YG
THE GENTLEMEN’S CLUB
Dans l’imaginaire de la scène de Los Angeles, YG s’est imposé comme l’un de ses porte-drapeaux les plus authentiques. Resté profondément ancré à ses racines, il boit, mange et vibre au rythme des suspensions hydrauliques de l’Impala depuis son enfance. En témoignent ses deux premiers albums My Krazy Life et Still Brazy, sortis respectivement en 2014 et 2016 dans lesquels l’identité, les codes et l’ADN californien se ressentent aussi bien dans la production et les textes que dans les thématiques abordées. Depuis le début de sa carrière musicale, le rappeur insiste aussi pour mettre en avant son appartenance aux Bloods.
Cette dévotion pour la Cité des Anges a fini par virer à une caricature qui s’est retournée contre lui lors de la deuxième partie des années 2010. Dans une récente interview, le rappeur explique qu’il cherchait à comprendre ce que YG évoquait aux gens en premier. Les réponses le ramenaient à la même image du Blood en rouge d’il y a dix ans. Désormais père de famille et en manque d’inspiration lors de ses dernières sorties, YG ressentait le besoin d’offrir un travail plus profond et différent à ses auditeurs avec THE GENTLEMEN’S CLUB. Avec ce septième album, l’objectif est de regagner le respect de ses pairs et de ses auditeurs, mais surtout de créer un nouvel univers où l’artiste peut s’exprimer d’une manière plus honnête et sérieuse. Un monde où les hommes se livrent, osent enfin dévoiler leurs sensibilités, et où ils peuvent parler de sujets inconfortables.
Lors du morceau introductif du LP, YG accueille chaque auditeur dans ce nouveau club fraîchement rénové et mystérieux. Cette boucle de synthétiseurs dresse directement un tableau représentatif de ce à quoi pourrait ressembler l’établissement : des escaliers plongeant au sous-sol, des lumières tamisées, des nappes de fumée suspendues dans l’air et des canapés de velours dont l’odeur semble encore trahir le neuf de chez Living Spaces. Ce nouveau club, YG l’a monté de toutes pièces grâce au succès de ses précédents hits. C’est précisément ce passé qu’il revisite sur « KUDOS », aux airs de « Kill You » d’un certain Eminem : l’artiste explique qu’il ne dénigre pas son parcours et se montre au contraire totalement reconnaissant de sa carrière musicale qui lui a permis de se retrouver dans une position confortable.
« En manque d’inspiration lors de ses dernières sorties, YG ressentait le besoin d’offrir un travail plus profond et différent à ses auditeurs avec THE GENTLEMEN’S CLUB »
Cette stature ne l’a pas empêché de traverser plusieurs épreuves qui ont directement affecté sa vie et sa famille. Sur « MID LIFE CRISIS », il évoque l’attaque cérébrale de son père, ses problèmes d’addiction, sa dépression, et ses problèmes de santé qui l’ont amené à s’isoler plusieurs mois pour entamer un travail sur lui-même. Cette introspection transparaît plus nettement sur « WRITING MY WRONGS », qui rappelle un autre morceau d’Eminem avec ce crissement de crayon sec et nerveux. Le rythme est lent, la boucle de piano s’efface régulièrement et permet au rappeur de se confesser et d’exposer toute sa désolation et ses remords :
« I did a lotta wrong, spint a lotta blocks, I’m the reason couplе opps got popped, Robbed a couple that was eighty years old, Probably reason some of my blessings got blocked, Before Slim got shot, I told him to stop, Hangin’ out on the block when you know it’s hot, I should’ve did more, I’m sad I did not, Now my friend gone, I feel guilty lettin’ tears drop. »
Puis les portes s’ouvrent à JID et Ab-Soul. Sur « INSECURE », les trois artistes exposent leurs vulnérabilités, tandis que YG va encore plus loin en détaillant ses problèmes de santé mentale et sa tendance à chercher refuge dans l’alcool. Derrière la mise en scène de l’album se dessine alors une prise de conscience et la volonté de ne plus fuir ses propres failles comme l’atteste « HITMAN ». Accompagné d’une mélodie pesante aux airs dramatiques, le rappeur construit un storytelling où il recrute un tueur à gages pour éliminer son ennemi. On apprend que sa cible prend les traits d’un YG plus mature et aguerri, devenu indésirable aux yeux de celui qu’il était dix ans auparavant. Ce retournement de situation se confirme plus loin sur l’album avec « READY TO DIE ». Un morceau encore plus étouffant et solennel où le YG actuel comprend progressivement que son véritable adversaire n’est autre que son ancienne version, cette part sombre de lui-même qui refuse de le voir évoluer, d’accepter de montrer ses vulnérabilités pour pouvoir avancer vers une vie meilleure :
« I think it’s time we dive in, find the root, […] Stop doin’ what the typical guys’d do, Start speakin’ your emotion, your time is due, […] Look inwards, fuck the pride in you »
Pour autant, le jeune Blood de Compton n’est pas un personnage fictif. Cette identité existe toujours en lui, mais ne peut plus définir l’homme adulte et le père qu’il est devenu. Un lot de titres plus énergiques reflète toujours cette facette de l’artiste comme « OMG » avec Pusha T ou le très surprenant et minimaliste « ON THE LOW », qui rend hommage au « Whisper Song » des Ying Yang Twins. Il s’amuse à fredonner, voire chuchoter l’entièreté de son couplet avant que Tyler, The Creator ne vienne casser complètement le rythme du titre tout en conservant cette alchimie entre les deux artistes. Sur « HOLLYWOOD » et « GANG BIZNESS », l’inévitable ode à la Cité des Anges se poursuit avec la jeune garde californienne : Shoreline Mafia et Paygotti. Ces deux titres affichent des percussions plus modernes, qui se rapprochent davantage de la trap mais qui transpirent toujours la Californie. Le GENTLEMEN’S CLUB doit d’ailleurs une partie de cette dualité sonore à deux producteurs qui œuvrent derrière les manettes : DTP et Ty Dolla $ign. Le premier privilégie des instrumentales plus organiques, étouffantes et dépouillées tandis que le second est l’architecte de pistes plus mélodiques et généreuses. Une complémentarité qui donne à l’opus une identité résolument West Coast.
« YG veut faire un pas en avant et apprendre de ses erreurs, mais les cicatrices de son passé empêchent cette transformation immédiate. »
Sur le plan des textes, le tableau n’est cependant pas totalement irréprochable. À force de vouloir trop bien faire, YG se montre tout de même très maladroit sur « TIFFANY ». Un morceau dans lequel le Californien relate l’histoire de Chris qui rencontre Tiffany dans un club, l’invite à passer la nuit chez lui avant d’apprendre qu’elle est une femme trans. Chris explose alors de colère et envisage de la tuer. Ici le rappeur de Compton complexifie son récit en donnant ensuite la parole à Tiffany tout en confrontant Chris aux conséquences de sa réaction, mais la manière reste très maladroite et déplacée. La fin du morceau met en scène une séquence violente particulièrement longue qui n’aurait jamais dû voir le jour. Le titre entretient alors lui-même le malaise qu’il paraît vouloir dénoncer. Derrière cette mise en scène contestable se devine une volonté d’humaniser Tiffany et de mettre en lumière les violences auxquelles les personnes trans restent malheureusement confrontées. À cet instant apparaissent les limites de l’exercice auquel le rappeur s’est soumis avec cet album. À savoir : se regarder dans un miroir et représenter l’évolution d’un gars de la rue devenu père de famille, sans prétendre que cette transformation soit parfaite.
Cette maladresse, voire cette imperfection, résume le personnage de YG. L’artiste veut faire un pas en avant et apprendre de ses erreurs, mais les cicatrices de son passé empêchent cette transformation immédiate. C’est d’ailleurs la symbolique du costume noir porté par l’artiste dès qu’il entre dans le GENTLEMEN’S CLUB : une volonté de marquer la mort de son ancien personnage et de sceller l’entrée dans une nouvelle période de sa vie. Pour cela, les deux versions du rappeur se confrontent sans cesse durant les 54 minutes de cet opus. Parfois indirectement, et d’autres fois directement comme l’attestent « HITMAN » et « READY TO DIE », cette tension délétère se ressent au fil des morceaux sans connaître une véritable issue. Même si l’accueil dans ce nouveau club, idyllique au premier abord, se veut chaleureux, l’auditeur réalise au fil de l’écoute qu’il va se retrouver malgré lui dans un huis clos insoutenable et asphyxiant partagé entre deux versions du même homme. Un duel intérieur entre deux YG finit donc par s’imposer et tourne inévitablement à l’affrontement dans les toutes dernières secondes de « MID LIFE CRISIS », l’épilogue de l’album. La production oscille justement entre épuisement et apaisement. Lorsqu’il rappe, YG semble abattu et presque vidé en répétant inlassablement « fucked up, tired of this shit ». Les deux entités cohabitent encore une dernière fois avant que le morceau s’achève avec un coup de feu et le bruit sourd d’un corps qui chute. Telle la fin d’un combat de boxe illégal disputé dans un sous-sol clandestin dissimulé derrière l’élégance d’un GENTLEMEN’S CLUB, le maître de cérémonie annonce le survivant :
« I know what you’re thinking, why? Why did he do it?, He didn’t have to go out like that, but he did, The man he was had to die, So the man he is today could finally live, Karma’s debt was heavy, and he paid it in full, Welcome to The Gentlemen’s Club. »
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