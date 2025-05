Asinine, je d’ombres

Avec son écriture imagée et ses mélodies hantées, Asinine s’est distinguée ces trois dernières années comme une des nouvelles voix les plus singulières du rap français. Pour l’Abcdr du Son, elle raconte longuement sa musique.

Elle a l’écriture de ceux qui parlent peu, mais ont beaucoup à dire : derrière chaque mot d’Asinine se cache souvent une peine ou une cicatrice, prête à se dévoiler. Depuis son émergence début 2022, la rappeuse explore ce qui l’anime de l’intérieur à travers des morceaux bercés par la mélancolie, les souvenirs et quelques regrets. Sans trop parler, ni trop se montrer, il aura seulement fallu quelques EPs et deux collaborations avec des producteurs (Kosei et Ikaz Boi) pour que la Marseillaise entre dans le cercle très fermé des plumes à surveiller.

Influencée par la mélancolie d’un groupe comme PNL, mais aussi bercée par des influences musicales éloignées du rap (l’électronique, notamment) Asinine transforme en sons ce qu’elle ressent, tout en le décrivant dans ses mots, souvent à travers des images. Une musique à la fois froide et singulière, pleine de contrariétés et d’ambitions, qu’elle dévoilait un peu plus en mars avec La jetée : huit nouveaux morceaux où, pour la première fois de sa carrière, la rappeuse semblait laisser passer quelques faisceaux lumineux dans ce qu’elle créé.



Pour l’Abcdr du Son, la Marseillaise a pris le temps de se raconter à travers son écriture : le temps de neuf citations tirées de ses paroles, elle en dévoile plus sur ses débuts dans la musique, son rapport à l’écriture, ses inspirations musicales, et ses envies pour la suite. Une longue heure de discussion qui, sans briser le mystère, permet d’un peu mieux comprendre d’où vient Asinine, et où elle souhaite maintenant aller : de l’ombre à un peu plus de lumière, sans renier sa personnalité.

Est-ce que cette pute de vie fume une clope à sa f’nêtre après m’avoir baisée ?

Est-ce que ce con de voisin capte que j’monte le son quand il m’dit d’baisser ?

C’est les autres (2022)

Abcdr du Son : Tu as proposé ces paroles de ton premier EP pour parler de tes débuts. Pourquoi celles-ci particulièrement ?

Asinine : Je crois que c’est la phrase qu’on m’a le plus citée sur ce premier EP. Et c’est aussi une des premières fois où je fais quelque chose qu’on retrouve pas mal dans mon écriture aujourd’hui, qui est de personnifier, donner des comportements humains, à des choses qui ne sont pas palpables. L’image de la vie qui fume une clope, c’est un peu maladroit, mais c’est la première fois que je faisais ça. Cette phrase est le point zéro de quelque chose que je réalise de façon récurrente dans mon écriture aujourd’hui.

A : “C’est les autres” est le premier morceau que tu sors en tant qu’Asinine ?

A : Oui, c’est mon premier morceau solo. C’est quasiment un des premiers que j’ai enregistrés et fini. À cette période-là, je ne savais pas trop comment se construisait un morceau, dans les styles de prods j’explorais des choses. Je n’étais pas sûre de ce que je faisais, mais je commençais à maîtriser un peu le fait de développer une idée, d’instaurer des images fortes quand j’écris. J’ai vraiment commencé à faire ça avec ce morceau-là.

A : Selon toi, depuis quand est-ce que tu aimes écrire ?

A : Depuis le lycée à peu près. J’étais en filière littéraire, je lisais beaucoup, et j’aimais bien disséquer des paroles de morceaux. Je me souviens que je lisais beaucoup Kundera, ça m’a marquée. J’ai toujours beaucoup aimé les recueils de poésie aussi, je lisais beaucoup Éluard ou Prévert. Et à ce moment-là, j’ai un peu commencé à écrire sans but réel. Je ne réfléchissais pas du tout à la musicalité de ce que je faisais, au fait que ça soit cohérent, ou pas trop dense. C’est plus venu quand j’ai commencé à faire de la musique, qu’il fallait poser ça sur une prod. La première fois que je m’y suis vraiment penchée, c’était en découvrant « La chanson de Prévert » de Serge Gainsbourg. Le fait de mettre en musique un poème, que ça soit possible, ça m’a de suite interpellée.

A : Sur ton dernier EP, tu parles de ce que tu écoutais adolescente, notamment PNL « la tête sur la vitre ». Tu as grandi en écoutant quels artistes ?

A : Ma mère est très chanson française / variété, donc on écoutait beaucoup Gainsbourg, Bashung, Cabrel. Et mon père lui est plus rock psychédélique, ça m’a touchée un peu plus tard. J’ai vraiment grandi avec la chanson française petite. Quand j’ai commencé à écouter de la musique de mon côté, j’avais un espèce de disque dur avec des albums de plein de genres différents à la maison et j’ai pioché là-dedans. Et effectivement, je me suis vraiment pris PNL de plein fouet en 2015-2016. La personnification de la tristesse qu’ils faisaient, le côté universel de leur musique alors qu’ils parlent d’un vécu très précis, je trouvais ça trop inspirant. Je pense que c’est le groupe que j’ai le plus écouté à cette période-là de ma vie. Au même moment, je me suis aussi pris Hamza, mais plus pour la musicalité de ce qu’il fait. C’est le meilleur de son genre, en termes de choix de prods, de toplines…

A : Tu n’as pas écouté que du rap je suppose ?

A : Non, carrément, je piochais partout. Ma soeur écoute beaucoup de musique électronique, notamment de l’IDM [Intelligent Dance Music, genre electronique expérimental avec des artistes comme Aphex Twin, Autechre, Boards Of Canada, ndlr] et j’ai un compte Spotify partagé avec elle, je pioche beaucoup dans ses playlists. Pour mes inspirations, notamment sur les prods, j’essaye de ne pas écouter uniquement du rap, sinon tu fais ce qui a déjà été fait. Je ne veux pas digérer des inspis et les refaire, ça m’intéresse plus de croiser les inspirations. Donc c’est important pour moi d’écouter de la musique au global.

A : Pour revenir à « C’est les autres », il y a quelqu’un d’important dans ton parcours à la production : Briac Severe. Il a par la suite composé ou co-composé presque tous tes morceaux. Comment est-ce que vous avez commencé à faire de la musique ensemble ?

A : J’ai commencé à faire de la musique dans un groupe avec plein de rappeurs, et Briac était un peu le beatmaker attitré. Quand on a chacun commencé à faire de la musique en solo, je me suis vraiment bien entendue avec lui parce qu’on avait les mêmes inspis, la même vision de la musique. C’est aujourd’hui la personne en qui j’ai le plus confiance musicalement, son avis sur mes morceaux compte beaucoup. Donc il a quasiment composé ou co-composé les deux derniers projets, et il les a vraiment réalisés. Même quand je travaille avec d’autres beatmakers, il rentre aussi dans la boucle à un moment. Ça me permet vraiment d’avoir ma patte, une sonorité spécifique que j’essaie de nourrir avec lui.

J’écris qu’des bails qui rendent malade et j’en fais des chansons

J’sais pas pourquoi à la fin ça fait les plus jolies ballades

Ballades (2023)

A : Est-ce que tu te souviens de comment tu as eu l’idée d’écrire ce refrain ?

A : Je crois que je l’ai écrit au moment où j’ai compris ce que ça me faisait d’écrire sur la douleur, la tristesse. Je pense que c’est le morceau grâce auquel j’ai vu que j’avais des facilités à écrire sur ces sentiments là, par rapport aux choses plus joyeuses. Après, il y a plein de gens qui disent que c’est plus simple d’écrire sur des choses qui sont plus douloureuses, et je pense qu’il y a du vrai là-dedans. Mais c’est vraiment à ce moment-là que j’ai compris que c’était ce que j’arrivais le mieux à faire.

A : On dit beaucoup que tu es très forte pour écrire sur la tristesse. C’est une thématique qui t’intéresse particulièrement ?

A : Quand j’écris, je pars souvent de petites phrases que je note dans la journée. Il s’avère que ces petites phrases tournent quasiment toujours un peu autour de ces thématiques de la douleur, des souvenirs. Forcément, ça teinte un peu mes morceaux. Mais je ne veux pas… Enfin, j’ai envie d’aussi ouvrir les thèmes dont je parle. Mais c’est vrai que pour l’instant, c’est ce que je fais le mieux on va dire. J’ai l’impression que ça aide les gens qui les écoutent aussi. Je trouve ça cool de parler de quelque chose d’aussi personnel et que ça résonne de manière aussi universelle.