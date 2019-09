Voyage dans la constellation EarthGang

Début janvier, le label Dreamville, fondé par J. Cole, a planifié sa rentrée : dix jours d’affilée bloqués dans tous les agendas de ses artistes afin d’enregistrer une nouvelle compilation. Pour pimenter les choses, ces sessions se sont transformées en une résidence artistique avec des invitations lancées à toutes les vedettes du moment pour venir se chiffonner dans les studios Tree Sound d’Atlanta. Ce démarrage en fanfare a accouché de Revenge of the Dreamers III, une initiative salvatrice pour dynamiser l’image d’une écurie parfois trop tendre. Bien aidée par les bons singles “Sacrifices” ou encore “Down Bad”, les lumières se projettent de manière égale sur chaque individualité du label. Désormais, le tour est venu pour EarthGang de rayonner. Rencontre avec un duo pétri d’influences riches, mystiques, expérimentales. Un voyage dans une constellation surprenante : Mirrorland.

Abcdr du Son : Depuis quasiment cinq années vous êtes en tournée. Qu’est-ce que vous avez appris le plus en partageant la scène aux côtés de Mac Miller, Ab-Soul, Bas, J. Cole, Billie Eilish… ?

WowGr8 : J’ai appris deux choses. La première, tu dois prendre soin de toi. Tu dois te reposer, avoir ta petite bouteille d’eau, manger tes légumes. Tous les trucs que ta mère te répétait quand tu étais gamin, tu dois les faire. La seconde ? Pendant notre première tournée avec Ab-Soul on s’est beaucoup posé la question de “Comment réaliser de la musique pour faire bouger les gens ?” Auparavant, on faisait de la musique qui ne faisait qu’intriguer… C’est-à-dire que les gens pensaient ou méditaient sur nos titres. Mais au moment de les jouer sur scène… Rien. Durant notre première tournée on essayait pas mal de comprendre “Pourquoi ?” Une fois rentrés, on a enregistré des morceaux plus tournés vers la scène avec un état d’esprit plus récréatif. Et en réalité, c’est important. Aujourd’hui, un tas d’artistes ne pensent pas à ça, ils mettent juste de la musique sur Internet.

A : Comment on fait pour enregistrer quand on est en tournée ?

Olu : Tu le fais quand ça vient. Avec Mirrorland, la raison essentielle pour laquelle on a pris du temps à sortir Mirrorland est qu’on a longtemps été en tournée. Mais une fois de plus, se représenter chaque soir dans différentes villes te donne du temps pour t’enrichir, développer de nouvelles idées, vivre des expériences, partager des histoires, faire des connaissances. Tu suis une progression naturelle.

A : Dans une interview du producteur Kal Banx, il raconte qu’en tournée J. Cole a l’habitude de faire un test surnommé “seven-minute drill”. Pour pousser les producteurs de Dreamville à rester créatif, il les oblige à composer un titre en sept minutes maximum.

O : Je me rappelle en avoir fait un. La première fois qu’on est arrivés à notre hôtel. Ce n’était pas vraiment minuté, il était plus dans la posture “Les gars, vous devez composer maintenant avant même de décharger vos bagages de la voiture !” On est descendus en bas, tout était prêt. On n’avait plus qu’à composer. On a refait ce type d’exercice avec d’autres producteurs et concrètement, ça t’aide et te renforce. Tu crées sans essayer de trop réfléchir. Tu crées, tu crées, tu crées afin de te rapprocher du rythme, du bon tempo. Toutes les émotions sont bonnes dans la création artistique.

A : Pouvez-vous m’en dire plus des sessions d’enregistrement pour la compilation Revenge of the Dreamer III. Quand Buddy crie “Since 1993…” [une référence au titre “1993”] on a l’impression de partager un moment de vie avec vous en studio…

W : C’était comme traîner avec ses potes. Je ne sais pas comment vos écoles fonctionnent mais les nôtres, les repas de la cantine ou encore les moments après les cours sont des temps forts de la journée, quand tu vois des gosses se rassembler pour jouer, rapper, lancer des vannes. Les sessions Dreamville c’était comme si on avait le droit de faire tout ça, aussi longtemps qu’on le souhaitait, et surtout, à partir du moment où on le voulait. C’était ce genre d’état d’esprit. Le genre d’ambiance où tu entends ton prof dire “Fichez-moi le camp !” quand les élèves sont dissipés. On était autorisés à faire ces choses, mais, sans pour autant qu’on nous dise de partir. Et chaque instant a été mis en musique… [Il se remémore avec le sourire aux lèvres] Putain… Le Studio M était chaud.

O : En bas, la principale salle d’enregistrement était le Studio M. “Sacrifices” a été enregistré dans la salle 222. [Se prononce “Two, two, two”] “1993” aussi. Plein de trucs ont été réalisés dans le Studio Groove. Cette pièce, c’était une salle dans laquelle on se sentait à l’aise. Un tas de morceaux incroyables ont été réalisés dedans. Par exemple, pour “Sacrifices” – je ne me souviens même plus à quel moment de la journée le morceau a été fait – tout ce que je sais, c’est que j’étais exténué, à bout d’énergie. C’était le septième ou le huitième jour. On errait de studio en studio pour enregistrer, enregistrer et encore enregistrer. Une fois remonté en haut, je me suis endormi. Quand je me suis réveillé, je suis descendu dans la salle 222, et Groove [NDLR : un des producteurs de “Sacrifices”] a joué le morceau. J’ai adoré. Smino a commencé à écrire, Saba aussi, je m’y suis mis aussi… Je ne sais pas si c’est parce que je venais juste de me réveiller ou si parce que j’étais épuisé par les sessions Dreamville, mais on a tous mis nos tripes dans le titre. Puis J. Cole l’a entendu en dernier, après Smino, Saba, moi. Il est entré dans la salle et a ressenti que ce morceau était particulier. Il nous a dit qu’il aimerait en faire partie. On lui a envoyé. Il est allé dans sa pièce attitrée, il a fait son tour de passe-passe à la J. Cole. Quand il est ressorti, je me rappelle que tout le monde était ému. Le Studio M était une petite pièce. Selon mes souvenirs, je crois que c’était le premier titre où les gens ont commencé à se réunir pour jeter un regard discret sur le travail des autres. Les premiers jours, chacun faisait son truc. Tu vogues de salle en salle. Par la suite, c’était plus du style “Oh, tout le monde va dans cette pièce ?! Tout le monde va dans celle-ci ?!” Tu recherches l’endroit le plus chaud. Mais je me rappelle précisément des réactions suite à “Sacrifices”, “Down Bad”, “1993”. Tout le monde disait “Venez dans ce studio, il faut que vous entendiez ce qu’ils sont en train de cuisiner !” Nous, on était en studio, on préparait notre sauce. On sort, et on remarque cinquante regards tournés vers nous. Et cette façon de procéder, elle s’est vraiment concrétisée à la fin des sessions Dreamville.