Le rap français de l’année 2020

Les membres de la rédaction de l’Abcdr du Son débattent pendant une heure des rappeurs, producteurs et albums qui ont marqués l’année 2020 du rap français.

Après notre bilan en ligne de l’année rap 2020, où les rédacteurs de l’Abcdr du Son ont balayé à travers cent dix-huit articles la diversité du rap lors de l’étrange année écoulée, une partie de la rédaction a voulu à travers ce podcast créé un peu de débat et d’animation. Qui a été le rappeur le plus incroyable de 2020 ? Quel album a tourné en boucle dans nos oreilles ? Quel producteur nous a le plus giflés ? Après une petite bagarre en interne, nous avons choisi quatre nominés dans chaque catégorie.

Pour pimenter les échanges, chacun pourra ajouter des noms, contrer ses collègues, avec conviction ou grande mauvaise foi.

À retrouver dans ce podcast :

00:00:00 : générique et introduction.

00:02:38 : Alpha Wann, Jul, Freeze Corleone et SCH, artistes de l’année ?

00:35:32 : QALF (de Damso), Trinity (de Laylow), Cercle vertueux (de Deen Burbigo) et LVA3 (d’ISHA), albums de l’année ?

01:20:30 : Flem, Just Music Beats, Junior Alaprod,. Narcos / Ken & Ryu, producteurs de l’année ?

