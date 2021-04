Le rap anglophone du premier trimestre 2021

En un peu plus de dix ans, Harry Fraud est passé de producteur attitré du groupe Coke Boyz à fournisseurs de titres sur d’obscures mixtapes pour devenir peut-être, enfin, reconnu à sa juste valeur. Ce premier trimestre 2021, le new-yorkais a réalisé deux albums qui ont intéressé notre rédaction : The Fraud Department de l’ancien Diplomats Jim Jones et le Plugs I Met 2 de Benny The Butcher. Des disques qui font suite à d’autres albums collaboratifs l’an dernier avec le californien Larry June et le louisianais Curren$y. Qu’est-ce qui explique ce retour de hype autour de Harry Fraud ? Qu’apporte-t-il à ces rappeurs aux profils divers ?

Et si l’un des albums rappés en anglais les plus intéressants du début d’année nous venait d’outre Manche plutôt que d’outre Atlantique ? Après Nothing Great About Britain en 2019, Slowthai a sorti TYRON. Un album de quatorze titres répartis sur deux disques dans lequel il déballe ses humeurs colériques ou mélancoliques, entre introspection et piques d’humour grinçant. Qu’est-ce qui fait la particularité et l’intérêt de la musique de Slowthai ? En quoi il se distingue du reste de la scène anglaise ? Réponses dans ce podcast.

À retrouver dans ce podcast :

00:00 : Générique et introduction.

01:19 : Harry Fraud, enfin reconnu à sa juste valeur ?

31:50 : « Last Day Out » de Rio Da Yung OG et YWN de DaBoii, les coups de cœur de Léon et Pap’s.

36:30 : Slowthai, particularisme au sein du rap anglais ?

50:53 : « No Sense » de Baby Keem, Locked in de Wiardon et Soulful Distance de Devin the Dude, les coups de cœur de Brice, ShawnPucc et David.

