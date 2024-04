Le rap français du premier trimestre 2024

Si il fallait donner une définition de la mélancolie dans le rap français aujourd’hui, ce serait sans doute lui : avec son chant sur le fil, sa musique remplie de pianos et de violons, et son vécu entre noirceur et lumière, Zamdane a réussi ces trois dernières années à devenir un nom scruté et respecté du rap français. Fin février, le Marseillais revenait justement avec SOLSAD, un deuxième double album dévoilé en deux temps où il développait un peu plus sa musique. Zamdane a-t-il fini par véritablement trouver son identité sonore avec cet album ? Et que raconte ce deuxième long format ?

Depuis un an et demi, il est un des visages masqués les plus intrigants du rap français : sans donner aucune interview, ni montrer son visage en photo, Femtogo agite de plus en plus les suiveurs les plus assidus sur internet. Des images, pourtant, il y en a énormément dans sa musique : biberonné à la pop culture, Femtogo raconte son vécu à travers des personnages de fiction tout au long de ses textes, tout en jouant avec les genres musicaux, notamment avec l’aide du producteur neophron. Femtogo livre une musique bien à part, et il le rappelait encore mi mars avec son nouvel EP La Bête, avec le producteur Vilhelm. Comment définir la musique de Femtogo ? Et pourquoi se démarque-t-elle du paysage rap français actuel ?

À RETROUVER DANS CE PODCAST

00:00:00 Générique

00:01:23 Partie 1 : Zamdane, mélancolie solaire

00:27:45 Le coup de coeur de Juliette : S-Tee – LOWLIFE

00:30:07 Partie 2 : Femtogo, derrière le masque

00:56:59 Le coup de coeur de Raphaël : BEN plg – Dire je t’aime

01:00:58 Le coup de coeur de Brice : ADM – SUR LE POUCE

01:03:05 Conclusion

