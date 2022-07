Trajectoire : Rencontre avec Médine

Une heure trente de discussion avec Médine et la rédaction de l’Abcdr du Son, sur sa carrière, ses choix artistiques et sa place dans le rap français.

Lorsque l’idée de lancer un podcast d’entretiens avec des rappeurs français par la rédaction de l’Abcdr du Son est née, le nom de Médine est assez vite remonté : il faut dire que depuis la création du site, le rappeur du Havre s’est déjà entretenu trois fois avec notre équipe. Le temps d’une heure trente de discussion en public, l’auteur de Médine France (son huitième album récemment sorti) a très bien rappelé pourquoi et comment il a réussi à faire perdurer sa carrière à travers le temps et les tendances.

Pour le premier épisode de Trajectoire, nouveau podcast de l’Abcdr du Son où la rédaction s’entretient avec des rappeurs français sur leurs carrières et leurs choix artistiques, Médine a pris le temps de regarder en arrière et d’analyser différents axes : de son rapport à l’intime, en passant par ses évolutions musicales, sa passion pour l’art de la tribune, ou son lien avec l’Histoire, l’auteur de “Grand Paris” a ainsi discuté avec l’Abcdr du Son de la singularité de sa carrière, faite de hauts et de bas, de succès et de débats, mais surtout de nombreuses réinventions.

À retrouver dans ce podcast :

00:00 : Générique et introduction

01:46 : Premier regard de Médine sur sa carrière.

05:15 : Du général au particulier, une discussion avec Beufa.

25:40 : De l’Histoire et des histoires, une discussion avec Ouafae.

45:10 : L’art de la tribune, une discussion avec Raphaël.

01:04:00 : Un son en évolution, une discussion avec Brice.

01:21:45 : Générique et conclusion

