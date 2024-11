Trajectoire : rencontre avec Bekar

Deux disques d’or, deux Olympia complets, deux Zénith annoncés : la fin d’année 2024 aura été particulièrement riche pour Bekar, qui, le jour de notre rencontre, ne semble pas encore totalement redescendu de son nuage. Il faut dire qu’en l’espace de quelques semaines, le rappeur roubaisien aura presque reçu d’un coup tous les fruits de son travail réalisé depuis six années maintenant. Une course de fond à l’heure des succès express qui résume bien son début de carrière, entamé à la fin des années 2010, et aujourd’hui récompensé par des salles combles et des premières certifications.

Pour clôturer le premier grand chapitre de sa carrière, Bekar a ainsi pris le temps de rencontrer l’Abcdr du Son début novembre en public chez lui à Lille au Flow, pour remonter tout son début de parcours. Une discussion de plus d’une heure durant laquelle le Roubaisien aura raconté ses premiers coup de coeur musicaux, son exigence dans l’écriture, l’importance de la mélodie, et son envie d’aussi aller explorer d’autres univers sonores, sans jamais renier la musique qui l’a façonné. Parce que derrière les refrains entêtants et les morceaux à succès, Bekar reste aussi depuis ses débuts un amateur de boom bap. Comme une madeleine de Proust de ses premières années.

À RETROUVER DANS CE PODCAST

00:00:00 Introduction

00:01:46 La découverte du rap (Boréal)

00:15:32 La fierté du Nord (Briques rouges)

00:29:00 L’ouverture musicale (Mirasierra)

00:42:42 Un son à soi (Plus fort que l’orage et Plus fort.)

01:10:59 Conclusion

DIFFUSION

CRÉDITS