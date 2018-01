Mathematics, gardien du temple Shaolin

Lire l’interview en version originale.

La sortie d’un nouvel album du Wu-Tang Clan provoque, plus de vingt ans après le monumental Enter the Wu-Tang (36 Chambers), toujours un sentiment ambivalent. Telles les ruines du Colisée de Rome, le Wu-Tang résonne encore jusqu’à aujourd’hui dans le rap mondial, mais il donne le sentiment de n’être plus que l’ombre de lui-même sur ses dernières oeuvres coopératives, de 8 Diagrams à A Better Tomorrow. D’autant que The Saga Continues, septième album officiel du collectif, est présenté comme un album du Wu-Tang, et non du Wu-Tang Clan (vois saisissez la nuance ?), le groupe n’étant pas au complet, U-God étant absent, pour des histoires de royalties.

Dans ce chaos, traditionnel dans le parcours du groupe de Staten Island depuis dix ans, il y a néanmoins un détail qui a son importance. Ce dernier album du Wu est entièrement produit, non pas par RZA, mais par Mathematics. Jadis appelé Allah Mathematics, signe de son affiliation aux Five Percenters, Ronald Maurice Bean tient une place fondamentale dans l’histoire du groupe. Longtemps DJ pour le groupe, compagnon de route de RZA et GZA depuis les années 80, Mathematics est celui qui a dessiné le logo du Wu-Tang Clan, ce fameux W, quelques part entre le Bat signal et un idéogramme chinois stylisé. Mathematics est surtout un producteur doué, membre des Wu-Elements, ce groupe de producteurs informel qui a réuni un temps d’autres élèves du maître RZA, comme 4th Disciple et True Master. Des compositeurs qui ont tracé des sillons parallèles à celui de RZA, en apportant leurs propres nuances au style Shaolin. Si True Master a par exemple longtemps créé des instrumentaux calcaires et secs, Mathematics a lui développé un son plus ample et métallique, de ses propres albums à ses placements sur ceux du Wu, en solo ou en collectif. Il apporte une cohésion musicale à ce dernier album du Wu, de manière parfois trop respectueuse du propre legs laissé par le groupe, mais en évitant de véritables fautes de goût.

Mathematics était présent en octobre dernier à Paris pour la promotion de The Saga Continues, accompagné de The RZA, devenu ambassadeur malgré lui de l’héritage du Wu-Tang Clan. Très demandé, le leader du Wu ne sera malheureusement pas disponible pour un entretien avec nous. Mais c’est aussi une opportunité de rencontrer et échanger avec Mathematics, personnage depuis tant d’années dans l’ombre de l’armée de Shaolin. Si l’on suit les principes de la philosophie taoïste chérie par la tête pensante du Wu, Mathematics est le Yang du Yin de RZA. Il suffit de les voir dans une même pièce : RZA est magnétique, déborde d’énergie, parle fort, et notre collègue Brice Bossavie aura bien du mal à lui soumettre ses suggestions pendant la séance photo. Mathematics, lui, est un homme discret, parlant à voix basse, semblant sous-pesé l’aubaine que lui a offert son ami en le chargeant de donner une direction musicale cohérente à ce nouvel album d’un des plus grands groupes de rap de l’histoire.

Abcdr du Son : Comment l’idée de cet album est-elle née ?

Mathematics : C’est arrivé naturellement. Après l’enregistrement de A Better Tomorrow, RZA est venu me voir. Il a vu quelque chose en moi que je n’avais pas perçu. Je savais que je devenais meilleur niveau production, mais il m’a dit : « tu devrais produire le prochain album du Wu-Tang ». J’ai été pris de court, déjà parce que je ne me sentais pas prêt, de deux, la barre était haute, et de trois, j’ai vu ce qu’il a dû gérer pour produire les précédents albums. Je ne savais pas si je voulais gérer ça. Donc j’ai un peu écarté l’idée, et lui aussi au final, parce qu’on est tous les deux retourné à nos propres affaires.

A : Qu’est-ce qui t’a fait changer d’avis ?

M : Je suis patient avec ma musique, c’est de toute manière quelque chose qu’on crée continuellement. J’ai continué à peaufiner mes morceaux, et aimé ce que je produisais. J’ai pris mes distances avec la musique des autres, en n’écoutant seulement que deux albums : Enter the Wu-Tang (36 Chambers), et 2001 de Dre. J’ai pris des notes, étudié ces albums, car je sais que je ne peux pas essayer de faire la même chose, ces albums sont gravés dans la roche. Ça serait du pompage, de toute manière. Mais j’ai appris de ces albums, et appliqué ces leçons à ce que je faisais. J’ai donc coupé toute autre musique, sauf quand j’étais DJ. Quand tout le monde était dans le bus tour et écoutait du son, je m’isolais, pour rester fidèle à moi-même.

Abcdr du Son : Tu disais avoir été sur la route. Tu étais avec qui ?

M : J’étais beaucoup avec Method Man. Meth écoutait ce que je faisais, et a tout de suite accroché. C’est pourquoi il est aussi présent sur cet album, et qu’il tue dessus. Je pense qu’il a été inspiré par ma musique, et qu’il m’a inspiré en retour, parce que je me disais : « il faut que je continue à sortir du lourd ! ». Sur la route avec le Wu-Tang, je jouais ces instrus. J’ai profité d’avoir tous les gars réunis pour les faire poser sur ces sons, et réserver des sessions en studio.

A : Quelle a été la place de RZA dans la direction donnée à cet album ?

M : RZA m’a fait confiance. Il m’a laissé être moi-même. Il écoutait ce que je faisais, et me disait : « c’est du pur Wu ». Mais vers la fin de la création de l’album il manquait quelque chose pour le rendre meilleur, et je n’arrivais pas à savoir quoi. Donc j’ai été voir « The Abbott » [NDLR : l’un des surnoms de RZA]. On s’est posé au « Wu Mansion » [NDRL : maison située dans le New Jersey] pour écouter l’album, il a pris des notes, et me les a filées. Je croyais qu’il allait y en avoir beaucoup [rires], mais il n’y en a eu que quelques unes. Ces petites choses m’ont aidé à façonner l’album tel qu’il est maintenant.

A : Est-ce que tu t’es dit que cet album devait respecter un certain cahier des charges, pour sonner purement Wu-Tang, ou tu as voulu y mettre ta propre patte ?

M : Je suis Wu-Tang, je l’ai toujours été, depuis le début. La musique, c’est ce qu’on ressent. Mes précédents albums, comme Love, Hell or Right et The Problem, étaient ce que je ressentais à cette période. The Answer était plus une expérience, c’est la première fois que j’essayais de l’instrumentation live. Et ça m’a servi à faire The Saga Continues. Une des premières machines que j’ai utilisée était la ASR-10. De nombreux titres du Wu-Tang ont été composés sur une ASR-10. Mais cette fois, je l’ai utilisée différemment. Plutôt que de sampler et produire de la musique sur la machine, j’ai joué des instruments et les ai fait passé dans l’ASR-10. J’ai essayé de trouver une parfaite cohésion. Et maintenant que j’ai appris à jouer de l’instrumentation live, je suis revenu sur mes deux premiers albums, les ai remixés, remasterisés. Je devrais les ressortir bientôt.