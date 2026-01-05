Le rap francophone de 2025
Dans son nouveau podcast trimestriel, la rédaction de l’Abcdr du Son revient sur le rap francophone de 2025 en présentant ses producteurs, albums et artistes de l’année. Avant d’élire un nom dans chaque catégorie.
En 2025 le rap français aura été aussi passionnant que barbant, conventionnel qu’inventif, notamment dans ses scènes les plus confidentielles. Un vaste sujet qui a amené l’Abcdr du Son à se réunir dans son podcast pour faire le bilan.
Comme l’année dernière, la rédaction a ainsi joué le jeu de faire un vote en interne : 12 rédacteurs et rédactrices de l’Abcdr ont donné 10 noms dans chaque catégorie (producteur, artiste, albums) pour garder 4 nominés à chaque fois. Le temps de 2h30, la rédaction présente et discute des nominés, avant de dévoiler à la fin de chaque partie son producteur, artiste, et album de l’année.
À RETROUVER DANS CE PODCAST
- 00:00:00 Introduction
- 00:02:13 Le producteur de l’année
- 00:29:43 L’artiste de l’année
- 01:17:29 L’album de l’année
- 02:07:33 Nos autres coups de coeur de l’année
- 02:15:48 Questions des auditeurs
- 02:23:41 Conclusion
DIFFUSION
CRÉDITS
- Un podcast animé par Brice Bossavie, avec les participations de Raphaël Da Cruz, Manue, et zo.
- Enregistré le 18 décembre 2025 chez Mélusine
- Moyens techniques : l’Abcdr du Son
- Enregistrement et réalisation : zo.
- Visuel : Sébastien Le Gall
- Production : Abcdr du Son
