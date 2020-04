Alibi Montana, extraits d’une vie

“Extrait d’une vie”, au singulier, est le titre de la piste douze de 1260 jours. Nous sommes en 2003 et Nickarson Saint-Germain retrace déjà son parcours au long d’un texte écrit à Villetaneuse, derrière les murs de la maison d’arrêt. Il est la narration d’une “vie trop compliquée”, celle d’un enfant d’Haïti en cavale depuis toujours qui navigue entre la bonne éducation inculquée par ses parents, la foi de sa grand mère restée au pays, et son attrait pour les délits. Celui que l’on appelle Alibi depuis plus d’une dizaine d’années déjà ravive des souvenirs contrastés : “de la drogue entre les cahiers et la trousse, j’fréquentais déjà des mecs louches…” Au long de ce morceau à l’instrumental apaisant comme le rythme doux d’une berceuse, un jeune homme extériorise quelques remords et dresse surtout un constat froid. Il est devenu tout ce que “[son] père ne voulait pas : un rappeur et un gangster.” En 2020, le titre en question a désormais dix-sept ans, et son texte est plus vieux encore. Son auteur, Alibi Montana, a également vieilli, et si le chemin parcouru entre son île natale et la cellule où il a rédigé “Extrait d’une vie” était long, celui parcouru depuis l’est encore plus.

Alors le seul “Extrait d’une vie” ne suffit plus, il en faut plusieurs pour s’approcher un peu de la vérité de Nickarson Saint Germain. En 2017, le rappeur s’est lancé dans la rédaction d’un livre autobiographique : De la rue à la rime. Au terme de longs mois de travail parallèlement à ses activités, il sort cet ouvrage en 2019, par l’intermédiaire de Collections de Mémoire, une maison d’édition fréjusienne à destination de tous. Alibi Montana avait envie de raconter son parcours, son histoire, dans ce qu’ils ont de tragique comme dans ce qu’ils ont de beau. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’une vie comme la sienne est riche. Elle commence en 1978 et bascule en 2000 par la faute d’un coup de feu à destination d’un autre homme. Parmi les années antérieures à ce point fatidique, il y a déjà bien des choses à raconter : la cité des 4000, la découverte du hip-hop, les voyages au pays, la rencontre avec un producteur sulfureux, des passages à la télévision…

Pour ce qui est des événements postérieurs au dramatique moment de bascule, une fois passées les années d’enfermement, tous semblent plus calmes. De 2003 à ce jour, l’histoire d’Alibi Montana n’est certes pas un long fleuve tranquille. Mais même les rapports houleux de Bayes à l’industrie du disque, même le mépris de Skyrock à l’égard du rap d’Alibi, même l’absence d’une reconnaissance après laquelle il n’a jamais couru, rien de tout ça ne saurait être comparé à un sombre règlement de comptes sur fond de trafic de stup’. Une affaire menant à mille deux cent soixante jours d’incarcération. Entre les albums solos et ceux en collaboration avec d’autres, entre les mixtapes, les street-albums et les compilations dont il est l’initiateur, entre Menace Records, Because Music et T’as Ma Parole Production, c’est une vingtaine de disques qu’Alibi Montana a sortis, au moins. Il a posé avec des centaines d’artistes, des obscurs Avok Jims, Ignace Championna ou Flam Atilio pour ne citer qu’eux, aux grands Rohff, Diam’s ou Kery James, pour également ne citer qu’eux.

Indubitablement, il fallait donc transformer cet “Extrait d’une vie” de 2003 en “Extraits d’une vie” de 2020. La trajectoire racontée par Alibi n’est pas assez linéaire pour s’écrire au singulier. En six temps, tous intitulés d’après un morceau issu de la discographie de Nickarson “Alibi Montana” Saint Germain, voici des moments de vie plus ou moins doux, plus ou moins durs. Il y a des souvenirs à la précision chirurgicale, d’autres plus flous. Ils sont parfois plaisants, parfois pas, extraordinaires ou banals à souhait, amusants ou tristes, rancuniers ou bienveillants, mais ils sont en tout cas ceux d’un homme qui a vécu, continue d’avancer plein d’espoirs et a de la matière pour écrire bien des choses encore. Extraits d’une vie.

“Bienvenue à La Courneuve”

Je suis né en Haïti, c’est à l’âge de deux ans et demi que je pars en France dans un contexte assez tendu. On est alors en plein sous le régime Duvalier ; Baby Doc a succédé à son père François Duvalier et le régime est totalitaire, ils ne supportent pas les opposants, beaucoup sont tués, d’autres sont emprisonnés. Mon père est de ceux qui s’opposent à la politique de ce pouvoir. Il organise des manifestations et participe à plusieurs mouvements contre le régime, ce qui devient vraiment dangereux parce que des amis à lui se font tuer, d’autres disparaissent sans qu’on ne les retrouve jamais… Il commence à entendre des bruits selon lesquels il fait partie de ce genre de listes alors il prend peur, surtout pour sa famille. C’est là qu’il décide que l’on parte pour la France. Arrivés en France, dans Paris d’abord, mes deux parents travaillent, ma mère est aide-soignante. Notre premier logement est à Blanche, un tout petit appartement où je n’ai pas de chambre, alors quand on arrive à La Courneuve, c’est super. Ce n’est pas dégradé, c’est grand, il y a un salon et plusieurs chambres dont une pour moi donc ça nous change. Aussi, je me fais plein d’amis au fur et à mesure dans l’immeuble et dans la cité en elle même. Je garde un très bon souvenir de cette arrivée à La Courneuve, on jouait beaucoup au foot, aux billes, on s’échangeait des images, comme tous les enfants.

Presque tous les ans, on va en Haïti et je prends du plaisir à ça, c’est un retour aux sources avec toute la famille. J’y ai beaucoup de cousins et cousines, j’aime bien aller là-bas, on s’amuse beaucoup. Quand on sort du quartier de ma famille, quand on va voir d’autres choses, certains m’appellent “Le Français” ou sont un peu hostiles, mais ce ne sont pas les souvenirs que j’ai le plus gardés, plutôt ceux d’amusement avec mes cousins et les enfants de mon âge là-bas. Ma famille est très croyante, la religion est quelque chose de très important en Haïti, il y a même des passages de La Bible écrits sur les bus multicolores, moyen de déplacement très important là-bas. Pour mes parents c’est donc très important, ma mère veut que j’aille à l’église… Enfin, ce n’est même pas qu’elle le veut, c’est que je n’ai pas le choix : il faut y aller ! Ça tient une place importante, très importante même dans toute ma famille. En plus ma mère est un peu celle qui réunit tout le monde, mes oncles, mes tantes, souvent ils viennent chez moi le dimanche et il est beaucoup question de la religion à ces occasions. Mon père joue dans un groupe de compas, c’est la musique qu’il préfère et qu’il écoute le plus à la maison. Il aime bien la musique sud-américaine, Johnny Pacheco par exemple, la soul, James Brown et d’autres groupes de l’époque, ou les Jackson Five, Daniel Balavoine aussi. Ce sont des choses que j’entends chez moi.

Dans ma jeunesse, je fréquente les MJC pour, deux, trois trucs qui y sont organisés, mais elles n’ont aucun impact sur mon rapport au hip-hop ou à la musique. Ça, c’est vraiment personnel ou avec mes amis, par le biais de ce que je peux découvrir dans des émissions de radio underground, les premiers titres cainri notamment, j’accroche tout de suite à ça. À la MJC, ils n’ont pas grand chose à nous proposer, ils organisent des tournois de foot inter-cités à la fin desquels tu ne gagnes pas grand chose… [Rires] Une sortie pour aller à la mer ou un truc comme ça, c’était toute une histoire ! On aurait dit qu’ils t’emmenaient à Miami ! Je n’ai pas un super souvenir de la MJC, en tout cas en tant que structure qui t’amène à t’enrichir culturellement, ce n’était pas ça. Si je me souviens bien, j’écoute une émission animée par Sidney, il joue des sons cainri, mais je ne me rappelle pas comment s’appelait cette radio. [Il s’agit selon toute vraisemblance de Radio 7, NDLR] Après, j’écoute aussi Radio Nova, où Lionel D et Dee Nasty jouent beaucoup de sons hip-hop. Le truc qui va vraiment me marquer et augmenter mon intérêt, c’est quand je les entends inviter des gens pour qu’ils rappent à l’antenne. Des gens comme les NTM, Solaar, et d’autres, je les entends freestyler en direct sur des beats cainris et je me dis que c’est vraiment super. Je crois que je fais écouter beaucoup de rap autour de moi, aux gens de mon âge et aux plus jeunes. Les grands, ils adorent le smurf, le break, ils vont à Paris pour ça même, mais quand ils me font écouter des titres pour moi ce n’est pas du rap. Quand j’entends Public Enemy, Nas, Jay-Z, tous ces trucs-là ce n’est pas pareil que la musique qu’ils mettent avec leurs gros postes pour se défier. Par contre, certains font du rap et je le découvre quand je parle des freestyles, parce que quelques gars un peu plus grands que moi sont interpellés. En fait eux en écrivent, des freestyles, et me demandent de leur faire les miens. C’est comme ça que je commence.

Seconde B Entre 1993 et 1995, France 2 diffuse la sitcom Seconde B, ayant pour sujet la vie des adolescents des banlieues parisiennes, à travers les histoires de cinq personnages principaux. Un Nickarson Saint Germain juvénile y fait une petite apparition et pose pour l’album qui accompagne la série. Un journaliste était venu à la cité faire des photos des bâtiments et des gens qui les squattaient, dont je faisais partie. J’ai parlé avec lui, je lui ai dit que je faisais du rap et j’ai même freestylé devant lui ! Il m’avait pris en photo avec plein de lascars dans le hall et comme il avait bien aimé les clichés, comme certaines choses que je lui avais dites sur ma vie l’avaient intrigué, on a gardé contact. Un jour il est revenu vers moi en me parlant d’une série qui se faisait, qui aurait une B.O et dont il connaissait le producteur. Il m’emmène à ce producteur et je me retrouve à faire ces sons et même à tourner dans deux épisodes de la série.

Je ne suis pas très bon élève, et le seul conseiller d’orientation que je vois me dirige vers un BEP VAM (vente action marchande). Il me fait comprendre qu’aller vers quelque chose de professionnel est mieux pour moi, ce que je fais. Comme je suis tchatcheur, je pars sur la vente, c’est ce qui m’attire le plus. Mais j’arrête avant d’avoir le bac pro, je ne vais pas au bout. C’est à peu près à ce moment que je tombe dans la vie de rue. Ça commençait déjà à me trotter dans la tête parce que j’avais quelques fréquentations là-dedans, alors j’ai participé à quelques coups sans que mon nom sorte… Puis c’est quelque chose qui devient de plus en plus important dès que j’ai mes propres armes à feu, et que je commence à pouvoir négocier des choses dans l’illicite. Je peux faire les choses par moi-même. Le décès de mon père joue un rôle important, c’est une grosse douleur, un moment très dur et en même temps je me dis qu’à partir de là je dois tout assumer. D’une certaine manière, je sais que je vais oser des choses que je n’osais pas avant et plonger les deux pieds dans l’illicite. Je déménage à Villetaneuse après quelques histoires dont je peux plus ou moins me sortir parce que j’avais mis un petit peu de côté pour les avocats. Je sais très bien que ce que je fais est très dangereux et j’ai vu par les plus grands que moi l’importance des avocats : ceux qui n’en ont pas, ça se passe toujours très mal pour eux, ils restent longtemps en prison…

« T’as ma parole »

Un 21 juin, je vais à une Fête de la musique à Porte Dorée avec plein de potes de La Courneuve. Il y a des stands dont un soundsystem avec un DJ qui balance des riddims et où plein de mecs s’enchaînent pour poser. Mes potes m’encouragent à faire pareil et je ne veux pas alors ils finissent par aller voir le mec qui passe les micros en lui disant “notre pote rappe !” Ils discutent avec lui en face de moi et à un moment je vois le micro venir vers moi… Mes potes ont engrainé le mec à me le donner ! Alors je pose et il se trouve que No Smoke, fondateur du label Vicela Records est là, dans le sound system avec sa nana. Il estime que j’envoie bien, il aime mon grain de voix et vient donc me parler pour me dire qu’il a un studio et qu’il prépare une compile. Je me retrouve dessus. Après je ne sortirai jamais de disque en mon nom avec lui, je participe à des compiles et même si No Smoke veut que je fasse un solo, Bayes entend parler de moi avant et vient me chercher à la cité.

La première fois que Bayes vient dans mon quartier ça manque de mal se passer. Je ne suis pas là et les mecs lui disent qu’il n’a pas à venir à la cité, qu’ils n’en ont rien à foutre de ses histoires de musique. Mais il revient quand-même, et ça, ça me plaît en fait. Quand on se rencontre, Bayes est très intéressé par des modèles comme les labels Death Row ou No Limit. Il me le dit : “Il faut qu’on s’en inspire. J’ai besoin d’une vitrine pour mon label et vue ta vie, je pense que ça peut le faire.” C’est lui qui amène le côté Master P d’abord, et après en regardant pas mal de trucs là-dessus c’est vrai que cet univers me parle. Pour la conception de la pochette de T’as ma parole par exemple on est en accord, ce n’est pas comme s’il me disait “tu fais ça comme ça” et basta, on en discute avant.

Mc Warriors De Seconde B à Pascal le grand frère, Alibi Montana n’a jamais eu peur de se montrer à la télévision. Parmi ses expériences, il y a un passage dans Groland. Ma participation à “Mc Warriors” de Groland est venue d’une opportunité qui s’est présentée à Vicela Records. Ils l’ont fait parce que ça leur permettait d’entrer en contact avec des gens dont ils avaient besoin pour le business… Il me semble que c’est comme ça qu’ils m’avaient présenté le truc à l’époque. J’avais pris un petit billet, pas des mille et des cents mais un billet. Avec le recul, c’était plutôt cool comme expérience, le tournage avec ces gars-là, tout ça, cool.

Quand je prépare ce premier album, je suis à Villetaneuse et en même temps que je suis en studio, je suis dans le business aussi. Il y a une proximité avec Escobar et le projet d’un groupe se discute à un moment, ça aurait pu se faire je ne vais pas le cacher. Mais tout un tas de trucs extra musicaux se passent, et expliquent que le groupe n’existe pas. Mon état d’esprit à cette époque-là, c’est que je ne me considère pas du tout comme un rappeur mais comme un mec de la rue, un mec qui fait son business dans la cité mais qui va enregistrer un disque. Généralement, j’arrive en retard aux enregistrements, je suis en train de faire tout un tas de business à la cité, tout un tas de trucs louches… Bayes me dit qu’il y a un enregistrement à telle heure, jamais je n’arrive à l’heure à une séance, je suis en plein dans les affaires de rue. Lui, il le sait mais en même temps ça lui plaît, ce qui lui parle chez moi c’est ce qu’il a vu dans ma cité, mon univers. Il me le dit : “tu es la vitrine de mon label parce que ce que tu vis, c’est vrai, et c’est un artiste comme ça que je veux pour représenter mon label.” C’est ce qu’il me dit toujours.