Décryptage du son et de la carrière de DJ Muggs en une heure d’émission, entre portrait, extraits sonores et débat.

Omniprésent ces derniers mois, DJ Muggs disait en 2018 lors du retour de Cypress Hill : « personne ne peut faire sonner B-Real et Sen Dog comme moi. » Muggs est en effet le génie sonore du trio de Southgate, mais il est bien plus que cela. Ces derniers mois, il a produit des albums en duo avec toute la redoutable frange du boom-bap drumless, poisseux et diablement côté : Roc Marciano, Rome Streetz, Meyhem Lauren, Lil Eto, Mach Hommy, et bien d’autres. À chaque fois, il y a cette magie : le son de Muggs est là, si reconnaissable et pourtant si difficile à définir.

Pour le producteur c’est un retour en grâce après une longue traversée du désert durant les années 2000? Qui est Muggs ? Comment qualifier sa production ? Qu’est-ce que Cypress Hill, Soul Assassins, sa collaboration avec GZA et ses albums disent de lui ? Retour en une heure sur la carrière de Lawrence Muggerud, enfant du Queens émigré en Californie et qui avec sa patte si spéciale incarne autant qu’il dépasse le son de stoner magnifié par Cypress Hill durant les années 1990.

À retrouver dans ce podcast :

00:00 : Introduction

01:20 : 7A3, les débuts à Los Angeles (1984 – 1991)

06:15 : Cypress Hill (1991)

10:17 : 1992, l’année de la reconnaissance (1992)

12:25 : Black Sunday (1993 – 1995)

17:50 : Temple of Booms (1995 – 1997)

21:50 : Soul Assassins (1997 – 2000)

24:35 : Cypress Hill IV et le tournant crossover (1998 – 2001)

27:10 : Dust et le vide (2001 – 2005)

28:47 : Grandmasters avec GZA et les premiers duo (2005 – 2010)

31:43 : L’expérience Bass for your face et les prémices du retour (2013 – 2015)

35:44 : DJ Muggs depuis 2015 et son rôle dans la scène dite « drumless » : débat avec Jee, Kiko et ShawnPucc

Crédits

Un podcast enregistré et réalisé par zo. chez Mélusine.

Une production de l’Abcdr du Son.

