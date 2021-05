Gloire(s) et chute de Chance The Rapper

Au milieu des années 2010, son nom était sur toutes les lèvres du rap américain. Casquette sur la tête et sourire au visage, Chance The Rapper débarquait au printemps 2016 avec Coloring Book, une mixtape XXL qui marquera la décennie et les Grammy Awards, tout en symbolisant aussi une forme d’accomplissement total pour cet enfant de la ville de Chicago. Figure phare des années 2010, Chance The Rapper aura passé cinq année à enchaîner les succès musicaux et commerciaux, loin des maisons de disques et des modèles établis (ou presque) avant de subitement s’effondrer lors de la sortie de son premier album.

Qui est Chance The Rapper et que représente-t-il pour Chicago ? Pourquoi a-t-il été à un moment l’artiste le plus apprécié de la musique et de la société américaine ? Comment expliquer ses échecs par la suite ? Et surtout : un retour est il possible ? Une trajectoire en montagne russe que la rédaction de l’Abcdr du Son raconte et analyse dans ce podcast hors série d’une heure et vingt minutes.

À RETROUVER DANS CE PODCAST :

00:00 : Introduction

02:14 : Qui est Chance The Rapper, et les débuts avec 10 Day (2012)

19:40 : La révélation Acid Rap (2013)

38:15 : La consécration Coloring Book (2016)

01:04:24 : The Big Day, la chute (2019)

01:23:23 : Conclusion

CRÉDITS

Un podcast enregistré et réalisé par zo. chez Mélusine.

Une production de l’Abcdr du Son.

