qui m’a encouragé sur tous mes projets. C’est ironique, mais c’est dans mon processus de création, que ce soit pour Etheria ou même ASTRA NOVA, que j’ai remarqué que j’étais dans le déni. Je faisais quelque chose pour compenser une douleur. C’est comme ça que j’ai ressenti ça et c’est peut-être pour ça qu’il y a eu ce run de deux projets cette année. Ça m’a permis moi aussi d’essayer de penser à autre chose parce que c’était vraiment très dur. Ça l’est encore en vérité, mais je l’accepte plus aujourd’hui.

A : Aristote a dit : « Sans l’astronomie, l’homme ignore la place qu’il occupe. » Tu es un passionné de l’espace et du cosmos en général. Est-ce que cela t’as permis de savoir quelle place tu occupes dans ce monde ?

F : Oui, parce qu’il faut relativiser. Vu de tout en haut, chaque être humain est super petit. Sur cette planète, on est rien du tout. Tous les conflits, toutes ces choses-là sont éphémères. Dans ma manière de voir ma musique, j’essaie de voir tout en grand. Je me dis que l’univers est infini, donc je ne vais pas me limiter à quoi que ce soit et je continuerai comme ça. C’est ma vision des choses.

A : Ton voyage stellaire a débuté dans ton projet ODYSSÉE [sorti en 2020, ndlr]. Est-ce que dès la première étape tu savais que tu allais continuer sur cette lancée ou le chemin s’est créé progressivement ?

F : Le chemin s’est créé progressivement après ODYSSÉE. En vérité, le premier projet, c’était SIRIUS [sorti en 2018, ndlr]. Et celui-là a été, entre autres, enregistré et mixé par Nk.F [producteur et ingénieur du son mixage et mastering notamment connu pour son travail avec PNL, ndlr]. On le connaît aujourd’hui, c’est du très très lourd. C’est encore mon frérot, il me demandait les vinyles des récents projets et c’est super cool parce que c’est moi qui ai mixé l’essentiel, pas lui. Donc c’est lourd qu’il valide comme ça. Mais pour moi, ça, c’était vraiment le début de la DA. Après, j’ai eu une autre phase compliquée dans ma vie. Du coup, j’avais sorti un projet, KAIROS en 2019, qui lui, n’était pas forcément axé dans la DA « astronomie. » Et après, je me suis dit : « Non, je vais repartir dans mon délire en fait. » Tout commence avec ODYSSÉE mais tout prend forme pour moi à partir de Ad Astra [sorti en 2022, ndlr]. Je commence à vraiment capter mon délire à partir de ce moment-là. De 2020 à 2022, je fais énormément de sons qui ressemblent à ce que je faisais déjà en 2018. À partir d’Ad Astra, je redéfinis ma musique. Il y a une remise en question. Je me dis : « Attends, il faudrait peut-être que je commence à créer un délire ou peut-être trouver mon truc en fait. » Parce que tout le monde a son truc aujourd’hui, c’est la vérité. Que ce soit dans la voix, que ce soit dans l’interprétation, ou que ce soit même les gimmicks ou les choix de prods. Donc moi, je me disais : « Ok, moi vu que je suis compo, il faut que je me démarque forcément par mes productions. » Un jour, je me retrouve à scroller sur Internet, à regarder des vidéos et je tombe sur cette vidéo de Pharrell qui dit : « Si aujourd’hui tu veux vraiment marquer le coup avec tes prods ou même tes sonorités, il faut que tu crées ton propre genre. » C’est une phrase qui n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd et je me suis dit : « En fait, c’est vrai, il faut que je trouve une couleur et que je la mette en avant tout le temps. »

A : C’est d’ailleurs ce que tu fais avec la jazzwave. Comment tu la caractérises ?



F : C’est une rencontre entre le jazz et la trap moderne. Quand je dis le jazz, j’inclus aussi la soul, le blues et le R&B parce que ce sont toutes des sonorités un peu plus « musicales. » Quand je parle de la trap, j’inclus aussi le rap, le côté sale, le côté brut. C’est ça que j’aime en fait : cette rencontre entre les deux. Ça fait un contraste parce que tu as un truc un peu plus classique et un truc un peu plus brut derrière. Le jazz de base, c’est des artistes qui jouent ensemble dans un groupe, mais ils ne savent même pas ce qu’ils sont en train de jouer. Les gens ne savent pas, ils ne se rendent pas compte. C’est un truc de fou en fait. Le mec il joue un truc, il n’a pas joué ça la veille. Le mec qui joue au piano, il n’a pas joué ça la veille. Et c’est un peu ça aussi la jazzwave. C’est un peu cette rencontre d’éléments qui ne sont pas censés être ensemble.

A : Quelles ont été tes principales influences en tant que beatmaker pour créer cette couleur musicale ?

F : Déjà, il y a énormément d’influences soul. J’aime beaucoup le blues. Il y a aussi les sons de jazz, les sons de Miles Davis. Il y a aussi des artistes rap qui m’ont énormément influencé comme Gizo Evoracci. C’est comme le parrain, il a son style. J’essaie aussi de faire progresser son truc. Il y a aussi l’amour de la musique. J’aime énormément les éléments organiques. Au bout d’un moment, j’ai remarqué qu’il y avait énormément d’électronique et je me suis dit que c’était dommage qu’on perde cet aspect organique dans nos prods qu’on retrouvait pourtant dans les prods old school. Et moi, je me disais : « Mais attends si on commence à allier les deux avec un truc un peu plus moderne derrière, peut-être que ça va permettre de créer un nouveau délire qui va plaire à l’ancienne génération et à la nouvelle. »

A : En parlant de Gizo, c’est un artiste qui parle énormément d’ambition et de hustle. Quelle est ta définition d’un hustler ?

F : C’est quelqu’un qui se bat pour sa famille et qui essaie de s’en sortir tous les jours par tous les moyens possibles sans pour autant détruire les autres ou manquer de respect aux autres. C’est quelqu’un qui veut croquer la vie à pleines dents et qui croit en lui. Et pour moi, Gizo, ça a toujours été ça. Quand j’étais au collège, je me disais : « Mais ce mec, il est trop chaud. Qu’est-ce qu’il fait en France ? » En 2010, il dégaine des feats avec Nipsey Hussle, des feats avec Snoop Dogg. Sur le moment, je suis impressionné parce que vu que moi, j’habite en Afrique du Sud, je me dis : « Mais c’est ouf d’avoir un artiste comme ça en France qui a cette DA. » Au fur et à mesure, je me rends compte que c’est un des meilleurs artistes, qui n’a pas eu la reconnaissance qu’il mérite.

A : Ta première mixtape Godobé est sorti il y a presque dix ans. À ce jour, tu as neuf projets à ton actif. Comment fais-tu pour rester qualitatif et productif ?

F : Je ne vais pas romancer le truc mais je pense que c’est le fait de… [réfléchit] que ça ne prenne pas. Tu as toujours faim, tu ne lâches pas. Tu te dis : « Attends, le dernier n’a pas pris donc vas-y, faut que je continue à envoyer, à envoyer. » Je n’avais pas ce truc où je devais… [réfléchit] je pouvais me permettre de prendre du recul. Une fois, un mec m’a dit : « Ralentis un peu. » Et je lui ai dit : « Mais je ne suis même pas riche frérot, comment veux-tu que je ralentisse ? » Les artistes qui ont eu un buzz avec un projet peuvent se permettre de ralentir. Mais nous, moi, à mon échelle, si je m’étais permis de ralentir, je n’en serais même pas là aujourd’hui, je ne serais même pas en train de te parler. Donc j’ai été obligé pendant une période d’envoyer, d’envoyer, d’envoyer, pour me faire remarquer. Je pense que c’est la dalle, de se donner les moyens de s’en sortir. La musique, ça a toujours été un exutoire pour combler quelque chose. J’en fais tout le temps depuis que je suis petit et c’est naturel pour moi. Dès qu’on va arrêter de parler, je vais me remettre sur l’ordi et je vais faire de la musique. Forcément, il y a une productivité qui émane de tout ça.

A : Avec la richesse de ton parcours et tout ce que tu as déjà pu produire, est-ce que tu as encore peur de l’échec ?

F : Ouais, je pense que je l’aurai à vie… Je ne sais pas comment expliquer ça. Je pense que c’est typique d’autres artistes aussi, mais il y a le syndrome de l’imposteur. Tu es constamment en train de te remettre en question. Il y aura toujours ça tant que je n’aurai pas accompli mes objectifs finaux qui n’ont pas de limites. Donc, en fait, c’est impossible.