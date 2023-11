1997 : nos dix morceaux de rap français

Papifredo – « Des sapes plus reuch »

Après avoir gravité autour de D.Abuz System et fait quelques apparitions sur des compilations, le volubile Papifredo sort en 1997 son premier album, Gaze mon petit. Le rappeur parisien y décline très largement son style volcanique mais « Des sapes plus reuch », morceau choisi pour défendre le disque, le montre sous un jour différent. Papifredo parle dans les premières secondes, chantonne sur le refrain et, pour faire bonne mesure, s’emporte quand il évoque la lâcheté des balances. Mais, surtout, il se confie, parle un peu de son daron et beaucoup de ses désillusions de jeune adulte : « Dans un avenir proche/Un peu plus de flouze en poche/Des sapes plus reuch/Un nouveau standing de te-cha/Y a longtemps j’y croyais déjà/Je savais pas par quel moyen/Et aujourd’hui j’vois toujours pas. » Par son humour et son énergie, Papi parvient à établir ces constats plutôt pessimistes sans plomber l’ambiance ; il est magnifiquement aidé en cela par la production douce et mélancolique de l’excellent Popeye et par les scratches de Junkaz Lou. Un morceau touchant pour un artiste attachant, toujours actif en 2023. – Kiko

Doc Gynéco – « Arrête de mentir » feat. Ärsenik

Il le souligne déjà en 1996 sur le morceau « Classez-moi dans la variét' », Doc Gynéco « se fout de la nation Zulu. » Pas de hip hop machin, pas de carte d’Afrique autour du cou, ni Timberland aux pieds. Comme dit dans « Nirvana », le Doc opte pour sa paire de Puma. Tout comme le Ministère A.M.E.R pose fièrement en 501, baskets blanches sur la pochette de leur deuxième album. Et ce n’est pas non plus les deux frangins d’Ärsenik, vêtus en Lacoste de la tête aux pieds qui diront le contraire : dans le Secteur, pas de copie des Américains. Sauf que si, un peu tout de même vu les sonorités g-funk de 95200 et de Première Consultation. Le son east coast a beau être le modèle dominant des années 90, le son de la Californie s’exporte aussi, et « Arrête de mentir » est sûrement une de ses plus belles transpositions dans la langue de Molière. L’essentiel du genre y est : claviers Moog, ligne de basse suave, accords funk et pour couronner les couplets de Doc Gynéco, Lino et Calbo, un solo de guitare électrique de Ismael « Iso » Diop dont le seul défaut est celui d’être trop court. « Arrête de mentir » paraît en face B du single « Né ici » alors que Première consultation cartonne. Lino ne s’est pas encore révélé au grand public – il faut attendre 1998 pour avoir le flacon complet – mais il distille quelques gouttes déjà toxiques pour la concurrence : « Rien à foutre des mecs qui me disent que pour un rappeur j’ai un look clean / J’ai grandi dans une cité en France et pas au Queens, à Brooklyn. » Les trois lascars en veulent aux clo(w)nes du Wu-Tang Clan et aux girouettes ne jurant que par la hype du moment (« les Zulus veulent devenir des cailleras »). Une vindicte qui n’empêchera pas à Quelques gouttes suffisent d’avoir les mêmes références cinématographiques qu’Only built 4 cuban linx. Ni à RZA d’apparaitre sur Quelque chose a survécu, deuxième album d’Ärsenik paru en 2002, dont la production est d’ailleurs très proche des modèles américains d’alors. Mais la véritable cible d’ « Arrête de mentir », ce sont les « ruffneck en toc », les « racailles Canada Dry » qui s’inventent une vie. Et c’est sûrement Calbo qui vise le plus juste : « Tu veux vivre dans ma jungle alors mon style gars tu l’acceptes / Ne me raconte pas tes conneries, arrête de nous faire gole-ri / Cesse un peu de t’inspirer de ma vie » avant que Lino ne mette définitivement les trémas sur les A : « Des thunes j’en veux, t’en as et tu ne cesses de m’admirer / Laisse faire les experts, les putains de paroliers / Ne raconte pas ce qui se passe dans nos cages d’escaliers. » – JulDelaVirgule

Fabe – « Rien ne stoppe mon avancée »

Plutôt fin, démarrer un morceau par un savant mélange de critique sociétale et d’ego-trip, pour mieux glisser vers le titre concept. En 1996, Nas racontait la spirale de la violence en se mettant à la place d’une arme à feu sur « I Gave You Power ». Un an plus tard, de l’autre côté de l’Atlantique, Fabe rappe la révolution…mais à la première personne. Ici , les paroles soulignent l’aspect inéluctable des révoltes populaires, comme la difficulté pour celles-ci d’opérer un changement profond sur la durée. Pour mieux les amener, DJ Logistik (alias DJ Logilo) tapisse une belle production musclée à la teinte jazz, sous l’influence de Pete Rock, en phase avec le swing du rappeur de Barbès. Les cuivres au refrain laissent derrière eux un mantra addictif, agrémentés d’un sample percutant de Dany Dan, le producteur du titre étant aussi DJ des Sages Poètes de La Rue. Un ensemble dont l’efficacité et l’intelligence incarnent bien le titre de l’album qui le contient : Le Fond et la forme. – Hugues

IAM – « L’école du micro d’argent »

« L’École du micro d’argent » ouvre l’illustre album du même nom. Sous couvert d’un registre guerrier et épique, le morceau plante le décor : IAM est revenu plus fort, plus déterminé et ce qui va suivre sera grandiose. Imhotep combine avec maestria des samples de cloches utilisées dans des rituels au Tibet, des chants inuits, des trompettes et des violons trouvés chez un compositeur russe. La production est non seulement riche, mais, colossale, elle « sonne » comme jamais dans le rap hexagonal, enveloppant l’auditeur et l’envoyant « dare-dare » sur le champ de bataille décrit par les rappeurs. Car pour être au diapason de cet instru martial, il fallait de la grandiloquence et de l’autorité : Shurik’n et Akhenaton s’en acquittent brillamment. Le refrain, soutenu par les scratches de Kheops, est aussi simple que massif. « L’École du micro d’argent » est donc une entrée en matière en tous points impressionnante, presque intimidante. Quatre minutes introductives qui ont dû amener quelques artistes de l’époque à requestionner leur façon de faire du rap. Au-delà de ses qualités propres, le morceau annonce également la nouvelle dynamique qui va traverser la scène : la période 1995-1996 avait mis à l’honneur les virtuoses de la rime, les acrobates du freestyle ; 1997 et surtout 1998 vont consacrer d’autres profils, les génies des machines et les bourreaux de travail, ceux qui découpent leurs samples à la milliseconde ou qui ne laissent aucun mot, aussi court soit-il, au hasard. Des bêtes de studio, en somme : ainsi, après une première version jugée insatisfaisante, IAM a réenregistré L’École du micro d’argent, l’album ; le groupe a produit des dizaines de morceaux pour n’en garder au final que seize. Alors que l’an 2000 approche, le rap français perd en spontanéité mais gagne en professionnalisme. – Kiko

Weedy – « Les bâtards »

Au rayon des invectives à l’encontre des fameux wack MC’s, invectives qui pullulent particulièrement dans les années 1990, « Les bâtards » de Weedy constitue un morceau de choix. Ça s’ouvre sur un sample de « Le Combat continue » d’Ideal J (« Je t’ai tendu la main t’as voulu me bouffer le bras ») qui permet de bien désigner les cibles à atteindre : les faux-culs et les profiteurs. Puis l’instrumental de Mysta D. démarre, abrupte et belliqueux avec sa caisse claire qui baffe. Et dès qu’on entend enfin Weedy entamer le refrain, on sait qu’on va bouffer les pissenlits par la racine. Il n’y a, pourtant, rien de vraiment extraordinaire durant les trois couplets du rappeur d’Express D. Quelques phases bien senties (« La qualité de toutes tes cette-su n’est pas comparable au fait que tu veuilles me marcher dessus »), d’autres un peu exagérées (« Le hip hop d’aujourd’hui moi je lui chie dedans »), rien de très original en cette année 1997. Ce qui fait de « Les bâtards » l’un des morceaux les plus forts de L’Invincible Armada, ce sont le flow imparable de Weedy et son authenticité absolue. Vrai jusqu’au bout des ongles, Weedy préfère « se griller à vie dans le mouvement » que de se plier aux règles des soirées branchées avec signes extérieurs de richesse. Son manifeste, soutenu par des backs entêtants, est clamé avec un mélange explosif d’arrogance, d’animosité et de nonchalance. À la fois virevoltant et d’une violence sourde (il faut l’entendre prononcer le mot « salope » à l’ouverture du second couplet), Weedy est l’alpha et l’omega du dérouillage de MC en règle. L’Invincible Amarda à lui tout seul. – David²