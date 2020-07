Le rap français du premier semestre 2020

Le documentaire Clasher l’ennui, la carrière de Népal, les seconds albums de DaUzi, Maes et Soso Maness et les combinaisons Aketo/Madizm, Karlito/Pone et Akhenaton/JustMusicBeats : retour sur quelques phénomènes du premier semestre 2020 du rap français.

Avant le bouleversement mondial causé par le Covid-19, le début de l’année 2020 a été riche en sorties. Le premier album de Népal a vu le jour comme il l’avait voulu avant sa disparition, clôturant d’une belle manière la carrière lumineuse de l’homme de l’ombre de la 75e session. DaUzi, Maes et Soso Maness, ayant tous les trois sorti un premier album prometteur l’année précédente, ont livré le deuxième en empruntant des directions différentes, certaines plus concluantes que d’autres. La crise sanitaire a certes freiné la production musicale du rap français pendant quelques mois mais elle a également permis aux artistes d’expérimenter de nouvelles façons de faire de la musique. C’est en collaboration que’Aketo, Karlito et Akhenaton ont travaillé durant le confinement, s’entourant respectivement de Madizm, Pone et JustMusicBeats pour des disques surprises. Enfin, mis en ligne mi-juin sur notre chaîne YouTube, le documentaire “Clasher l’ennui” réalisé par Yveline Ruaud a pris le temps de revenir sur l’histoire des battles Dégaine ton style ayant émergé en 2002 aux Ulis. La réalisatrice est venue expliquer la conception de ce documentaire et répondre aux questions de la rédaction.

À retrouver dans ce podcast :

03:30 : Dégaine ton style et Les Ulis, retour sur le documentaire Clasher l’ennui.

19:20 : Népal et la 75ème session, entre ombre et lumière.

42:54 : DaUzi, Maes et Soso Maness face au défi de leur deuxième disque majeur.

01:17:00 : Aketo, Karlito, Akhenaton : lorsque des vétérans s’allient à un unique producteur.

Un programme animé par Ouafa Mameche (L’Abcdr du Son / Twitter : OuafaFC), avec, par ordre de prise de parole :

Yveline Ruaud (Les gros sourcils / 75e Session)

Raphaël Da Cruz (L’Abcdr du Son / Twitter : RphlDC)

zo. (L’Abcdr du Son / Twitter : zo_point)

Emmanuelle Karinos (L’Abcdr du Son / Twitter : manue_ka)

Brice Bossavie (L’Abcdr du Son / Twitter : BriceBossavie)

Chahinaz Berrandou (PlumeBanlieue / Twitter : notchahinaz)

Un podcast enregistré le 1er Juillet 2020 par Florian Camboulives au studio Virginie Despentes chez Binge Audio.

