Le rap anglophone du deuxième trimestre 2025

Dans son nouveau podcast trimestriel sur le rap anglophone, l’Abcdr du Son vogue entre Londres et Los Angeles pour parler du retour de Little Simz et de la révélation Lefty Gunplay.

Après une parenthèse electro le temps d’un EP en 2024, la rappeuse anglaise Little Simz revenait avec Lotus le mois dernier. Un sixième album entre introspection, confidences, et vulnérabilité, riche en tentatives et confessions. Pour un résultat à la hauteur de ses ambitions ?

Si “tv off” de Kendrick Lamar résonne encore aujourd’hui, c’est aussi grâce à Lefty Gunplay. Présent sur GNX, le rappeur latino-américain basé en Californie a pris la lumière à une plus grande échelle. En juin dernier, il sortait son cinquième disque Can’t Get Right. Un album qui fait perdurer le son West Coast, voire le renouvelle ?

À RETROUVER DANS CE PODCAST

00:00:00 Générique

00:01:40 Partie 1 : Little Simz, flower power

00:19:20 Le coup de coeur de David : Glockaveli de Key Glock

00:23:05 Le coup de coeur de Raphaël : Orange Tape de Ro$ama

00:28:15 Partie 2 : Lefty Gunplay, tonnerre de l’Ouest

00:49:20 Le coup de coeur de Hugo : Golliwog de billy woods

00:54:00 Partie 3 : Question des auditeurs

01:08:25 Conclusion

CRÉDITS

Un podcast animé par Makia Mina avec la participation de Raphaël Da Cruz, Hugo, David

Enregistré le 1er juillet 2025 chez Mélusine

Moyens techniques : L’Abcdr du Son

Enregistrement et réalisation : Zo.

Visuel podcast : Sébastien Le Gall

Photo article : Rosaline Shahnavaz pour The Guardian