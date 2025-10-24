Le rap français du troisième trimestre 2025

Dans son nouveau podcast trimestriel sur le rap français, l’Abcdr du Son discute de deux rimeurs parisiens et marseillais remarqués cet été : Jungle Jack et Kofs.

Avec son album Jungle Des Illusions Vol 2, il a été élu album de l’année 2024 par l’Abcdr du Son : Jungle Jack a fait une entrée fracassante dans les tops de fin d’année du rap français l’an dernier. Fin juin, le rappeur du XXème arrondissement revenait avec CREAMLAND en compagnie du producteur Hologram Lo’. Une réussite à nouveau ?

En juin dernier, le Marseillais Kofs annonçait son retour avec Mon École Vol. 1 : un album hommage en compagnie de rappeurs des années 2000 ou 90 sur chaque morceau. Que vaut l’ancienne génération sur des productions actuelles ? Et comment Kofs s’intègre à cet ensemble ?

À RETROUVER DANS CE PODCAST

00:00:00 Générique

00:02:06 Partie 1 : Jungle Jack, rimes organisées

00:26:45 Le coup de coeur de Raphaël : Ron Brice, Vanvan le Forban – SIDE PATCH

00:31:15 Partie 2 : Kofs, à bonne école

00:55:25 Le coup de coeur de Manue : Ptite Soeur – TERREURGRÜNT

01:02:30 Partie 3 : Questions des auditeurs

01:30:05 Le coup de coeur de Brice : Douze Déluge – LOONEYS & STRAIN ARCHIVE

01:32:30 Conclusion

CRÉDITS

Un podcast animé par Brice Bossavie avec la participation de Raphaël Da Cruz, Manue et zo.

Enregistré le 1er octobre 2025 chez Mélusine

Moyens techniques : L’Abcdr du Son

Enregistrement et réalisation : zo.

Visuel : Sébastien Le Gall