Sur la scène de FGO Barbara, la rédaction de l’Abcdr du Son débat dans son nouveau podcast des producteurs, artistes, et albums qui ont fait le rap francophone en 2024.

Entre un mainstream (un peu) plus excitant, et un underground toujours aussi affirmé, le rap français de 2024 aura été un bon cru. Avant de passer en 2025, la rédaction de l’Abcdr du Son se réunit comme chaque année dans son habituel podcast trimestriel pour faire le bilan du rap français de ces douze derniers mois.



Sur la scène de FGO Barbara, la rédaction présente ainsi ses 4 producteurs, artistes, et albums de 2024 (votés collectivement en interne) tout en élisant un nom dans chaque catégorie.

À RETROUVER DANS CE PODCAST

00:01:55 Le producteur de l’année

00:29:16 L’artiste de l’année

01:22:24 L’album de l’année

DIFFUSION

CRÉDITS