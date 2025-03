Article MC Yan : Once upon a time in Hong Kong

Pionnier du graffiti en Asie et designer célébré dans le monde entier, MC Yan est également le « godfather » du hip-hop hongkongais. Rencontre avec un artiste total.



Petit port de pêche devenu en quelques décennies la vitrine du capitalisme asiatique, Hong Kong incarne mieux qu’aucune ville au monde l’influence des passions des hommes sur le temps et l’espace. Objet de rivalités et de convoitises, elle a nourri un imaginaire esthétique chargé de fantasmes, des films de la Shaw Brothers à ceux de Wong Kar-Wai, en passant par les visions futuristes de Blade Runner. Des représentations qui évoquent en sous-texte l’agitation politique et intellectuelle inhérente à cette cité-état au destin tempétueux. C’est en 1971, en pleine Guerre Froide et alors que la région est toujours sous pavillon britannique que naît Kwong Yan Chan, fils d’une famille de la petite bourgeoisie commerçante. À la maison, Boney M et Simon & Garfunkel tournent sur la platine, rejoints un peu plus tard par les Pet Shop Boys, dont le disque est la première acquisition du jeune Yan. L’artiste garde de sa jeunesse un souvenir heureux, caractérisé par une grande liberté. De celle-ci naîtront son intérêt pour les arts visuels et son rêve de devenir artiste, qu’il nourrit depuis toujours. Après le lycée, sa copine de l’époque part pour la France. Yan économise en secret pendant un an pour la rejoindre, en 1990. « J’ai prévenu ma famille une semaine avant de partir. One way ticket. J’ai débarqué à Poitiers, je ne parlais pas du tout français, j’ai pris des cours tout en travaillant comme plongeur dans un resto chinois, pour survivre. » Lui et sa copine se séparent au bout de quelques mois, mais Yan reste déterminé. Son objectif est d’intégrer les Beaux-arts, bien plus abordables que les écoles de Hong Kong, et qui jouissent d’une bonne réputation. Il est accepté à Tours, où il réside pendant cinq ans, après deux ans à Poitiers. Il garde une connexion avec Hong Kong, où certains de ses amis d’enfance sont actifs dans le rock underground, une musique déjà mal considérée par l’ordre social en place : « Il y avait un filtrage par les maisons de disque de ce qui était promu en Asie. Par exemple, ma mère a écouté les Beatles mais pas les Rolling Stones. Il y avait un tabou sur le rock, y compris sur des choses a priori « peace », comme le mouvement hippies. » Une épiphanie a lieu en 1994, quand Rage Against The Machine donne son premier concert en France. L’alliage du métal au débit scandé de Zack de la Rocha, conjugué à des textes brûlants, frappe son imagination et son inspiration. Jusque là, c’est principalement dans le versant visuel de la culture hip-hop que Yan s’épanouit, et tisse d’importantes connexions dans le monde du graffiti français. Quand il revient s’installer à Hong Kong en 1997, il entend bien ruer dans les brancards de la culture underground de sa terre natale.

« À l’époque il n’y avait pas plus de cinq DJs hip-hop à Hong Kong. On a dû faire l’effort d’importer les CDs, les magazines US. »

SCHOOL ON FIRE La fin des années 90, qui correspond à « la reprise en main » du territoire par la Chine (la fameuse « rétrocession » de 1997), est encore le règne de la cantopop, ce style musical inspiré par la variété occidentale et japonaise et dont Hong Kong est le centre névralgique. MC Yan, sans surprise, ne porte pas particulièrement le genre dans son cœur : « La cantopop, c’est pas sérieux. Le développement du karaoké en Asie a une grande responsabilité : il fallait des chansons faciles à chanter, avec des mélodies pauvres. C’est du divertissement, pas de l’art. Rien qui bouscule, ou même qui fait penser. » Alors que le hip-hop gagne du terrain en Occident, il peine à prendre à Hong Kong. L’un de ses rares ambassadeurs est DJ Tommy, jeune prodige du scratch arrivé second au World DMC de 1996. Sa rencontre avec Yan tient autant de la nécessité que de la providence : « À l’époque il n’y avait pas plus de cinq DJs hip hop à Hong Kong. Lui et moi avions le même objectif d’éducation, et l’envie d’expérimenter entre le rap et les sons chinois. Taïwan, grâce à l’influence américaine, avait un train d’avance sur nous. On a dû faire l’effort d’importer les CDs, les magazines US. » Ensemble, ils chapeautent le premier album de LMF, pour « Lazy Mutha Fucka », un « groupe » de rap que Yan préfère présenter comme une communauté. En 1999 sort un EP de six titres, porté par des textes ciselés et des productions « lives » dans l’esprit de RATM. Le collectif attire rapidement l’attention : l’identité hongkongaise de leur son s’exprime pour beaucoup via l’utilisation du chou hau, le cantonais des classes populaires, absolument proscrit de la production mainstream. Le disque est d’abord plébiscité par les milieux underground, puis rapidement le bruit court à Hong Kong et le bouche à oreille marche à plein : « Notre disque circulait sous le manteau. Nos premiers ennemis étaient les profs et les parents d’élèves. Pour un ado de 14-15 ans, avoir notre disque pouvait causer de vrais problèmes. On était vus comme de la pollution culturelle. » Une défiance de la bonne société qui n’entrave pas le succès spectaculaire de l’EP, qui ne bénéficie pourtant d’aucune promo « classique » : « On en a vendu 70 000 exemplaires. C’est 1 % de la population de Hong Kong. Non seulement sans aucune promo, mais dans un climat ultra défavorable. On était en pleine « crise » du piratage, le public refusait d’acheter un CD 100HK$ (environ 12€ aujourd’hui) alors qu’une copie en coûtait 2. Les maisons de disques étaient obligées d’offrir des bons d’achats avec les CDs pour intéresser les gens, qui souvent gardaient le bon et jetaient le CD. Jackie Chan – lui-même producteur de cantopop – tournait dans des spots de pubs contre le piratage, main dans la main avec les flics. » Un succès éclatant et « organique », qui attise l’appétit de maisons de disque en grand besoin de renouvellement. Le collectif finit par signer pour deux ans avec Warner, qui ne semble pas lui faire confiance en dépit de l’intérêt affiché. « Ils ont eu peur. Ils ont monté un label pour nous signer, avec l’idée de le fermer immédiatement si l’album ne marchait pas ou s’ il y avait le moindre souci. » Ce passage par une major n’apporte même pas un peu de visibilité au premier « vrai » album du collectif, toujours privé de promo classique : « À Hong Kong il y a la radio publique, et une radio privée. Sur la première, même le nom « LMF » ils n’osent pas le prononcer. La seconde, c’est une antenne commerciale, capitaliste, sur laquelle notre musique n’a pas sa place. » L’influence de LMF et de ses acteurs commence à dépasser les frontières de Hong Kong, notamment via des projets comme la mixtape de DJ Tommy Respect For Da Chopstick Hip Hop, qui rassemble des MCs de toute l’Asie de l’Est, avec l’ambition de former une « alliance du rap underground ». L’émergence de l’internet grand public permet à LMF de se faire connaître dans de nombreux pays d’Asie, et notamment en Malaisie où leurs albums rencontrent un grand succès – succès dont ils ne bénéficient pas financièrement, du fait de la censure d’État dans le pays. Le collectif interrompt ses activités en 2003, alors que MC Yan, dont la carrière de designer et de graffeur n’en finit pas de progresser, ouvre un nouveau volet de sa carrière musicale en s’associant à un de ses vieux amis devenu entre-temps une véritable vedette : le canadien d’origine hongkongaise Edison Chen. MADE IN HONG KONG Remarqué très tôt à la télévision puis au cinéma, Edison Chen devient rapidement une star incontournable de l’île. Son profil international et son tempérament « rebelle » (il fait régulièrement la une des tabloïds) font de lui une star aussi magnétique que controversée. Signé en maison de disques, il sort plusieurs albums estampillés cantopop dont le succès lui permet de prendre l’ascendant et d’imposer sa vision : produire un véritable album hip-hop. MC Yan est un choix évident pour l’épauler dans cette tâche. Au-delà de leur amitié, les deux hommes ont des profils à la fois parallèles et complémentaires, l’enfant de l’industrie en défiance contre celle-ci, et le designer brillant, « godfather » de la scène alternative. Ainsi en 2004 sort Please Steal This Album, l’un des albums les plus ambitieux du hip-hop hong-kongais. « On utilise les machines de l’industrie pour faire notre propre truc. Le son est assez accessible de ce fait mais on garde notre identité underground. » La qualité sonique remarquable de l’album tranche avec les standards de l’époque, de même que les productions, dans le carcan de ce qui se fait en Occident (on pense au son « west coast », ou même à Fonky Family) mais relevées d’un « flair » hongkongais unique. Celui-ci trouve son expression la plus éclatante dans le tube “香港地” (Hong Kong), hommage à « To Live and Die in LA » de 2Pac et célébration engagée de la patrie de Bruce Lee. L’allant du morceau, à la fois droit et flegmatique, lui permet de se détacher de son modèle californien, et d’incarner l’énergie particulière de la ville qu’il représente. Le titre devient automatiquement un hymne local, qui reste une fois de plus underground, du fait d’un conflit avec le producteur et une interdiction de jouer le morceau sur scène. MC Yan y rappe notamment « I rap the police, I rap the government » : une pirouette que l’auditeur français habitué des outrages pourra trouver mignonne, sans réaliser la charge subversive qu’elle représente dans un climat culturel où la parole est de plus en plus contrôlée.

« On essaye de créer des références pour les prochaines générations. On écrit des prédictions. »