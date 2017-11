Guts, néo hippie

45 tours à Boulogne Billancourt 1984 – 1989

Je suis un enfant de Boulogne. Je grandis dans une petite cité qui s’appelle le Square de l’Avre et des Moulineaux, sur les quais de Seine pas très loin des usines Renault. Ma famille est une famille ouvrière, spécialement du côté de ma mère où tout le monde a travaillé chez Renault. Quand j’avais des bonnes notes à l’école, ma mère m’offrait des disques. On n’avait pas beaucoup d’argent, donc c’était un petit sacrifice pour elle. Je faisais des efforts à l’école ? J’obtenais un 45 tours. Ça me motivait à bien travailler à l’école. Mais ça m’a également éduqué au mérite, et ce n’était pas déconnant de la part de ma mère, car grâce à ça, j’ai appris très tôt que mouiller le maillot pouvait payer. Et ça m’a aidé dans mon rapport à la musique : dans ma tête, un disque ça se mérite, un bon morceau, ça se gagne à force de travail.

Ces 45 tours, c’était parfois moi qui les choisissais, parfois elle. On allait les acheter au supermarché du coin où tu trouvais toujours un rayon disques. À cette époque, je suis un tout jeune collégien et je suis fan de Bob Marley et de Stevie Wonder. J’ai encore tous ces disques qui ont été les premiers que j’ai eus. Parmi eux, il y a donc du Stevie Wonder, du Jimmy Cliff, mais aussi les 45 tours des prémices du hip-hop. Hip Hop de l’émission de Sidney, un autre de Mantronix. De son côté, ma mère n’avait pas des goûts déconnants non plus. C’est elle qui gamin m’a fait aimer Stevie Wonder par exemple. Elle me choisissait aussi des disques des Bee Gees, de Peter Gabriel. Elle connaissait ses classiques. Mais moi j’ai vite été très sensible à la musique afro-américaine et au reggae. Dans les quartiers de toute façon, on écoutait soit du reggae, soit du funk.

Comme beaucoup de gens à l’époque, ce qui m’amène réellement au hip-hop, c’est l’émission de Dee Nasty, d’abord sur Radio 7. Un pote enregistrait les émissions sur son magnétophone cassette et m’a dit : « écoute ce délire, cette émission, c’est une musique de fou. » Moi, je n’avais aucune notion en hip-hop. Je découvre cette culture et là, c’est une révélation. Ça me touche et ça me parle direct. Du coup je commence à moi aussi enregistrer les émissions sur cassette. Le truc le plus important dans ces émissions, c’était le moment où Dee Nasty annonce tout ce qu’il a passé. C’est ce que j’attendais le plus car ça me permettait de noter toutes les références de ce qu’il avait diffusé.

Je me fais des petites listes et je veux me procurer les disques que diffuse Dee Nasty. Il y a une FNAC à Paris qui est bien achalandée en hip-hop à l’époque, c’est celle de Montparnasse. Dans cette FNAC, il y a DJ Fab. Il y gère le rayon musiques afro-américaine, car à l’époque, le hip-hop était encore trop petit en France pour avoir un rayon dédié. Mais Fab est hyper connecté avec le hip-hop. C’est l’un des précurseurs sur Paris, véritablement un acteur du mouvement. Le mot « mouvement » est très important à l’époque. Dans les DJs français, après le parrain qui est Dee Nasty, tu as trois quatre mecs dont DJ Fab. Du fait qu’il bosse là-bas et soit hyper connecté, il met énormément d’imports dans les rayons. Le jour où il mettait à disposition les nouveautés, c’était le vendredi. Alors moi comme d’autres, on se rendait là-bas pour trouver tous les disques de hip-hop qui débarquaient des USA. Très vite, pour pas mal de gens passionnés de hip-hop, cette FNAC est devenue un point de fixation.

Moi je suis un adolescent, je traîne là-bas on est entre 1987 et 1989. Je suis fasciné par la musique mais aussi par Fab. Quand tu l’as en face de toi, tu sens qu’il pue le hip-hop. Il en dégage la vibe, il sent l’Amérique, New York. À force de traîner là-bas chaque vendredi, Fab m’a repéré et s’est mis à me conseiller. De fil en aiguille, c’est rapidement devenu un grand frère, un mentor même. Je le vois devenir le DJ d’EJM. J’étais plus jeune, plus naïf, plus insouciant, je n’avais pas son bagage et je me suis retrouvé à être un petit peu son élève. J’avais cours vendredi avec FAB à la FNAC Montparnasse en fait. [Rires]

C’est l’époque où je commence à sortir, à faire mes premiers concerts. Je vais aux soirées Chez Roger, Boite Funk. Le premier concert que je fais, c’est Mantronik et son rappeur MC Tee. Quand je vois ce métis d’origine jamaïcaine avec ses boites à rythme et son rappeur, ceux que j’écoutais sur mes disques, je surkiffe ma race. Au fur et à mesure, je me retrouve dans des soirées hip-hop véner, parfois un peu ghettos, où j’ai l’impression d’être la petite crevette de la soirée. J’irai aussi aux soirées de Dee Nasty, à celles de Yellow, et puis après à des concerts plus balèzes comme celui de Public Enemy où il y avait Professor Griff, Terminator X, Chuck D et Flavor Flav à la Mutualité. LL Cool J est là aussi. Ce concert m’a incroyablement marqué. On me voit même dans le reportage consacré à ce concert, qui avait été fait à l’époque, en train de faire la queue dehors. J’ai aussi fait ce concert au Rex Club, qui est parti en couilles, celui des Beastie Boys et de Run D.M.C, avec la cage pour la danseuse des Beastie Boys et leur bite gonflable qu’ils érigeaient sur scène.

Je me connecte aussi au collectif IZB qui avait lui aussi ce rituel du vendredi à la FNAC Montparnasse. Le collectif a été connu pour organiser les premiers gros concerts hip-hop sur Paris dans les années quatre-vingt-dix, mais avant ça, ils organisaient des voyages à Londres en contrepartie d’une participation financière. On allait là-bas pour voir des putains de concerts. On savait qu’à Londres, ils étaient un peu en avance sur nous les Français, comme toujours. Alors on prenait le bus puis le bateau et on allait là-bas. Et un jour, ils ont organisé un voyage à New York. C’est en 1990 je crois. J’y vais et là pour moi, c’est le voyage initiatique par excellence. Je me suis retrouvé dans le Bronx à voir des mecs comme les Jungle Brothers, KRS One, Brand Nubian. J’étais en plus quasiment le seul blanc et je crois le plus jeune. Je me sentais décalé mais en même temps je m’en battais les couilles. Ça me parlait tellement que je ne calculais rien du tout. Je ne pensais qu’au hip-hop. Je me baladais tout seul là-bas, moi petit blanc, jeune, naïf, insouciant et vulnérable. [Rires] J’allais dans des endroits chauds, très ghettos, mais je m’en foutais ! Et au final, il ne m’est jamais rien arrivé. Être au sein du collectif était hyper motivant, qu’elle que soit l’importance que j’y avais. Pour moi, c’était la notion de communauté qui comptait, qui me captivait. De toute façon, on pensait tous « mouvement. » Moi, je n’avais qu’une envie, c’était de m’investir dedans. Et ce voyage a été un tournant dans ma vie.

Alliance Ensoniq 1989 – 1992

En fréquentant les IZB, je rencontre Romuald qui est lui aussi membre du collectif. Le feeling passe super bien et comme il sait faire des instrus, il m’initie à la E-mu SP-12. À côté, je fréquente une MJC, Le Chat, au sein d’une cité de Châtillon où il y a limite tout Vitry : Les Little MC, Timide et Sans Complexe, Saliha, toute la clique des New Generation MC, EJM, etc. C’est par Fab que je suis arrivé là-bas. C’est aussi là-bas que je rencontre Faster Jay. Du coup je me mets à faire des allers-retours entre Boulogne et Châtillon. À Boulogne, la cité où je vis ne produis rien ou presque de hip-hop. Mais dans la ville, il y a une effervescence dans le quartier du Pont de Sèvres, à deux pas de chez moi. Là-bas c’est sérieux. Les Sages Poètes de la Rue sont en train de se créer et c’est quelque chose. Celui qui me met en contact avec eux, c’est un type qui s’appelle Obiwan. À la base c’est un tagueur, mais il n’est pas que ça. C’est lui qui au début va chapeauter Les Sages Poètes de la Rue. Obiwan était un mec très smart, un vrai avant-gardiste qui a vite compris le délire et le game du hip-hop. C’est en partie lui qui fédère au Pont de Sèvres. À mes yeux, c’est vraiment un acteur très important des débuts du rap à Boulogne. Il a mis beaucoup d’énergie pour développer le projet des Sages Po’, il était totalement investi autour d’eux et captivé par le hip-hop.

C’est le moment où je suis surtout DJ, c’est par ça que j’ai commencé après le tag. Je fais des battles, ce qui me permet de me connecter avec les autres DJs du mouvement. Je deviendrai même durant quelques mois DJ des Little MCs, pendant la période où DJ Sek a eu des empêchements. Ça n’a pas duré longtemps car je n’avais pas encore assez de bouteille, de charisme ni d’expérience, surtout face à quelqu’un comme Sulee qui est une forte personnalité, qui sait où il veut emmener son projet. J’étais impressionné en fait, trop pour être à la hauteur de ses attentes. Du coup, je me suis auto éjecté du projet. En plus, je ne suis pas quelqu’un de très rapide. Il me faut du temps pour digérer les choses, prendre de l’épaisseur, évoluer. Mais je suis à fond, je tente des compétitions, je croise Crazy B, Cut Killer ou Faster Jay que je connais déjà, Jimmy Jay.

En parallèle, je fréquente de plus en plus Romuald. Avec lui je progresse aux machines et on se dit qu’on va monter un groupe tous les deux. Il nous manque un MC. Romuald vient de Creil et me dit : « j’ai un lascar qui est mode fast, il faut que tu le rencontres. » Évidemment, je suis chaud. Il ramène ce gars à Boulogne qui commence à me lâcher quelques freestyles, quelques flows dans ma petite cité. Je kiffe grave. « Chant-mé ce mec-là ! » Ce mec, c’est K-Mel. Tous les trois, on se dit qu’il y a un truc à faire. Romuald connaît un autre gars, un DJ, qui s’appelle Moussaï. On se retrouve à quatre, trois mecs de Creil et moi de Boulogne. Moussaï et Kamel sont d’origine algérienne, moi et Romuald d’origine italienne. Constatant ça, on décide de s’appeler Alliance Ethnik. C’est comme ça que le groupe est né. Sans Faster Jay, ni Médar, ni Crazy B à l’époque. C’est un groupe né d’une connexion IZB en fait.