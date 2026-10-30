Le Prince est toujours parmi nous

En se réveillant le lundi 05 octobre 2026, le rap français avait les yeux humides et la gorge nouée. Durant le week-end, il venait de perdre Prince Waly, Moussa Magassa de son nom civil. Les heures, puis les jours qui ont suivi furent un temps de sidération, de peine et de recueillement publics. Des centaines et des centaines de personnes ont tenu à témoigner leur chagrin et à manifester l’amour qu’elles portaient au rappeur, à cœur ouvert.



Ces multiples paragraphes écrits sur les réseaux sociaux en hommage à Prince Waly, qu’ils l’aient été par des proches, par des artistes ou par des auditrices et auditeurs, ne se sont que peu drapés d’une distance pudique. Ils étaient pour beaucoup intenses, chauds et sincères et cela ne créa pas de malaise car le rapport que Waly a entretenu avec les siens -au sens large- permettait un tel amour. Par sa musique, mais aussi par sa façon de considérer chacune et chacun, le Prince s’était installé naturellement dans les existences. Affaibli physiquement par une maladie contre laquelle il se battait depuis 2019, il n’avait jamais cessé d’être aux yeux des autres un être solaire. Charismatique, beau, fort, Waly avait quelque chose du roc et quand bien même on sait la puissance du crabe, nul n’osait se figurer qu’il viendrait à bout du Walygator. Perdre Moussa n’était pas une option, il n’avait pas fini son marathon. Malheureusement, il a poussé son dernier souffle un dimanche d’octobre, et il s’agit maintenant pour le rap français de faire vivre son œuvre encore et d’honorer sa mémoire.



Par cette sélection commentée de dix morceaux, l’Abcdr tient à rendre hommage à l’artiste et à la personne qu’était Prince Waly. Le présent article lui est dédié ainsi qu’à sa femme, Enchantée Julia.

Big Budha Cheez – « M.City Citizen »

Au début des années 2010, le dynamisme culturel de Montreuil, commune vivante s’il en est, ne se dément pas. À l’est immédiat de Paris, au bout de la ligne 9, c’est un bastion hip-hop historique, mais le rap local ne s’est jamais réellement vu exposé et demeure relativement underground. Sanctuaire Shinto, La Légion, 93 Lyrics, Soklak et de nombreux autres ont pavé le chemin pour que les plus jeunes se retrouvent à représenter la ville et à émuler le rap montreuillois au Café La Pêche et au-delà. Prince Waly compte parmi ces derniers et développe avec le collectif Exepoq et le groupe Big Budha Cheez un univers unique à la croisée des époques et des imaginaires. Fiers de leur ancrage, Waly et les siens sont désireux de ne pas en être prisonniers, et créent astucieusement pour cela une alterville, M.City, dont ils sont tantôt citoyens, tantôt maires, tantôt princes et où tous les possibles se rencontrent. « M.City Citizen », morceau titre d’un EP paru en 2013, cristallise l’énergie de cette période. Parce qu’ils enregistrent leur musique sur bande analogique et leurs clips sur pellicule vidéo, Fiasko Proximo et Prince Waly n’ont que peu le droit à l’erreur dans l’exécution de leur art, coûteux. C’est ainsi qu’ils le perfectionnent comme personne parmi leur génération de MC’s et atteignent une précision nanométrique dans le rap. À sa sortie, « M.City Citizen » trompait l’auditeur par son grain sonore et visuel mais aussi par les flows et vocables, tant le tout ressemblait à une archive exhumée des années 1990. 13 ans plus tard, la question de la temporalité ne se pose pas, ce titre comme une large partie de l’œuvre laissée par Waly échappe aux marques du sablier qui s’écoule. — B2

Hologram Lo’ – « Rov or Benz » feat. Alpha Wann, Prince Waly

Au printemps 2014, un média encore relativement confidentiel invite un groupe de rap à réaliser un freestyle filmé dans un appartement parisien. En ouverture, un de ses membres démarre alors les festivités par une performance tout en style. Notamment sur un passage : « Aurais-je le Range Rover ? La Mercedes ? ». De ces quelques mots énoncés par Prince Waly chez Grünt va alors naître un morceau tout entier quelques mois plus tard. Pour son premier EP sur son label Don Dada Records, Hologram Lo’ va sampler cette phrase, convier son auteur en featuring par dessus, et y rajouter Alpha Wann. Une association qui donnera naissance à une des premières apparitions marquantes de Waly en dehors de son duo Big Budha Cheez. Dans la tradition du renouveau boom bap du début des années 2010, le trio livre alors un morceau sous influence 90’s qui passera un message : les mots « Prince Waly » et « cool » vont très vite devenir indissociables au sein du rap français. Placé en ouverture de morceau, le rappeur y déroule alors ce qui fera le sel de son début de carrière : une diction et des rimes étudiées, soutenues par une attitude donnant l’impression que tout semble simple pour son auteur. L’avenir montrera que cette performance toute en nonchalance n’était pas qu’un tir à la volée. Mais une déclaration d’intention, en toute décontraction. — Brice Bossavie

Bon Gamin- « Bon Gamin » feat. Prince Waly & Jeune LC

Le rap français avance à deux vitesses en 2015. Certains foncent vers les sommets commerciaux, des streams plein la tête et des euros plein les fouilles en ligne de mire, d’autres envisagent de fidéliser un public plus restreint mais exigeant. Le beatmaker vendéen Myth Syzer compte parmi cette deuxième catégorie, et il investit tranquillement sur lui-même en fédérant quelques rappeurs d’exception. Avec le brillant et discret Loveni et le non moins talentueux Ichon, ils forment Bon Gamin, tout à la fois groupe de rap et noyau d’un collectif polyvalent aux contours flous. Parmi les hauts faits d’arme de Bon Gamin se compte un morceau sans titre, sur lequel les deux rappeurs sont accompagnés du rarissime Jeune LC et de Prince Waly, concitoyen montreuillois d’Ichon. Le Prince ouvre les hostilités par un couplet stratosphérique au cours duquel il multiplie les contrepieds, déposant ses rimes où il l’entend et où on ne les attend pas. Pour les articuler aussi bien entre elles, il s’appuie sur sa propre articulation, de celles qui font rêver l’orthophoniste. Les années à kicker sur bandes analogiques ont conféré à Prince Waly des aptitudes rares de placements sur le beat : il n’avale pas une syllabe par mégarde, ne respire qu’aux moments idoines et modèle parfaitement sa prononciation. Ce couplet en est une illustration particulièrement éloquente, mais loin d’être unique dans sa discographie. — B2

Prince Waly – « Ginger » feat. Ada

Parmi les storytellings du rap français, ou même du rap tout court, beaucoup ressemblent à des films de mafieux. Oxmo, à titre d’exemple, en a été maître sur son Opéra et quasiment tous les rappeurs qui se sont prêtés à l’exercice endossaient évidemment le rôle du personnage principal, le héros du film, le beau rôle, le mec qui s’en sort bien à la fin. Bon, pas tout le temps, mais c’était en très grande majorité (pour ne pas dire exclusivement) masculin. Pour « Ginger » paru sur Junior en 2016, Prince Waly change la donne. Et il la change même doublement puisque son storytelling raconte la trajectoire d’un personnage féminin d’un film déjà existant : Ginger Mc Kenna (jouée par Sharon Stone) dans Casino de Martin Scorsese. Le film étant déjà inspiré par la vraie vie de Geri McGee et Franck « Lefty » Rosenthal (Sam Rothstein campé par Robert De Niro), Waly et la chanteuse Ada, qui par ses vocalises et son refrain amène un côté R&B de la fin des nineties, viennent boucler une boucle d’un demi siècle. Celle-ci porte sur les thèmes de l’amour mais aussi de l’amitié (« Même ce taré d’Santoro, a craqué pour cette jolie blonde / Briser une amitié qui durait depuis 35 ans »), de la cupidité et du matérialisme (« Un enfant avant le mariage, c’est la seule clause / Elle dit ne pas l’aimer mais elle adore les bonnes choses »). Myth Syzer s’occupe de la rythmique ingénieusement (il est aussi à l’origine du concept), Waly se charge de la verbalistique avec autant de précision que Scorsese à la caméra. Paré d’un phrasé millimétré (admirons le placement imparable « Mc Kenna / matelas /mac est là » en introduction), Prince Waly a en plus l’idée luxueuse de conclure « Ginger » par une référence à un des plus beaux plans du cinéma, celui avec la tire de Nicky se reflétant dans les lunettes de soleil de Sam : « Au casino, les arnaqueurs ne vont pas en prison / Tu sais le désert n’a pas d’horizon ». — JulDelaVirgule

Prince Waly & Myth Syzer – « Junior »

Sur son premier EP Junior, entièrement produit par Myth Syzer, le morceau-titre introductif se démarque d’abord par son clip vintage. Une esthétique VHS capte d’un noir et blanc rugueux des instants de jeunesse épars, entre bons moments de vacances et vie urbaine crapuleuse. Cette ambivalence se retrouve dans les lyrics, qui balancent entre un égotrip technique bien ciselé et des influences plus dures, ancrées dans la vie de rue, multipliant les références à Lunatic, une des grandes inspirations qui parcourent l’oeuvre de Prince Waly. Elle se retrouve aussi dans la production, réalisée par Myth Syzer avec les Montreuillois d’Exepoq Organisation, dont les contrastes reflètent la manière dont Syzer s’approprie l’école new-yorkaise des années 90, obsédé par les décalages, déformations et agencements des expérimentations de J Dilla. Ici les cuivres sont d’une couleur sonore brillante, argentine voire métallique, étonnamment enveloppante. Waly y rappe trois couplets sans refrain avec l’assurance du prodige qui le caractérisait, tandis que l’auditeur ne sait plus très bien dans quelle époque il se trouve. Du haut de ses vingt-cinq ans, ses constats ont quelque chose de la sagesse des aînés. Élaboré et raffiné, son rap y dégage pourtant une spontanéité aussi évidente que désarmante. Ces dissonances – de thèmes, d’influences, de postures et finalement d’époques et de talents – irriguent l’œuvre de Prince Waly, particulièrement dans ses fécondes collaborations avec Myth Syzer, qui accompagnent sa première partie de carrière. Depuis Clean Shoes (2013), première apparition solo du rappeur et tout premier morceau né de leur binôme, sa musique résonne comme un trou de ver, inspirée mais jamais passéiste. L’hommage y est une force positive intemporelle plutôt qu’un exercice figé de nostalgie. — Bzx