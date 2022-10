Le rap français du troisième trimestre 2022

Retour sur les derniers albums de Gazo et Furax Barbarossa, ponctués des coups de cœur de la rédaction et de leur invité.

En seulement quelques mois Gazo a pris d’assaut le rap français, notamment en imposant un nouveau son, celui de la drill. Aujourd’hui, Gazo est plus que ça : il est devenu la nouvelle star du rap français, notamment avec KMT, une deuxième mixtape certifiée disque de platine en seulement deux mois. Quelle est la formule Gazo ? Comment sa musique a évolué ? Et surtout, est-ce de la bonne musique ?

Le 8 juillet, Furax Barbarossa sortait son septième album Caravelle. Un voyage de 17 titres à bord de l’embarcation d’un galérien du rap, respecté par ses pairs et figure de l’underground rap français, qui a décidé de tout raconter sur un disque : son enfance, ses souffrances, le creux de la vague et les succès. Porté par des textes soignés et des prods signées Katrina Squad, que raconte Caravelle, et pourquoi est-ce un album particulier dans la carrière du Toulousain ?

À RETROUVER DANS CE PODCAST

00:00:00 : Générique

00:01:45 : KMT de Gazo

00:35:10 : Moussa de Prince Waly, le coup de coeur de Mekolo Biligui

00:42:08 : Caravelle de Furax Barbarossa

01:03:00 : pray 4 the mobb de ya$$, le coup de coeur de Raphaël

01:07:56 : OBLiV!ON de Zoomy et Abel31, le coup de coeur de Brice

DIFFUSION

CRÉDITS