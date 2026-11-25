« Lorsque nous créons une histoire avec nos mots, une sorte de substance toxique, tapie au plus profond de chaque être humain, ressort à la surface, que cela nous plaise ou non. Tous les écrivains ont à faire, plus ou moins, à ce principe délétère et, conscients du danger qu’il recèle, doivent se débrouiller pour transiger avec. » Dans Autoportrait de l’auteur en coureur de fond (2007), l’écrivain japonais Haruki Murakami résume son état d’esprit lorsqu’il s’adonne à l’écriture : comment livrer une copie sincère si l’on n’accepte pas de composer avec la facette la plus sombre de soi-même ? C’est autour de cette idée que daniel, MC dont on ne sait pas grand-chose sinon sa proximité avec le collectif parisien 75e Session, a construit Dépasser des lignes, EP dévoilé mi-septembre.

« J’suis un magicien, j’vais prendre du poison et en faire du kiff », assène-t-il dans le premier morceau, « Guêpier intro », le « poison » pouvant être considéré comme une déclinaison de la « substance toxique » murakamienne. daniel a puisé dans son aigreur pour concevoir ce disque, tout en veillant à ne pas la laisser prendre le dessus. Et la magie fait son oeuvre : si le MC décrit volontiers un quotidien fait de doutes et de frustrations, le disque dégage une atmosphère chaleureuse, où le « temps de merde » permet de tutoyer la réalité de ce monde. « Une vie d’galère à faire d’la merde pour tenter d’vivre un moment vrai / Moi c’est comme ça qu’j’transforme des potes en frères », rappe-t-il dans « Autant l’faire ». Le « seum », convoqué à de multiples reprises, agit comme un combustible nécessaire à l’éclosion des émotions : « J’suis plus aigri mais ça s’voit moins (…) J’veux toucher l’coeur j’m’en branle à mort de comment caler le snare » (« À part ça »).

Peut-être cette dimension réconfortante trouve-t-elle sa source dans les instrumentaux. Ceux-ci alternent rythmiques trap teintées de samples joliment surannés et boom bap des vieux jours. Les batteries se font alors vétustes, entre caisse claire granuleuse et charley éculé, les boucles de piano s’y révèlent tantôt hargneuses tantôt douces, tandis que de multiples chœurs bercent l’ensemble. Lomi (Jazzy Bazz, EDGE, Creamy G…) et Sheldon, les deux maîtres d’œuvres à la composition, ramènent ainsi Dépasser des lignes au sein de la première moitié de la décennie 2010, à une époque où la 75e Session était – comme bien d’autres – influencée par la East Coast des 90’s. Pour Sheldon, dont la direction artistique a énormément évolué depuis, ce retour aux sources rappelle son travail de producteur sur des disques du collectif comme Millénaire II d’Inspire ou Les Fleurs de Limsa, de Limsa d’Aulnay.

daniel s’engouffre dans cette faille temporelle d’un flow clair et rigoureux. Dépasser des lignes convoque avec justesse une imagerie assez traditionnelle : son rap est semblable à un sweat dont le logo s’érode au fil des lavages mais qu’on continue de porter parce qu’on s’y sent bien. Ses textes, eux, font l’apologie d’un quotidien sobre mais charmant passé à « dégommer des p’tits dej dans un tel-ho tout simple » (refrain de rob et daniel sur « Le sirop ») ou à se « pinter avec [ses] rappeurs de potes » (« Premier caf »).

Mais qu’on ne s’y trompe pas, le « poison » reste sous-jacent, tant le rappeur ne cesse de faire référence à son « âge de daron » et à ses débuts dans la musique qu’il juge tardifs – Dépasser des lignes est son premier disque. En dessinant le portrait d’un « vieux dans un nouveau secteur », daniel s’empare de la thématique avec autodérision et s’épanche sur ses questionnements à l’aide de formules pince-sans-rire : « 50 000 bornes sans vidange là j’suis attentif à mes choix » (« Space », en feat avec Tisma). La gamberge d’un MC qui « avance avec une choppe sans siège » (« Dépasser des lignes outro »).

Murakami, lorsqu’il développe son propos sur la toxine nécessaire à toute création artistique, propose l’analogie suivante : « Dans le poisson que l’on appelle « fugu », la partie la plus délicate au goût est la plus proche du poison. » Dans le cas de daniel, ce sont justement ces « vieilles gamberges de trentenaires », indissociables de ce « seum » fil conducteur, qui confèrent ses aspérités à Dépasser des lignes.