Trajectoire : Pit Baccardi

Le 25 septembre 2025, le nom de Pit Baccardi s’affichait en lettres rouges au 28 boulevard des Capucines, sur la façade de l’Olympia. Le retour sur scène de Pit méritait bien cette salle mythique, dans laquelle se sont alors croisés de nombreuses têtes et générations du rap français, célébrant ensemble une carrière longue de 25 ans.

C’est cette carrière que l’Abcdr s’est attaché à remonter le temps d’un nouvel épisode de Trajectoire, enregistré à Niort à l’occasion du festival En Vie Urbaine en août 2026. L’histoire que raconte cette émission débute au Cameroun, où Pit Baccardi est né, puis suit les pérégrinations du rappeur : ATK, Time Bomb, Première Classe et Secteur Ä, le sommet des charts et l’ivresse du succès puis la gueule de bois, la métamorphose de rappeur à producteur, et enfin le plaisir de revenir au rap en France, après un exil africain de dix ans entre Yaoundé et Abidjan.

À RETROUVER DANS CE PODCAST

00:00:00 Introduction

00:01:45 La genèse : du Cameroun à Paris, aventures collectives

00:15:00 Le rap en solo

00:36:35 De rappeur à producteur

00:53:50 Un retour en OG

01:06:39 Conclusion

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