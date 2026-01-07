Podcast
Le rap américain de 2025
Dans son nouveau podcast trimestriel, l’Abcdr du Son fait le bilan du rap américain en 2025 et élit son producteur, artiste, et album de l’année, après un vote en interne.
Entre un underground particulièrement vivace et des retours d’artistes historiques réussis, le rap américain aura tenu ses promesses en 2025. De quoi faire un long bilan le temps d’un podcast.
Comme chaque année, l’Abcdr du Son a ainsi voté en interne pour ses producteurs, artistes, et albums du rap US de l’année, avant de garder 4 noms par catégorie. Le temps de deux heures, la rédaction présente ainsi ses top 4 de 2025, avant d’élire un nom dans chaque partie.
À RETROUVER DANS CE PODCAST
- 00:00:00 Introduction
- 00:01:52 Le producteur de l’année
- 00:33:13 L’artiste de l’année
- 01:17:43 L’album de l’année
- 01:50:12 Questions des auditeurs
- 01:55:56 Conclusion
CRÉDITS
- Un podcast animé par Raphaël Da Cruz, avec les participations de Hugo, Brice Bossavie, ShawnPucc, David, Pap’s, JuldelaVirgule
- Enregistré le 18 décembre 2025 chez Mélusine
- Moyens techniques : l’Abcdr du Son
- Enregistrement et réalisation : zo.
- Visuel : Sébastien Le Gall
- Production : Abcdr du Son
