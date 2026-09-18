Présenter la discographie de Leto n’est pas si évident. Si ses premiers freestyles avec PSO Thug dans le Triangle d’Or du XVIIème arrondissement de Paris datent de 2013, son premier album 100 Visages ne paraît qu’en 2020. Entre-temps, il multiplie freestyles, featurings, projets en groupe ou en solo, notamment avec les premières mixtapes TRAP$TAR. Cette période de gestation, marquée par de nombreuses collaborations avec Ghost Killer Track puis Katrina Squad, débouche ensuite sur un deuxième album solo, 17% (2021). À ce stade, avec une centaine de featurings déjà accumulés, Leto s’impose comme une figure incontournable de sa génération.

TRAP$TAR 3 (2023) est plus bancal que ses prédécesseurs, mais il révèle deux producteurs appelés à devenir centraux : Scvrla et Razdwav. Déjà omniprésents sur la mixtape Capitaine fait de l’art en 2024, ils dominent l’album LIFE début 2025 avant de signer intégralement l’EP de dix titres paru en juin de la même année. Trois sorties pour vingt-sept morceaux, mais à peine quatre featurings : à leurs côtés, Leto semble être entré dans une nouvelle salle du temps, perfectionnant une grammaire trap dont il est l’un des plus fins représentants. Le 7 novembre 2025 sort THUG CEREMONY, annoncé initialement comme un EP, mais qui connaîtra plusieurs évolutions au cours des mois suivants.

D’abord, neuf titres, tous produits par les mêmes Scvrla et Razdav. Surprise : à l’exception du single d’ouverture et du dernier morceau, tous sont des featurings. Leto renoue avec son aisance pour les collaborations. Niska et Zed y font figure de tauliers de la trap hexagonale. Ils livrent avec Leto des passe-passes de très bonnes factures : long couplet guerrier et anxiogène avec Niska, egotrip triomphant avec Zed, dont le chant en alternance sur le refrain se marie sans effort avec celui du Captain Cook.

1MPLIKE140, ouvrant le bal, aurait lui pu représenter sa suprématie drill. En lieu et place, il booste un morceau syncopé dansant, sur des claps inspirés du coupé-décalé. Le très bon « SHAKE TON BOOTY », morceau parmi les plus marquants, rappelle que si l’album de 2025 d’1MPLIKE140 fût décevant, ses performances en featurings sont toujours percutantes. Trois autres artistes représentent la nouvelle génération, chacun dans des registres différents. IDS, du groupe L2B – superstar en 2025 -, s’associe facilement à Leto dans un morceau de flex charismatique. Leur « MATHÉMATIQUE » sert autant à compter les liasses qu’à livrer ce genre de hit exalté et bien optimisé. Même méthode avec La Mano 1.9 sur « ZOMBIE M’APPELLE », dont la formule semble malheureusement un peu trop verser dans une recette répétitive et générique. Le dernier représentant est Jeune Morty. Les deux disciples de Young Thug versent dans un hédonisme psychédélique complémentaire, qui n’opère pas sur le même rythme mais diffuse en même temps un onirisme motivant. A noter aussi, une tentative romantique vite épuisée avec Joe Dwèt Filé, ballade r&b-rap épurée dont les quelques notes de piano manquent de singularité. Au moins par son casting, THUG CEREMONY témoigne d’un savoir-faire reconnu, que les projets de Leto avaient laissé en retrait au cours des deux dernières années. Une affinité pour des featurings confirmant une familiarité à développer des complicités presque naturellement – une des signatures les plus établies du rappeur.

Deux mois plus tard, devant le succès du projet, Leto annonce l’ajout de six nouveaux titres solos. La salle du temps revient, et le projet est devenu un véritable album 15 titres. Après avoir confirmé sa facilité pour les featurings, le rappeur y démontre une autre qualité : actuellement en osmose avec des proches producteurs qui l’aident à aiguiser sa musique, les fameux Scvrla et Razdwav, il est toujours capable du meilleur, livrant des morceaux aboutis et convaincants dans des registres différents, aidé par sa maîtrise redoutable des codes trap et une signature sonore lumineuse toujours séduisante. Plusieurs grands moments illustrent cette force.