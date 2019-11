L’élocution inflexible de Freddie Gibbs

« “I’ll do whatever it takes to get in.” » Eddie Murphy (Dolomite, 2019)

Excommunié, isolé et rejeté des collines de Paramount Pictures, le comédien Rudy Ray Moore a tout mis en œuvre pour s’incruster dans le monde du showbiz. En 1975, une nouvelle idée surgit : Dolemite. Protagoniste du film éponyme, Rudy y est un pimp fraîchement libéré de prison. Son phrasé est exubérant, acide et vulgaire. L’esthétique de la production est imparfaite. Un petit budget. Des effets spéciaux inimaginables. Des scènes de bagarre accélérées. Le personnage est drôle et attachant. L’approche est pourtant subversive. Contrairement aux acteurs phares de l’époque comme Bill Cosby voire Richard Pryor, Rudy Ray Moore n’est pas avide de goûter un succès grand public à travers des seconds rôles. Il ne s’excuse pas, met en images toute sa noirceur et propose un modèle à contre sens. Il dicte ses règles avant celles indiquées par l’industrie.

Les films de blaxploitation sont une source d’inspiration inépuisable pour le duo Freddie Gibbs et Madlib. D’un côté, originaire du Midwest, le rappeur Fredrick Tipton – son vrai nom – a piqué son alias au personnage Tommy Gibbs, le premier parrain noir de Manhattan scénarisé en 1973 (Black Caesar). De l’autre, dans l’intention d’imbiber ses titres d’une saveur unique, impossible à reproduire, le producteur Otis Jackson Jr. apprécie les samples tirés du registre. La période est une sorte d’anomalie dans l’univers cinématographique américain. Les bandes originales sont expérimentales, audacieuses, prêtes à donner une chance à des artistes méconnus situés entre le funk et la musique soul.

« Put some respect on my name, Freddie Kane a livin’ legend » « Situations »

Cinq années plus tard, rencontre à nouveau avec le chef de file de Gary, cette fois-ci rue de la fidélité, Hôtel Grand Amour dans le dixième arrondissement de Paris. Initié par la volonté de l’artiste français André Saraiva, le bâtiment pré-Haussmannien à deux pas du faubourg Saint-Denis se veut chic, arty, parisien, avec des lumières feutrés et des imprimés phalliques à peine arrivé à la réception. L’accueil réservé à l’auteur de Shadow of a Doubt est à sa hauteur. De passage dans la capitale pour quelques dates européennes estivales en compagnie de Madlib, les regards posés sur ce dernier semblent avoir légèrement changé. Juste avant nous, une chaîne de télévision sportive et un média d’infodivertissement. En fin de journée, un quotidien de presse nationale, une attention soudaine en guise de récompense, un goût sucré et amer à la fois, tout comme l’ouverture de l’album Bandana – deuxième collaboration entre le binôme Freddie Gibbs et Madlib. Sous les crépitements d’un vieux vinyle, une simple boucle musicale échantillonnée au titre “Elastic Lover”. Composé par Revelation Funk, un groupe dont la discographie se compte à deux vinyles 45 tours et une apparition furtive sur la même bande originale de Dolemite (“Time Is On Our Side”), les paroles de “Freestyle S**t” coupent court à l’euphorie : “By the time niggas show you love, you don’t even want it.”

Si devant son plat de pâtes au pesto et son verre de vin blanc Freddie Gibbs paraît mener la dolce vita, à notre première question autour de l’écriture de “Crime Pays”, il rétorque : “Quand j’ai écrit ce morceau… J’étais en prison en France.” Les sessions d’enregistrement de ce second projet débutent en juillet 2016 à Toulouse entre un mandat d’arrêt Interpol Européen et une libération sous caution. Accusé d’agressions sexuelles en Autriche avec une peine encourue de dix années, la presse quotidienne régionale scrute les moindres faits et gestes du rappeur américain perdu dans l’ancienne région du Midi-Pyrénées. Pour chaque enregistrement studio, un Uber est commandé aux alentours d’une heure du matin. Ces sessions sont les plus poussives et surtout, elles sont planifiées tardivement pour éviter les journalistes locaux. Tour manager de l’artiste, Maxime Robin à ses côtés se rappelle “Globalement, le public à Toulouse nous soutenait et était empathique sur la situation traversée par Freddie. En revanche, on faisait les gros titres de la presse quotidienne avec des informations fausses. Une fois arrivés en Autriche, on avait qu’une seule envie : l’enfermer derrière les barreaux. On avait aucune certitude qu’il soit acquitté, on avait très peur des juges autrichiens qui essayaient d’en faire un exemple et dans sa tête… Freddie c’était son dernier album. Il risquait dix ans minimum, il avait trente-cinq ans, ça reporte sa sortie à quarante-cinq ans voire plus.” Onze avocats doivent toucher le dossier. Français, américains, autrichiens. Jugé en Autriche, en résidence en France mais d’origine américaine, l’affaire est un gouffre financier “tu peux compter cette affaire en six chiffres”, pour un artiste indépendant en pleine tournée. Au final, un seul titre est enregistré en France : “Crime Pays”.

« Industry got you sleep but bitch I’m woke, I know the Devil These niggas be fallin’ off every day like Ace Hood Rollie bezel » « Giannis »

Bague en or soigneusement placée à l’auriculaire, pendentif lustré et incrusté de diamants, le crâne toujours bien rasé au Gillette Mach 3 et avec ses lunettes de soleil sur le bout du nez, l’émotion est difficilement perceptible sur le visage de Freddie Gibbs. Ce mauvais souvenir en prison conditionne ses premières réponses avec une analyse développée sur le début du second couplet de « Crime Pays ». “Ce passage fait référence à l’esclavage, tout simplement. Cette période a duré quatre cent ans. Aujourd’hui, même si nous sommes libres, les séquelles seront présentes pour les cinq cent prochaines années.” Dans cette porte entrouverte, le ton est libre, franc, implacable même si la nécessité de relancer à chaque phrase est indispensable pour recueillir une réponse complète. Instinctivement, deux figures politiques sont citées : Bobby Seale et Huey P. Newton, les fondateurs du mouvement révolutionnaire des Black Panthers. Ces icônes afro-américaines sans concession en vue de s’émanciper doivent être préservées dans les mémoires (“je pense qu’une grande partie de notre propre communauté ne connaît pas notre histoire”), voire imitées dans la manière de se structurer afin de ne pas se laisser gangrener par une industrie parfois véreuse. “Je me fiche des autres mais je pense qu’il faut rester vigilant à ne pas être infiltré de l’extérieur dans notre culture.”