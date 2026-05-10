Le rap américain du premier trimestre 2026

Dans son nouveau podcast trimestriel sur le rap américain, l’Abcdr du Son discute de l’ultime album de J. Cole et du retour surprise de Baby Keem.

Pendant longtemps, les suiveurs du rap américain ont dit de J.Cole qu’il était un des meilleurs de sa génération, sans avoir d’album mémorable. À 41 ans, le natif de Caroline du Nord a décidé de sortir le dernier long format de sa carrière avec The Fall Off : un double album pensé pour marquer son époque. J. Cole relève-t-il ce pari ?

Révélé à la fin des années 2010 avec sa voix haut perchée et son rap inventif, Baby Keem aurait pu devenir une nouvelle superstar du rap américain. Il aura pourtant disparu pendant 5 ans. Fin février, le cousin de Kendrick Lamar sortait de son silence avec Ca$ino, un deuxième album bien plus sombre et introspectif sur son parcours et ses traumas. Cette prise de risque a-t-elle payé ?

DIFFUSION

À RETROUVER DANS LE PODCAST

00:00:00 Générique

00:01:24 Partie 1 : J. Cole, dernière danse

00:31:26 Le coup de coeur d’Hugo : xaviersobased – Xavier

00:34:36 Partie 2 : Baby Keem, machine à sons

01:01:52 Le coup de coeur de David : DJ Michael 5000 Watts

01:05:33 Le coup de coeur de Brice : Jim Legxacy – idk idk

01:07:12 Conclusion

CRÉDITS

Un podcast animé par Brice Bossavie avec la participation de Hugo et David aka Shakalak.

Enregistré le 6 avril 2026 à l’Espace Niemeyer

Moyens techniques : L’Abcdr du Son

Enregistrement et réalisation : zo.

Visuel : Sébastien Le Gall