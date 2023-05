Le rap américain du premier trimestre 2023

Dans le nouveau podcast trimestriel de la rédaction, retour sur le virage rock psychédélique de Lil Yachty et sur les nombreuses sorties de DJ Drama, hyperactif en ce début d’année.

On l’a d’abord pris pour un rappeur jovial. Puis un mumble rappeur. Puis un rappeur de Détroit. Aujourd’hui il se réinvente en chanteur de rock sous auto tune : avec Let’s Start Here, Lil Yachty a surpris son monde en début d’année, rendu fou les critiques américains, et agacé les fans de rap en disant qu’il n’était pas un rappeur mais un artiste. Mais est-ce que Lil Yachty a sorti son meilleur album en s’éloignant du rap ?

C’est un nom qui va parler à tous ceux qui ont écouté du rap américain à la fin des années 2000. Et c’est aussi peut-être l’homme le plus productif de ces trois derniers mois. Nouveau projet avec French Montana, J Stone, la rappeuse Kash Doll, G Perico, et enfin un album solo fin mars, DJ Drama a fait un vrai retour en force en ce début d’année. DJ Drama est-il toujours un homme qui compte en 2023 ?

À RETROUVER DANS CE PODCAST

00:00:00 Générique

00:01:44 Partie 1 : Retour sur Let’s Start Here de Lil Yachty

00:32:42 Le coup de coeur de David : ICECOLD BISHOP – GENERATIONAL CURSE

00:35:56 Le coup de coeur de Hugo : TisaKorean – Let Me Update My Status

00:38:04 Partie 2 : Retour sur le début d’année 2023 de DJ Drama

01:06:02 Le coup de coeur de Pap’s : RBL Posse, DJ.Fresh – A Lesson To Be Learned (Refreshed)

01:10:22 Le coup de coeur de Brice : Kash Doll, DJ Drama – Back On Dexter

DIFFUSION

CRÉDITS