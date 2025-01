Ka, lueur de Brownsville

Les hommages qui ont plu sur les réseaux, à l’annonce de son décès le 14 octobre 2024, ne mentent pas. Ka était un artiste profondément aimé et admiré, de ses pairs comme de ses auditeurs. La conception très personnelle de son art – Ka était l’auteur de ses textes, mais aussi très souvent le compositeur de ses instrumentaux et le réalisateur de ses clips – sa nature concise et intimiste, l’universalité de ses thèmes, ont conféré à Kaseem Ryan une rare proximité avec ceux et celles qui écoutent sa musique.

Pour ces mêmes raisons, Ka a souvent été décrit – à l’Abcdr notamment – comme un ermite solitaire. Cette impression émanant de ses travaux épurés à l’extrême est sans doute bien éloignée de la réalité. Ka – qui était pompier dans le civil – n’a jamais laissé la musique prendre le pas sur sa vie personnelle. En témoigne par exemple ce tweet daté du 23 septembre 2024 dans lequel il exprime les difficultés qu’il rencontre, en tant qu’artiste indépendant, à expédier ses vinyles et CDs (« C’est trop de temps passé loin de ma famille, de mes amis et de mon processus créatif (ma santé mentale) ») et explique qu’il souhaite désormais proposer ses œuvres à la vente uniquement le temps d’un pop-up store. Un événement qu’il pense avant tout comme un moment de rencontre, d’échange et de partage, comme l’indique un second tweet daté du 27 septembre (« Hâte de construire avec vous demain, et que tout le monde construise ensemble. J’espère que de vrais liens se formeront, et si ce n’est pas le cas, tout ce que je demande c’est de se respecter les uns les autres. Soyons une communauté sans haine ni jugement »).

Ses collaborateurs, ses proches, ceux qui l’ont rencontré durant ces magasins éphémères, tous décrivent un homme d’une grande sagesse et d’une grande bonté, particulièrement à l’écoute des autres. La mort prématurée de Ka – il avait seulement 52 ans – a laissé un vide immense, qui va bien au-delà du cadre de sa musique, mais que nous tentons tant bien que mal de combler en l’écoutant, et la réécoutant. De 2008 à 2024, de Iron Works à The Thief Next to Jesus, Ka est l’auteur de onze albums remarquables. The Night’s Gambit, Honor Killed the Samurai ou Descendants of Cain ont élevé au rang d’art l’économie des mots, le cisèlement du beat, la science du séquençage. Et de cette sobriété ressort toujours une extraordinaire richesse visuelle et musicale. Ka savait comme personne faire le lien entre la grande et la petite histoire, entre les mythes du passé et la réalité du présent, qu’il faisait se refléter comme des miroirs pour en comprendre la nature. À travers une sélection de onze titres tirés de chacun de ses onze albums, puisse cet hommage tardif, humble et passionné, éclairer un tant soit peu la nature de l’œuvre de Kaseem Ryan.

« Mr. Officer » (Iron Works – 2008)

Quelque soit la temporalité à laquelle on lance son écoute, revenir à Iron Works, premier disque de Ka sorti en 2008, tient presque de la démarche archéologique pour retracer les fondations de sa réinvention après ses aventures de groupe (Natural Elements puis Nightbreed) quinze ans auparavant. Sur cette œuvre inaugurale, les productions de Yanedus n’ont rien du drumless méditatif qui fera la signature de Ka à partir de Grief Pedigree. L’interprétation de Ka y est aussi plus enlevée – il n’a pas encore forgé sa « quiet rage », comme il la définit dans un précieux entretien accordé en 2012 à Passion of the Weiss. C’est au contraire souvent la hargne qui ressort de sa voix éraflée. Au milieu de sa trentaine, toujours les pieds dans son Brownsville natal, Ka assiste alors à la transformation de certains quartiers voisins de Brooklyn, du fait de la gentrification, tout en constatant la répétition de mêmes schémas depuis son adolescence dans son « hood ». En particulier le harcèlement policier. Sur la production presque blaxploitation et squelettique de « Mr. Officer » (dont il y aura des résonances sur « Soap Box » et « Knighthood »), Ka rappe tout son mépris pour le NYPD, sans outrance mais en disséquant ses mécanismes pervers : l’attitude délibérément offensive de ses agents, la protection hiérarchique dont ils bénéficient en cas de bavure. Le soin accordé à la forme est déjà présent, mais l’écriture qui sera sibylline de Ka est totalement absente : Ka est direct, sans équivoque, pour critiquer les forces de l’ordre, même s’il montre aussi un refus du manichéisme (« I know where I live ain’t perfect though »). Le morceau sera déterré en 2016 par le New York Post, canard conservateur, trouvant étonnant qu’un capitaine des pompiers de New York critique si ouvertement la police – et révélant au passage son vrai métier. C’est peut-être précisément parce que Ka est resté au plus près du quotidien de son quartier qu’il a pu continuer à mesurer a minima le statu quo, au pire les dégradations, de certains phénomènes, et à affuter sa vision et son verbe pour les relater, usant sa « quiet rage » pour devenir un « quiet sage ».- Raphaël

« Decisions » (Grief Pedigree – 2011)

L’œuvre de Ka est traversée par la dualité et les mythes antiques. À travers toutes ces notions, fiction et réalité se confondent, une main tendue à notre imagination, une porte ouverte à notre interprétation. Des récits homériques aux errances nocturnes dans Brooklyn, l’universel est niché sur la pointe de son stylo. Dans sa construction narrative, les choix de ses personnages sont au cœur du discours avec des dilemmes intérieurs, moraux, et des conflits extérieurs comme les lois de la rue ou des dieux, au choix. Dans le titre « Decision », cette logique est parfaitement dépeinte. Sur une mélodie volontairement naïve, toutes les questions qui jalonnent une vie sont posées. Dois-je gommer les aspérités de ma musique ou rester fidèle à mon son drumless ? Dois-je balancer les miens ou accepter ma peine sans broncher ? Dois-je tendre l’autre joue ou monter en l’air mes adversaires ? Dans chaque mesure, les interrogations interpellent et réussissent à questionner notre propre trajectoire. Cette sensation est encore plus forte car l’auteur de Grief Pedigree se pose non pas en donneur de leçon, mais plutôt comme un vieux sage en constante réflexion, prêt à partager ses années de vie et ses contradictions. Un être bienveillant mais fasciné par la forme d’une balle dans son barillet. Un interprète qui a vu sa jeunesse volée et ne pourra jamais la récupérer : « For real, they choices is gon’ be with them for the rest of they life. » Dans ce deuxième album, Ka trouve sa voie et peaufine sa formule. Il trouve également sa place dans une industrie capricieuse pour les artistes d’âge « mûr ». Cette ligne directrice régit la suite de son parcours. Les déambulations nocturnes d’un homme sur le point d’éclaircir ses questions existentielles : l’intégrité est la clé de toute réussite, à nous de considérer les bonnes décisions. – ShawnPucc

« Jungle » – (The Night’s Gambit – 2013)

Après un Grief Pedigree comme véritable entame discographique, mais encore hésitante, The Night’s Gambit a permis à Ka de mieux définir les contours de la musique qu’il allait développer pour la douzaine d’années suivante. La filiation avec GZA est encore évidente, du titre de l’album, jeu de mot basé sur un mouvement aux échecs, à ces observations passant du moindre mouvement en milieu urbain aux constants questionnements moraux. Il y a ainsi dans « Jungle » les motifs familiers pour quiconque a été nourri au rap new-yorkais complexe des années 1990. « No nipple for the undersized » est une belle paraphrase du « only the strong survive » rappé par Havoc sur « Survival of the Fittest ». Ka reprend aussi le langage codé des Five Percenters (« should’ve studied I Self Lord And Master ») et des prêches dominicaux (la référence aux nephîlîm). Mais sur cette boucle au blues aérien, il n’y a pas la tension prégnante dans la bande son produite vingt ans auparavant dans les tréfonds de Mecca ou Medina. D’un ton presque chuchoté et plus bas que sur l’ensemble du disque, sans émoi, Ka raconte la jungle urbaine comme s’il ne voulait rien déranger par sa propre parole ou présence. Alors il fait défiler les assonances et allitérations entre ses mains comme les perles d’un chapelet, pendant qu’il raconte en temps réel les conversations cryptées, les compromissions pour survivre, les éclats de verre au sol qui côtoient ceux des âmes perdues à la croisée des chemins. Il y a à la fois une sensation de vertige et de sérénité à l’écoute de ces changements récurrents d’angles de vue rappés d’une voix si posée, comme depuis un oeil du cyclone, alors qu’on croit entendre le souffle du vent dans la mélodie douce et mélancolique qui l’accompagne. – Raphaël

« Day 81 » (Dr. Yen Lo – Days With Dr. Yen Lo – 2015)

Une voix étrange, tirée d’un thriller paranoïaque et avant-gardiste, précède une rythmique orientale qui monte en volume. Les percussions giflent. Ka, dont l’intensité n’a d’égal que la placidité, démarre en même temps qu’une nappe sonore inquiétante. Martiale et éthérée, la production de Preservation semble taillée sur mesure pour un artiste dont le minimalisme et la précision ont déjà été éprouvés. Au rappeur de Brownsville, une poignée de secondes suffisent pour installer une ambiance à couper au couteau. Et « Day 81 » n’est qu’un exemple parmi onze autres. Ensemble sous le pseudonyme de Dr. Yen Lo, Ka et Preservation vont façonner un album concept qui restera, à n’en pas douter, l’un des plus opaques et pointus de l’histoire du rap, affinant drastiquement la formule révélée deux ans plus tôt sur The Night’s Gambit à base de beat décharné et de flow impassible.

Au début du morceau donc, le Dr. Yen Lo, sinistre personnage d’Un crime dans la tête (roman de Condon adapté au cinéma en 1962 par Frankenheimer), évoque des expériences d’hypnose menées sur des sujets conduisant à des comportements antisociaux et des violences auto-infligées. De ce livre et de ce film, Ka extrait une matière fascinante qui infuse l’entièreté de Days With Dr. Yen Lo. Les réflexions de Condon (autour de l’hypnose, de la manipulation de masse et des armes psychologiques) ne sont pas simplement citées, Ka les met en perspective avec le conditionnement à la violence des afro-américains contemporains. Ce procédé de parallélisme entre les grands mythes de l’Histoire et la narration du quotidien des minorités sera souvent et brillamment réutilisé dans son œuvre (Orpheus vs. the Sirens, Descendants of Cain). C’est ce foisonnement d’images, traduit par une écriture dont l’abondance concise confine à la maniaquerie, qui donne à Ka l’envergure colossale qui est la sienne.

Dès lors, Kaseem Ryan se raconte autant à travers les autres qu’il raconte les autres à travers lui. Sur « Day 81 », il étale ses sentiments (« I love blindly and hate with a focus ») et un passif pas simple (« Went from bagging and dragging magnums to making a opus ») avec une vue bien précise : celle de servir son prochain. En l’occurrence le prochain s’appelle Roc Marciano, auteur d’un second couplet qui lui sied bien, étalage de signes extérieurs de richesse et tout le tremblement. Toute la beauté de Ka peut se résumer dans le bref interlude qui vient relier les deux parties du morceau. « If we may proceed with the demonstration » sonne autant comme une salutation à la performance de son ami qu’une manière d’amorcer son propre raisonnement. Ainsi la vie opulente et illicite décrite dans le second couplet n’est pas la solution à la vie dure et illicite du premier. Elle n’en est que le prolongement funeste, planifié et inévitable. Aucune grâce, aucune beauté à l’horizon dans ce monde froid et aseptisé, si ce n’est celle larvée dans l’affection sincère qui unissait les deux membres de Metal Clergy, si proches et pourtant si loin. – David²

« $ » (Honor Killed the Samurai – 2016)

Dans Honor Killed the Samurai, Ka embrasse pleinement les influences asiatiques qui émaillaient ses précédents albums, notamment via certains morceaux aux productions martiales et minimalistes (« Collage » sur Grief Pedigree, « Peace Akhi » sur The Night’s Gambit). Le grand thème du disque est la droiture, le sens de l’honneur et du devoir qui régissaient la vie des samouraïs d’antan. Si la réalité historique est plus complexe, et que la rigidité du code des samouraïs pouvait facilement tirer vers l’absurdité et l’hypocrisie les plus totales, l’imagerie du Japon féodal permet à Ka d’installer un constat : ces valeurs ne sont plus estimées aujourd’hui. Elles ne sont plus rien face à la survie, qui implique justement de renier toute forme d’honneur, de droiture ou de morale.

Vaste et vulgaire sujet que l’argent chez les rappeurs entre ceux qui se torchent avec, ceux qui comptent les feuilles de papier toilette et ceux qui les peignent en vert dollar. Dans le rap contemporain ultracapitaliste, Ka était un anachronisme et « $ » est son manifeste. Pour lui qui était pompier dans le civil, qui semblait voir le rap comme un addendum à son existence, l’argent n’était pas une fin en soi mais un moyen. Un moyen non pas de s’enrichir personnellement, mais de vivre dignement avec les siens, puisque qu’enrichissement et dignité semblent incompatibles (« But it was soon patent to every observing mind that the ways of wealth were not the ways of honor » est la conclusion du morceau). Ainsi quand beaucoup d’artistes sont fébriles à l’idée d’un embourgeoisement soudain, Kaseem Ryan évacue la question d’un revers de la main (« If happen to make cash, don’t let the cash make me ») comme s’il avait depuis longtemps trouvé la réponse en lui-même.

Mais que le rappeur de Brownsville fût une personne désintéressée n’a rien d’extraordinaire en soi. Ce qui l’est plus en revanche, c’est le désintéressement avec lequel il l’exprime. Sur un instrumental de son cru, au piano anxiogène et aux cordes sinistres, il rappe la résignation de ce timbre flegmatique qui n’appartient qu’à lui. Ka est sur les rives de l’abandon avec « $ ». « I need money » est répété comme une prière funèbre, et toutes les bonnes raisons du monde n’enlèvent rien à la tristesse de devoir prononcer ces mots ; au point que sa voix abimée ne se brise presque au milieu du morceau : « You telling stories that’s celebratory in times of war / With bars of greed, I plead, how many cars you need ? / When fathers bleed to fill ribs of kids that hardly read. » Une telle phase sonnerait comme une rengaine moralisatrice et barbante chez beaucoup d’autres. Ici elle sonne comme l’aberration dramatique qu’elle est pour de vrai, envers et contre l’air du temps. Et c’est peut-être ce qui demeure le plus précieux dans la musique de Ka, cette simplicité avec laquelle il en appelait à la nature véritable des choses. « I don’t know about you man, but I’m here tryin it. » – David²