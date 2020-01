Le rap français des années 2010

Entre émergence de nouvelles générations, directions sonores inédites et héritage de traditions musicales, l’Abcdr du Son décrypte dix ans de rap français, de 2010 à aujourd’hui.

Ligue de battles acapella, les Rap Contenders ont fait souffler un vent d’air frais à leur création en 2010. Dinos, Nekfeu, Deen Burbigo, Bigflo & Oli, Alpha Wann… comment ces battles filmés avec peu de moyens sont devenus la plateforme de découverte de talents qui ont fleuri sur toute la décennie suivante ?

En redéfinissant les barrières du genre et des possibilités, notamment en termes de sonorités, Jul, PNL et MHD ont-ils été les instigateurs d’un renouveau du son rap made in France ?

Du Gouffre à l’Animalerie, Demi Portion, La Scred Connexion, Vîrus, qu’est-ce qui rapproche réellement les artistes de cette scène indépendante et quel poids ont-ils en tant que mouvement de résistance face à la déferlante économique que connaît le rap ?

Véritables enfants du digital, des collectifs de jeunes artistes créatifs ont fait évoluer la scène alternative en innovant en marge tout en cultivant une mentalité de l’indépendance. TripleGo, le 667, DigitalMundo ou encore Lyonzon, sont-ils en train de dessiner les futures tendances du rap ?

À RETROUVER DANS CE PODCAST 02:30 : Rap Contenders ou l’art de la performance

30:25 : Jul, PNL et MHD : redéfinir les limites musicales

53:44 : La scène indépendante underground

1:13:46 : Le 667, Lyonzon, DigitalMundo : une scène indépendante 2.0 qui fixe les prochaines règles ? Un programme animé par Ouafa Mameche (abcdrduson.com / Twitter : @OuafaFC), avec, par ordre de prise de parole : Manue (abcdrduson.com / Twitter : @EKharinos)

Léon (abcdrduson.com / Twitter : @Leon_Fvr)

Brice (abcdrduson.com / Twitter : @BriceBossavie)

Raphaël Da Cruz (abcdrduson.com / Twitter : @RphlDC)

zo. (abcdrduson.com / Twitter : @zo_point)

Neefa (OKLM / Twitter : @Neefa_SD)

Ismaël Mereghetti (Gimmic / Twitter : @gimmic_podcast)

Antoine Bernou (Le Bon Son / Twitter : @antoinelebonson)

CRÉDITS

Le podcast Abcdr du Son est un programme de l’Abcdr du Son, distribué par Binge Audio. Cet épisode a été enregistré le 16 décembre 2019 au studio V. Despentes de Binge Audio (Paris, 19e). Moyens techniques : Binge Audio. Réalisation : Florian Camboulives. Chargée de production : Juliette Livartowski. Chargée d’édition : Camille Regache. Direction des programmes : Joël Ronez.