Le rap américain du troisième trimestre 2024

Fin août, Doechii sortait sur le label TDE Alligators Bites Never Heal. Un disque à la fois affirmé et surprenant, entre boom-bap dépouillé, Miami bass, et rythmiques sudistes poisseuses. Cet album plus introspectif lui permet-il d’affirmer enfin son ancrage chez TDE ?

Ces derniers mois, Cash Cobain est un phénomène à New York avec la sexy drill. Un genre qui reprend les cadences saccadées de la drill sur des textures musicales plus douces, qu’il présentait longuement sur son premier album PLAY CASH COBAIN en août. Comment expliquer que sa musique crée un tel engouement ?

00:00:00 Générique

00:00:48 Partie 1 : Doechii, croco bien

00:20:51 Le coup de coeur de Hugo : HiTech – DÉTWAT

00:34:29 Le coup de coeur de ShawnPucc : Raury – Southern Mystic

00:24:36 Partie 2 : Cash Cobain, la drill avec du sex appeal

00:53:24 Le coup de cœur de Pap’s : AVENUEBLVD – SUMMERS AIN’T FOREVER

00:55:15 Le coup de coeur de Raphaël : Denzel Curry – King Of The Mischievous South Vol. 2

00:57:15 Conclusion

