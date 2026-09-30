Dans l’imaginaire de la scène de Los Angeles, YG s’est imposé comme l’un de ses porte-drapeaux les plus authentiques. Resté profondément ancré à ses racines, il boit, mange et vibre au rythme des suspensions hydrauliques de l’Impala depuis son enfance. En témoignent ses deux premiers albums My Krazy Life et Still Brazy, sortis respectivement en 2014 et 2016 dans lesquels l’identité, les codes et l’ADN californien se ressentent aussi bien dans la production et les textes que dans les thématiques abordées. Depuis le début de sa carrière musicale, le rappeur insiste aussi pour mettre en avant son appartenance aux Bloods. Cette dévotion pour la Cité des Anges a fini par virer à une caricature qui s’est retournée contre lui lors de la deuxième partie des années 2010. Dans une récente interview, le rappeur explique qu’il cherchait à comprendre ce que YG évoquait aux gens en premier. Les réponses le ramenaient à la même image du Blood en rouge d’il y a dix ans. Désormais père de famille et en manque d’inspiration lors de ses dernières sorties, YG ressentait le besoin d’offrir un travail plus profond et différent à ses auditeurs avec THE GENTLEMEN’S CLUB. Avec ce septième album, l’objectif est de regagner le respect de ses pairs et de ses auditeurs, mais surtout de créer un nouvel univers où l’artiste peut s’exprimer d’une manière plus honnête et sérieuse. Un monde où les hommes se livrent, osent enfin dévoiler leurs sensibilités, et où ils peuvent parler de sujets inconfortables. Lors du morceau introductif du LP, YG accueille chaque auditeur dans ce nouveau club fraîchement rénové et mystérieux. Cette boucle de synthétiseurs dresse directement un tableau représentatif de ce à quoi pourrait ressembler l’établissement : des escaliers plongeant au sous-sol, des lumières tamisées, des nappes de fumée suspendues dans l’air et des canapés de velours dont l’odeur semble encore trahir le neuf de chez Living Spaces. Ce nouveau club, YG l’a monté de toutes pièces grâce au succès de ses précédents hits. C’est précisément ce passé qu’il revisite sur « KUDOS », aux airs de « Kill You » d’un certain Eminem : l’artiste explique qu’il ne dénigre pas son parcours et se montre au contraire totalement reconnaissant de sa carrière musicale qui lui a permis de se retrouver dans une position confortable.

« En manque d’inspiration lors de ses dernières sorties, YG ressentait le besoin d’offrir un travail plus profond et différent à ses auditeurs avec THE GENTLEMEN’S CLUB »

Cette stature ne l’a pas empêché de traverser plusieurs épreuves qui ont directement affecté sa vie et sa famille. Sur « MID LIFE CRISIS », il évoque l’attaque cérébrale de son père, ses problèmes d’addiction, sa dépression, et ses problèmes de santé qui l’ont amené à s’isoler plusieurs mois pour entamer un travail sur lui-même. Cette introspection transparaît plus nettement sur « WRITING MY WRONGS », qui rappelle un autre morceau d’Eminem avec ce crissement de crayon sec et nerveux. Le rythme est lent, la boucle de piano s’efface régulièrement et permet au rappeur de se confesser et d’exposer toute sa désolation et ses remords : « I did a lotta wrong, spint a lotta blocks, I’m the reason couplе opps got popped, Robbed a couple that was eighty years old, Probably reason some of my blessings got blocked, Before Slim got shot, I told him to stop, Hangin’ out on the block when you know it’s hot, I should’ve did more, I’m sad I did not, Now my friend gone, I feel guilty lettin’ tears drop. » Puis les portes s’ouvrent à JID et Ab-Soul. Sur « INSECURE », les trois artistes exposent leurs vulnérabilités, tandis que YG va encore plus loin en détaillant ses problèmes de santé mentale et sa tendance à chercher refuge dans l’alcool. Derrière la mise en scène de l’album se dessine alors une prise de conscience et la volonté de ne plus fuir ses propres failles comme l’atteste « HITMAN ». Accompagné d’une mélodie pesante aux airs dramatiques, le rappeur construit un storytelling où il recrute un tueur à gages pour éliminer son ennemi. On apprend que sa cible prend les traits d’un YG plus mature et aguerri, devenu indésirable aux yeux de celui qu’il était dix ans auparavant. Ce retournement de situation se confirme plus loin sur l’album avec « READY TO DIE ». Un morceau encore plus étouffant et solennel où le YG actuel comprend progressivement que son véritable adversaire n’est autre que son ancienne version, cette part sombre de lui-même qui refuse de le voir évoluer, d’accepter de montrer ses vulnérabilités pour pouvoir avancer vers une vie meilleure :



« I think it’s time we dive in, find the root, […] Stop doin’ what the typical guys’d do, Start speakin’ your emotion, your time is due, […] Look inwards, fuck the pride in you » Pour autant, le jeune Blood de Compton n’est pas un personnage fictif. Cette identité existe toujours en lui, mais ne peut plus définir l’homme adulte et le père qu’il est devenu. Un lot de titres plus énergiques reflète toujours cette facette de l’artiste comme « OMG » avec Pusha T ou le très surprenant et minimaliste « ON THE LOW », qui rend hommage au « Whisper Song » des Ying Yang Twins. Il s’amuse à fredonner, voire chuchoter l’entièreté de son couplet avant que Tyler, The Creator ne vienne casser complètement le rythme du titre tout en conservant cette alchimie entre les deux artistes. Sur « HOLLYWOOD » et « GANG BIZNESS », l’inévitable ode à la Cité des Anges se poursuit avec la jeune garde californienne : Shoreline Mafia et Paygotti. Ces deux titres affichent des percussions plus modernes, qui se rapprochent davantage de la trap mais qui transpirent toujours la Californie. Le GENTLEMEN’S CLUB doit d’ailleurs une partie de cette dualité sonore à deux producteurs qui œuvrent derrière les manettes : DTP et Ty Dolla $ign. Le premier privilégie des instrumentales plus organiques, étouffantes et dépouillées tandis que le second est l’architecte de pistes plus mélodiques et généreuses. Une complémentarité qui donne à l’opus une identité résolument West Coast.

« YG veut faire un pas en avant et apprendre de ses erreurs, mais les cicatrices de son passé empêchent cette transformation immédiate. »