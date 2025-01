Nos 30 morceaux du deuxième semestre 2024

Aketo – « Soir de gala » feat. Unfamouslouie

Quelles bonnes idées que ces EPs estivaux, sorte de bonbons offerts par amour de l’art… Sortis au début de l’été 2024, les titres de SPIRITIC sont tirés d’un livre de cocktails feuilleté au sein du studio où Aketo et Unfamouslouie se croisent régulièrement. Il s’ouvre par les nappes ressuscitant le son PNL de “Soir de Gala”, dont les rythmiques rapides s’inspirent d’une musique électronique aux reflets eighties – non sans rappeler le Marseillais Gambino, apprécié par Aketo. Ce dernier y offre un rap humble, introspectif mais ancré dans le présent et marqué par l’amour de l’exercice, rendu un peu différent par ce choix de productions. Il s’adresse, avec un mélange de lucidité et d’autodérision, aux plus jeunes qui croisent son chemin : “qu’est-ce que tu veux que je te raconte / j’représente tout ce qu’il faut pas faire / plus grand hit de mon groupe, j’ai réussi à faire une faute de grammaire”. Ce serait mentir si on disait que c’était pas ultra sincère. Longue vie aux perdants magnifiques. – Manue

Gazo, Tiakola – « NOTRE DAME » feat. Angèle



Sorti dans les derniers instants de 2023, “NOTRE DAME” de Gazo et Tiakola (extrait de leur album commun LA MELO EST GANX) trouvait une seconde vie au début de l’été 2024 à la faveur d’un featuring surprenant. Sur la scène du festival Solidays, Angèle arrivait en effet sans prévenir pour interpréter avec les deux rappeurs une nouvelle version du morceau, sur lequel elle ajoutait ses vocalises et un couplet. Une collaboration à la fois surprenante et évidente, tant les liens de la chanteuse avec le rap existent depuis ses débuts, et qui offrait aussi au titre un nouveau point de vue. Initialement enregistré uniquement “entre mecs”, le morceau, qui racontait les remords des deux interprètes suite à une infidélité lors d’errances nocturnes, laisse maintenant entendre la voix de la personne trompée, via la présence d’Angèle. Un monologue qui devient alors dialogue durant tout le morceau, puisque la chanteuse appuie les phrases de Tiako’ et Gazo, tout en donnant aussi sa version des faits dans un troisième couplet (“Tu me veux encore et encore, tu m’écoutes toujours quand tu dors / On pourrait conjurer le sort mais j’peux pas porter tes remords”). À l’instar des featurings entre rappeurs et chanteuses de R&B dans les années 1990 et 2000, une nouvelle génération d’artistes de la pop/chanson française semble elle aussi se rapprocher – avec sincérité – du monde du rap, pour ré-enclencher des dialogues entre genres musicaux. Une tendance particulièrement remarquée en 2024 (Pomme et Zamdane, Adèle Castillon et Gazo ou Jolagreen23, Bekar et Blandine, Kyana et So La Lune) qui permet au rap de sortir du carcan des morceaux à sens unique sur les relations hommes femmes, où le point de vue masculin domine. Et de livrer aussi des belles collaborations entre rap et chanson. – Brice Bossavie

Eloquence – « DJ Khaled » feat. Sameer Ahmad

Tempête sous un crâne : en 2013, DJ Khaled semblait, sur les pochettes de ses albums/mixtapes, avoir une grosse migraine. D’origine palestinienne, il a décidé de rester dans le silence malgré les bombardements qui pleuvent sur Gaza et les régions alentour depuis le début de l’année 2024. Une faiblesse qu’évoquent à peine Eloquence et Sameer Ahmad sur ce morceau portant pourtant son nom, issu d’Extravaganza, long format aux sonorités éclectiques du premier cité. « Tu trahis ton sang DJ Khaled / Peux tu encore te regarder dans la glace », demeurent les quelques lignes, chantonnées par Eloquence, qui relient le contenu du morceau à son titre. La force de « DJ Khaled » réside ailleurs. Premièrement dans la production singulière de DJ Per-K, sorte de jazz-house évolutive aux percussions uptempos qui aurait parfaitement sa place dans la playlist d’un bar de plage méditerranéenne au coucher de soleil. Deuxièmement, dans les ambiances envoyées par deux experts des flows volatils. Eloquence confirme sa mutation en rappeur laidback entamée depuis Trill Makossa et Sameer Ahmad ne cesse de surprendre en variant les cadences en l’espace de quelques mesures. Un renouvellement dans son élocution qui l’empêche de tourner en rond, et qui se retrouve également, dans un style très similaire à celui de Limsa d’Aulnay, sur l’EP Rhas El Hanout en cette fin d’année. En fin de compte, « DJ Khaled », plus qu’un morceau à vocation engagée, est une merveilleuse histoire de renouvellement. – JuldelaVirgule

Maes – « Sevran B »

Avec « Sevran B », Maes renoue avec une écriture et une musicalité qui rappellent l’adn rap de la Seine-Saint-Denis. Produit par Yannis Wade et Some-1ne, ce morceau est un clin d’œil assumé à l’école rap des années 1990, où les nappes de violons synthétiques et les quelques scratchs insufflent une mélancolie brute et hivernale. Mais loin d’être un simple exercice de style rétro, Maes ancre son titre dans une continuité : celle d’un héritage rap qui traverse les générations, tout en conservant son identité brute. Ce n’est pas juste un décor, c’est un enracinement, de lui-même et de ce que Sevran représente pour et par le rap. Une métaphore, un lieu qui symbolise à la fois l’origine et la transmission. Les références sont explicites, empruntant les apostrophes de “93 Hardcore” de Tandem ou de “Seine-Saint-Denis Style” de NTM, comme un rappel de là où tout a commencé. Le refrain, avec son « R.E.R B, Sevran B, Massy Palaiseau », agit comme une carte mentale des points de banlieue parisienne. Le RER devient un fil conducteur, une artère qui relie les quartiers, les vies et les récits. Mais cette mobilité est aussi un paradoxe : elle transporte autant qu’elle enferme. La production instrumentale ne s’embarrasse pas de superflu mais ne prend pas non plus aux tripes. Les nappes de presque-violons, spectrales, créent une tension latente avec des drums qui ponctuent l’ensemble, rappelant les heures de gloire du boom bap sans non plus sonner datés. C’est une nostalgie maîtrisée, un rappel d’un moment “doudou”. Le texte de Maes est fidèle à l’esprit du 93 : une écriture bien calibrée, sans fioritures, qui raconte avec précision sans chercher à enjoliver. Les images sont dépeintes simplement, tentant de rester ancrées dans une réalité dont Maes fait partie : « Les rappeurs font les re-sta, mais courent vite, trop d’étoiles filantes ». Le rappeur alterne entre anecdotes et réflexions sur l’oppression, l’ambition, et les contradictions d’un quotidien marqué par le poids du passé. Un morceau qui se distingue de la matrice à hit qu’il est devenu. Il délaisse les toplines formatées au profit d’un retour aux bases et tente rester fidèle à cette école du 93. « Sevran B » regarde autant en arrière qu’il avance. Le morceau n’a rien de révolutionnaire, mais ce n’est pas son propos. Il est là pour rappeler que dans le fond, Sevran n’est jamais bien loin. – Inès

Bakari – « BANDZ »

Bakari commence à se faire connaître en 2021 avec sa série d’EPS Sur Écoute empruntant l’imagerie de The Wire sur ses covers et dans sa musique. Alternant entre rap et chant, le rappeur belge se distingue très vite par le ton singulier de sa voix et la cohérence de son univers qu’il développera dans ses projets Arcadia et Supernova. C’est ce dernier qui installera confortablement Bakari dans le paysage du rap francophone avec des morceaux comme “MENTIR AUX P’TITS”. Avec “BANDZ” sorti quelques mois après son dernier projet, Bakari signe un morceau empli de fatalisme et de factualité. “J’verrais jamais le jardin d’Éden, j’sais qu’avec moi le Seigneur est fâché.” Une formule forte de sens au refrain, qui cristallise la vie passée du rappeur belge dans une mélancolie actuelle, peut-être même éternelle. Un spleen atténué par les bondissements des 808s sur une mélodie accélérée de piano, un tout trapuleux composé par KM et MELOWITHDAHEAT. Clairvoyant sur le monde et l’industrie qui l’entourent (“C’est bizarre, ils ont niqué le jeu / Sur les quatres coins du globe, l’ambiance est macabre / Tu m’verras pas dans leurs cérémonies / Y a pas d’pédophile qui s’assoit à ma table”), le Bak fait bien comprendre qu’il ne tronquera pas ses principes contre une quelconque ascension et que rien n’achètera sa dignité. – AndyZ