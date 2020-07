Le rap américain du premier semestre 2020

Les morts de Pop Smoke et Fred the Godson, le COVID-19, la libération de 6ix9ine, une condamnation de plus pour Kodak Black, les réactions après le meurtre de George Floyd et les manifestations qui ont éclaté dans tous les Etats-Unis : autant d’événements qui ont émaillé ces six premiers mois de rap outre-atlantique en 2020. Six mois marqués, heureusement, par de la musique. Celle des nouvelles stars du rap US, qu’ils s’appellent Lil Baby, Gunna, DaBaby, Lil Uzi Vert ou YoungBoy Never Broke Again. Celle d’artistes qui commencent à tourner en rond, comme Drake et Future. Mais aussi celle d’artistes qui ont retenu notre attention. Comme Freddie Gibbs qui a sorti avec Alfredo un nouvel album collaboratif avec Alchemist. Ou encore celle de Mozzy et G Herbo, deux rappeurs si loin géographiquement mais si proche dans l’ADN artistique. Ou enfin celle de Slim Thug, Paul Wall, Lil Keke, vétérans du Texas qui nous ont rappelé à quel point le rap de Houston a gardé un charme éternel.

À retrouver dans ce podcast

00:03:23 : Freddie Gibbs, dix ans de parcours à décrypter

00:31:50 : G Herbo & Mozzy, entre ouverture et trauma

00:58:30 : Lil Keke, Paul Wall, Slim Thug, que valent les vétérans de Houston ?

Un programme animé par Raphaël Da Cruz (abcdrduson.com / Twitter : RphlDC), avec, par ordre de prise de parole :

Golgoseize (Moggopoly / Twitter : golgoseize)

David Garnier (L’Abcdr du Son / Twitter : Boomshak_)

Sébastien « ShawnPucc » Darvin (abcdrduson.com / Twitter : ShawnPucc)

Pap’s (L’Abcdr du Son / Twitter : papschampagne)

Léon Favier (L’Abcdr du Son / Twitter : Leon_Fvr)

Crédits

Un podcast enregistré le 1er Juillet 2020

