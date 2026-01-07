Le rap américain de 2025

La Rédaction , le 7 Jan. 2026

Dans son nouveau podcast trimestriel, l’Abcdr du Son fait le bilan du rap américain en 2025 et élit son producteur, artiste, et album de l’année, après un vote en interne.

Entre un underground particulièrement vivace et des retours d’artistes historiques réussis, le rap américain aura tenu ses promesses en 2025. De quoi faire un long bilan le temps d’un podcast.

Comme chaque année, l’Abcdr du Son a ainsi voté en interne pour ses producteurs, artistes, et albums du rap US de l’année, avant de garder 4 noms par catégorie. Le temps de deux heures, la rédaction présente ainsi ses top 4 de 2025, avant d’élire un nom dans chaque partie.

À RETROUVER DANS CE PODCAST

00:00:00 Introduction

00:01:52 Le producteur de l’année

00:33:13 L’artiste de l’année

01:17:43 L’album de l’année

01:50:12 Questions des auditeurs

01:55:56 Conclusion

