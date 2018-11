Busta Flex, bien dans ses Nike

Le 30 septembre dernier, Busta Flex soufflait sa quarante-et-unième bougie, date de naissance qu’il avait inscrit dans un titre de son album Eclipse, en 2002. Pourtant, cette année, c’est un autre anniversaire qu’il fête : celui de son premier album, éponyme, sorti il y a vingt ans. Comme d’autres de ses collègues, notamment Passi avec Les Tentations et Oxmo Puccino avec Opéra Puccino, Stabeu s’est prêté pour ce vingtième anniversaire à l’exercice de la réédition, sortie en avril, et célébrée le temps d’une soirée à La Place, mi-juin. Une concert qu’il lui a permis de rappeler sa place dans l’histoire du rap français, son CV, mais aussi de réaffirmer le rimeur vif qu’il est, toujours à l’affût des évolutions musicales, comme le reste de sa discographie l’a prouvé.

Busta Flex a incarné dès son premier disque, de manière assumée, cette version en français d’un rap américain, et plus précisément new-yorkais, de la fin des années 90. Epaulé par des compositeurs en prise avec ce son (Sulee B. Wax, MadIzm, DJ Sek et Dj Mars, Sully Sefil, Zoxea), se frottant aux charismes de Zoxea et Oxmo Puccino, guidé par Kool Shen, Flex montrait sur cet album une énergie et un amour du rap sans faille. Du « leust », du style donné sur chaque morceau, où le flow rebondit, les rimes fusent. Si on parle aujourd’hui de « kickeurs » pour désigner ces rappeurs techniques, Busta Flex y est sans doute pour beaucoup depuis « Kick avec mes Nike ».

En 2012, alors qu’il levait le menton avec Zoxea le temps d’un retentissant « C’est nous les reustas », nous avions déjà tiré un bilan de sa carrière. De passage au festival En Vie Urbaine, nous avons saisi l’occasion, cette fois, de revenir plus en détail sur son premier disque, les conditions dans lequel il a été enregistré, ses leitmotivs de l’époque, et la place que cette première marque discographique tient dans sa vie. Et c’est avec une réelle sérénité que Busta Flex est remonté avec nous dans le temps pour parler de ce premier album, sans nostalgie, et avec un regard à la fois lucide, critique et bienveillant.

Abcdr du Son : Est-ce que tu as vu arriver cet anniversaire, comme une date cochée sur un calendrier ?

Busta Flex : Franchement non, parce que j’étais dans une perspective de carrière. Donc t’avances. Et quand cette année est arrivée, 2018, ça n’a même pas été mon idée, on me l’a proposé. Passi l’a fait, Oxmo aussi. « Pourquoi pas toi ? » Allez, fonçons ! Comme je ne suis plus chez Warner, mais qu’à l’époque c’était chez eux, on leur a proposé, ils ont trouvé que c’était une bonne idée. Mais moi-même, je n’y pensais même pas !

A : Vingt ans en arrière, au moment de l’enregistrement de cet album, quelle est ta situation personnelle ?

B : Je suis rappeur à plein temps. J’ai signé en 1997, j’avais arrêté l’école un an avant. Quand l’album sort en 1998, j’étais prêt. Mon temps n’était consacré qu’à ça. J’avais eu mon BEP, mes rents-pa étaient contents avec mon diplôme modeste. Avec leur accord, je me suis accordé deux ou trois ans pour essayer de percer dans le rap. Et ça a été super vite.

A : Le fait que tu te sentes prêt c’est venu aussi du fait que t’avais déjà fait tes gammes avant, non ?

B : J’avais déjà sorti un maxi avec Lone, j’étais sur son album, sur le Hip-Hop Soul Party II de Cut Killer où j’avais deux titres, surtout le freestyle « Style gratuit ». J’avais déjà posé en studio, enregistré ma voix, et mon nom était déjà dans les bacs. Donc quand on m’a proposé de signer, j’étais prêt.

A : Tu parlais des parents : tu viens d’une famille nombreuse ?

B : J’ai un grand frère et une grande sœur.

A : Et t’es le seul à avoir eu ce penchant pour la musique ?

B : Non, mon grand frère avant moi aussi. Mais il n’a pas poussé le truc comme moi. Il n’avait pas le temps, et d’autres priorités. Il a six ans de plus que moi, donc forcément c’était plus compliqué pour percer. Mais il avait déjà une fibre artistique, comme il voulait être DJ et même producteur. Grâce à lui j’ai pu toucher des sampleurs, des platines, des choses auxquelles plein de mecs de mon quartier ou plein d’autres jeunes de mon âge n’avaient pas du tout accès. Donc moi j’avais un petit plus.

A : Ce qui explique aussi que tu as pu assez rapidement produire tes propres sons, non ?

B : Bien sûr, parce que j’étais vraiment un gros passionné ! Je voulais que ça avance plus. Dans mon premier deal chez Sony, en édition, j’avais une part pour pouvoir acheter du matos. Ce qu’on ne donne pas à tous les rappeurs, puisque si tu veux pas faire de son, tu n’en as pas besoin. Mais moi j’en avais besoin. Du coup j’ai tout acheté en même temps : mes platines, ma MPC, mon multi-pistes, un ordinateurs, tout pour faire un home studio, faire mes maquettes, avancer de mon côté.

A : Justement, à ce moment-là, en 1997, tu enregistres ton premier album dans quelles conditions ?

B : Sans pression… [Il se reprend] Un peu en fait, parce qu’il fallait battre le fer pendant qu’il était chaud. J’avais un gros buzz à ce moment-là. Kool Shen décide de me réaliser, c’était un challenge pour lui comme pour moi. On a commencé à enregistrer en septembre, et on a fini en décembre. Je trouve ça correct, quatre mois. C’était cool : j’étais super motivé, il y a plein de titres qu’on n’a pas gardés. J’avais carte blanche, donc il n’y avait pas de frein. J’ai dû chercher des concepts, des morceaux à thèmes, choses que je n’avais pas et qu’il me fallait. C’est ce que Kool Shen me disait. Donc j’ai travaillé dans ce sens-là. C’était la fête pour moi.

A : Il y a un mythe qu’on aimerait éclaircir avec toi, autour de « That’s My People », dans lequel tu fais les backs. Cet instru de Sully Sefil était-il prévu sur ton disque à la base ?

B : Ouais ! En fait on avait deux prods. Moi j’avais « That’s My People », et Kool Shen avait « Ma Force ». Et donc on s’est échangé les prods, parce qu’il la kiffait de ouf.

A : Un de nos collègues, qui avait le blog Details Matter, avait écrit tout un article sur tes backs, très importants sur ce morceau. Comment tu trouves ta place, toi qui a cette énergie de kickeur, sur un titre aussi intimiste et personnel ?

B : C’est Bruno [Kool Shen, NDLR] qui me l’a proposé. Le morceau était déjà fait, on connaissait tous le texte par cœur au studio. Il m’a dit : « t’es chaud pour faire les backs ? ». J’attendais que ça, donc j’y suis allé direct. Moi, dans ce truc-là, j’appuie surtout son flow, c’est rythmique. C’est du soutien, j’appuie, j’ambiance.

Voir aussi Interview Sully Sefil

A : Ça me fait penser, puisqu’on parle de Sully, vous formez un duo incroyable, notamment avec le morceau « Eah-Koi (Keskiya) » de Koalition. Il y a une symbiose. Est-ce que ça a été formateur pour toi ?

B : Sully m’a vu dès le début, parce que c’était un pote à Lone. On avait déjà enregistré ensemble sur l’album de Lone, donc il me connaissait bien. Chaque fois qu’il a eu besoin de moi, qu’il y avait un style à faire, il m’a toujours appelé. On a toujours fonctionné comme ça, parce qu’on aimait les mêmes choses, en ayant un flow différent. On écoutait beaucoup de rap américain, donc on voulait, sans prétention, que ça ressemble aux cainris. Lui aimait Big Pun, et moi Redman. On voulait faire Redman et Method Man sur certains titres ! Comme sur « Mes Ladies et mes lauss ».

A : Quel a été le rôle de Kool Shen pour toi à cette époque ? Réalisateur, mentor ?

B : Tout ! C’était mon premier album, j’avais jamais été en studio si longtemps, dans ces conditions. Il a eu ce rôle de réalisateur, et m’a surtout canalisé. J’étais plein d’énergie, mais il y a plein de choses que je ne connaissais pas, j’étais encore en apprentissage. Je respectais les formats, mais il y a plein de choses, même dans mes flows, que je ne maitrisais pas. Il m’a donc canalisé, mais aussi fait en sorte que je puisse m’épanouir, que je vive bien mon rap.

A : Avant de rentrer en studio pour cet album, tu avais déjà une idée précise de choses que tu voulais faire sur cet album ?

B : Bien sûr. Un morceau comme « Majeur », j’avais déjà commencé à griffonner des choses. « Ma Force » aussi. Après, tout le reste a été écrit sur le tas, mais j’avais certaines idées, j’attendais les prods. J’avais déjà commencé sur des prods cainri, ce que j’aimais bien faire à l’époque.

A : Comment s’est fait le choix des instrus du coup, pour retrouver cette vibe que tu cherchais ? Tu donnais des directions, ou tu sélectionnais simplement ?

B : On me faisait écouter, et je choisissais selon ce que j’avais envie de faire. Fallait que ça ressemble à du East Coast : Mobb Deep, Redman, Busta Rhymes.

A : Y a-t-il eu un producteur en particulier avec lequel tu as senti une vraie alchimie ? Où tu t’es dit : « mon son, c’est ça » ?

B : Dans cet album là… [Il réfléchit] C’est compliqué. Elle est intéressante ta question. Parce que mon son, c’est celui de Sulee B. Wax. Dans l’album, il m’a fait « Pourquoi? ». Mais ça ressemble pas à du Sulee B., puisque lui, c’est un compositeur, alors que là, c’est une boucle. Du coup, le son qui me ressemblait dans cet album, c’est celui de MadIzm. Parce que chaque fois qu’il me faisait écouter des prods, je devenais ouf. Même si je les prenais pas pour moi, je captais toujours la vibe de ses prods. Je trouvais qu’elles collaient super bien à moi, à Kool Shen, à l’univers qu’on voulait.